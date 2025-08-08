Ba người giúp nhập lậu gần 17.000 điện thoại di động, máy tính cho Công ty Nhật Cường của Bùi Quang Huy

Ngày 8/8, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Đoàn Mạnh Phong (SN 1981) Chủ tịch Công ty cổ phần tiếp vận SRV án 36 tháng tù về tội “Buôn lậu”.

Cùng tội danh, Cao Tuấn Hưng (SN 1990), Giám đốc Công ty SRV, bị phạt 50 tháng tù; Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1981) Kế toán trưởng Công ty SRV, bị phạt 45 tháng tù.

Vụ án xảy ra năm 2017 nhưng cả 3 bị cáo bỏ trốn, đến 2024, Phong đầu thú còn Hưng và Sơn bị dẫn độ từ Hungary về Việt Nam.

Cả ba người bị cáo buộc giúp Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường nhập lậu điện thoại di động, máy tính… trái phép. Bị can Huy hiện vẫn đang bỏ trốn nhưng trong các vụ án liên quan người này, có sự tham gia của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Trong năm 2021, các tòa án xác định ông Chung có “quan hệ mật thiết” với Bùi Quang Huy nên khi Huy bị điều tra, cựu Chủ tịch Hà Nội móc nối, nhờ chiếm đoạt tài liệu tố tụng thuộc dạng mật. Vị này còn vi phạm luật đấu thầu, giúp Công ty Nhật Cường trúng thầu gói số hóa hồ sơ kinh doanh tại Hà Nội.

Các bị cáo trong giai đoạn 1 vụ án buôn lậu tại Công ty Nhật Cường xử năm 2021, riêng Bùi Quang Huy đến nay vẫn bỏ trốn.

Với vụ án của Phong, Hưng và Sơn, cơ quan tố tụng cáo buộc trong thời gian từ tháng 11/2017 đến 9/2018, Bùi Quang Huy và đồng phạm giao dịch mua hàng hóa là điện thoại di động (Iphone, Blackberry, HTC New One, Samsung Galaxy ... ), máy tính bảng cũ, mới các loại, của 10 nhà cung cấp.

Mỗi khi mua bán, Bùi Quang Huy không làm thủ tục nhập khẩu theo quy định mà thuê đối tượng tên là Hằng (chưa xác minh được nhân thân lai lịch) tiếp nhận hàng, chuyển hàng từ Hồng Kông về Sân bay Nội Bài.

Thông qua Hằng và dưới sự chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Đoàn Mạnh Phong và Trần Ngọc Ánh (Phó Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) liên hệ trao đổi về việc vận chuyển hàng.

Phía Phong sẽ tiếp nhận hàng tại Sân bay Nội Bài, vận chuyển về trung tâm Hà Nội giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ. Giá cước vận chuyển là 300 nghìn đến 1,3 triệu đồng mỗi chiếc tùy loại thiết bị và theo từng thời điểm. Phong được hưởng từ 40-50 triệu đồng/tháng tùy tình hình thực tế.

Sau khi vận chuyển hàng xong và nhận tiền từ Công ty Nhật Cường, Phong giữ lại phần tiền công và chuyển phần tiền còn lại cho Hằng.

Để nhận hàng hóa tại sân bay Nội Bài, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng sử dụng pháp nhân các Công ty TNHH Kwon, Công ty TNHH VAK, Công ty TNHH Ken Á để làm thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa.

Họ khai báo các mặt hàng khác, có thuế nhập khẩu thấp hơn như: Sợi cáp quang (Fiber Optic), thiết bị chuyển đổi quang điện (Fiber Converter), nước xả vải ... , để nhận điện thoại, máy tính bảng các loại.

Đồng thời, các bị cáo thành lập Công ty Cổ phần Tiếp vận SRV để sử dụng làm nơi tập kết hàng hóa nhập lậu trước khi giao cho Bùi Quang Huy.

Điều tra xác định Đoàn Mạnh Phong và đồng phạm đã thực hiện hành vi vận chuyển trái pháp luật qua biên giới, giúp sức cho Bùi Quang Huy buôn lậu 16.976 sản phẩm điện thoại di động, máy tính… trị giá hơn 307 tỷ đồng. Qua đây, Phong hưởng lợi bất chính hơn 6,9 tỷ cước vận chuyển.