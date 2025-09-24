Ba nước châu Phi có động thái bất ngờ, mở đường cho ông Putin

Quân đội Mali. Ảnh Getty

Ba quốc gia do quân đội lãnh đạo đã ra tuyên bố chung tuyên bố họ sẽ không còn công nhận tòa án ở The Hague, lên án tòa án này là "công cụ áp bức của chủ nghĩa thực dân mới".

"ICC đã chứng minh rằng họ không có khả năng xử lý và truy tố các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội diệt chủng và tội ác xâm lược đã được chứng minh."

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vẫn chưa phản hồi quyết định của ba quốc gia này, tất cả đều duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga.

Các nhà lãnh đạo châu Phi cho biết họ có ý định thiết lập "các cơ chế bản địa để củng cố hòa bình và công lý". Chính quyền quân sự đã cai trị Burkina Faso, Mali và Niger sau các cuộc đảo chính từ năm 2020 đến năm 2023. Lực lượng vũ trang của họ đã phải đối mặt với cáo buộc phạm tội chống lại dân thường.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) được thành lập năm 2002 để truy tố tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và xâm lược. Kể từ khi thành lập, tòa án này đã thụ lý 33 vụ án, hầu hết đều tập trung vào các quốc gia châu Phi, ngoại trừ một vụ.

Việc một quốc gia rút khỏi ICC có hiệu lực sau một năm kể từ khi quốc gia đó thông báo cho Liên Hợp Quốc.

Năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Đầu năm nay, trong một động thái phối hợp riêng biệt, cả ba nước đã đồng thời rút khỏi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sau khi bác bỏ các yêu cầu khôi phục chế độ dân chủ. Nga đã tăng cường mối quan hệ với ba nước này trong những năm gần đây.