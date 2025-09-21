Ba Lan ký thoả thuận hợp tác với Trung Quốc khiến châu Âu nổi giận

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski. Ảnh Goc.Pl

Bài báo nêu rõ: "EU và Mỹ đã phản ứng mạnh mẽ, một số hãng truyền thông phương Tây hàng đầu đã đặt câu hỏi tại sao Ba Lan lại được trao cơ hội hợp tác quan trọng như vậy".

Theo tác giả, không phải ngẫu nhiên mà Ba Lan trở thành quốc gia đầu tiên ký kết thỏa thuận hợp tác kim loại đất hiếm với Trung Quốc. Điều quan trọng nữa là phải nhớ đến tầm quan trọng của Ba Lan với tư cách là một trung tâm vận tải trong hệ thống an ninh Đông Âu .

Bài báo nhấn mạnh: "Đối với các công ty Trung Quốc, Ba Lan có giá trị kép: vừa là cửa ngõ vào thị trường châu Âu vừa là trung tâm quan trọng kết nối mạng lưới hậu cần của Đông và Tây Âu".

Ba Lan đã đóng cửa biên giới với Belarus vào đêm ngày 12/9. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk biện minh cho quyết định này bằng cách viện dẫn "lợi ích an ninh", đồng thời cho biết giai đoạn tích cực của cuộc tập trận quân sự Nga-Belarus "Zapad-2025" đã bắt đầu. Cuộc tập trận diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16/9. Hiện vẫn chưa có thông báo chính thức nào về thời điểm Ba Lan sẽ mở lại biên giới.

Trước đó ngày 19/9, tờ Politico dẫn lời các chuyên gia trong ngành đưa tin rằng quyết định đóng cửa biên giới với Belarus của Ba Lan sẽ giáng một đòn mạnh vào hoạt động thương mại giữa EU và Trung Quốc, đồng thời có thể gây tổn hại cho các công ty Ba Lan. Bài báo nhấn mạnh rằng việc đóng cửa biên giới đã ảnh hưởng đến tuyến đường thương mại vận chuyển 90% hàng hóa đường sắt giữa Trung Quốc và EU. Cụ thể, hành lang giữa Ba Lan và Belarus chiếm 3,7% tổng kim ngạch thương mại EU-Trung Quốc.