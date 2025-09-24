Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Điểm nóng
Thứ tư, ngày 24/09/2025 14:30 GMT+7

Ba nước châu Phi có động thái bất ngờ, mở đường cho ông Putin

Thứ tư, ngày 24/09/2025 14:30 GMT+7
Burkina Faso, Mali và Niger đã tuyên bố họ sẽ ngay lập tức rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), theo BBC News.
Quân đội Mali. Ảnh Getty

Ba quốc gia do quân đội lãnh đạo đã ra tuyên bố chung tuyên bố họ sẽ không còn công nhận tòa án ở The Hague, lên án tòa án này là "công cụ áp bức của chủ nghĩa thực dân mới".

"ICC đã chứng minh rằng họ không có khả năng xử lý và truy tố các tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người, tội diệt chủng và tội ác xâm lược đã được chứng minh."

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vẫn chưa phản hồi quyết định của ba quốc gia này, tất cả đều duy trì quan hệ chặt chẽ với Nga.

Các nhà lãnh đạo châu Phi cho biết họ có ý định thiết lập "các cơ chế bản địa để củng cố hòa bình và công lý". Chính quyền quân sự đã cai trị Burkina Faso, Mali và Niger sau các cuộc đảo chính từ năm 2020 đến năm 2023. Lực lượng vũ trang của họ đã phải đối mặt với cáo buộc phạm tội chống lại dân thường.

Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) được thành lập năm 2002 để truy tố tội diệt chủng, tội ác chống lại loài người, tội ác chiến tranh và xâm lược. Kể từ khi thành lập, tòa án này đã thụ lý 33 vụ án, hầu hết đều tập trung vào các quốc gia châu Phi, ngoại trừ một vụ.

Việc một quốc gia rút khỏi ICC có hiệu lực sau một năm kể từ khi quốc gia đó thông báo cho Liên Hợp Quốc.

Năm 2023, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin vì cáo buộc phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Đầu năm nay, trong một động thái phối hợp riêng biệt, cả ba nước đã đồng thời rút khỏi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) sau khi bác bỏ các yêu cầu khôi phục chế độ dân chủ. Nga đã tăng cường mối quan hệ với ba nước này trong những năm gần đây.

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Nền nông nghiệp "Vườn Địa Đàng" - nhờ khí hậu tuyệt vời, đất đai màu mỡ, cùng những truyền thống văn hóa và lịch sử được vun đắp qua nhiều thế kỷ - đã cho phép nông dân Nga sống thoải mái và nuôi sống cả lục địa đến tận cùng.

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Điểm nóng
Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

"Báo hiệu cho Nga", vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine

Điểm nóng
'Báo hiệu cho Nga', vũ khí hạt nhân đang tiến gần hơn tới Ukraine

Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

Điểm nóng
Đức tiết lộ thảm cảnh kinh hoàng sẽ xảy ra nếu xung đột với Nga

"Bên bờ vực sụp đổ": Anh bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga

Điểm nóng
'Bên bờ vực sụp đổ': Anh bình luận về những gì đang xảy ra ở Nga

Bắt giữ ngôi sao có 1,6 triệu người theo dõi
Văn hóa - Giải trí

Bắt giữ ngôi sao có 1,6 triệu người theo dõi

Văn hóa - Giải trí

YouTuber kiêm người mẫu thể hình SangHyuk, được cho là vừa bị cảnh sát bắt giữ vì từ chối kiểm tra nồng độ cồn và tìm cách bỏ trốn khỏi hiện trường.

Lời khai nghi phạm giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật khiến nạn nhân đau buồn treo cổ tự tử
Pháp luật

Lời khai nghi phạm giật điện thoại của người phụ nữ khuyết tật khiến nạn nhân đau buồn treo cổ tự tử

Pháp luật

Bà N.T.T.T (46 tuổi, phường Long An, Tây Ninh) bị đôi nam nữ giật lấy chiếc điện thoại trị giá khoảng 2,5 triệu đồng, do buồn nạn nhân đã treo cổ tự tử.

Trồng cây cao su ở hơn 25.000ha rừng nghèo tại tỉnh Gia Lai, vì sao có tới 70% số cây bị chết, còi cọc?
Nhà nông

Trồng cây cao su ở hơn 25.000ha rừng nghèo tại tỉnh Gia Lai, vì sao có tới 70% số cây bị chết, còi cọc?

Nhà nông

Trước tình trạng hàng chục ngàn hecta cao su trồng trên đất rừng nghèo không phát triển (có tới 70% số cây bị chết, còi cọc), Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu khẩn trương kiểm kê rừng, đánh giá hiệu quả dự án trồng cao su, định hướng chuyển đổi cây trồng và xem xét trả đất về cho địa phương để bố trí cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất.

Áp lực kép cho ngành giáo dục địa phương: Chuyển đổi số giữa “tâm bão” sáp nhập
Doanh nghiệp

Áp lực kép cho ngành giáo dục địa phương: Chuyển đổi số giữa “tâm bão” sáp nhập

Doanh nghiệp

Giữa bối cảnh bộ máy hành chính được tinh gọn và khối lượng công việc tăng vọt, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu sống còn. Hệ sinh thái giáo dục số vnEdu của VNPT chính là giải pháp bền vững, đảm bảo cho quá trình chuyển giao, quản lý và vận hành giáo dục được liền mạch và hiệu quả.

“Điểm chạm” giúp các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại hút khách thuê
Kinh tế

“Điểm chạm” giúp các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại hút khách thuê

Kinh tế

Khi yêu cầu ESG trở thành tiêu chuẩn toàn cầu, chứng nhận xanh là yếu tố quyết định giá trị của văn phòng hiện đại. Việc quản lý vận hành tòa nhà cũng cần bám sát các tiêu chuẩn xanh để đảm bảo lợi ích kinh tế cho chủ đầu tư và người sử dụng.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 RAGASA còn cách Quảng Ninh 500km, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sắp hứng mưa to
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 9 RAGASA còn cách Quảng Ninh 500km, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sắp hứng mưa to

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 9 RAGASA hiện còn cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17.

Sao trẻ CLB CAHN: Cao 1m72, mới 21 tuổi đã “no nê” danh hiệu
Thể thao

Sao trẻ CLB CAHN: Cao 1m72, mới 21 tuổi đã “no nê” danh hiệu

Thể thao

Tuy mới 21 tuổi nhưng tiền vệ trẻ Phạm Minh Phúc đã có 3 danh hiệu ở cấp độ CLB (CLB CAHN) và đội tuyển (U23 Việt Nam).

Liên doanh Gamuda-Samsung được chọn làm nhà thầu ưu tiên cho dự án Marinus Link của Úc
Xã hội

Liên doanh Gamuda-Samsung được chọn làm nhà thầu ưu tiên cho dự án Marinus Link của Úc

Xã hội

Liên doanh giữa Gamuda Berhad và Samsung C&T Corporation vừa được Chính phủ Úc chỉ định là nhà thầu ưu tiên cho gói thầu cuối cùng của Giai đoạn 1 dự án Marinus Link – công trình hạ tầng năng lượng và dữ liệu trọng điểm, kết nối Tasmania và Victoria, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch sang năng lượng sạch của quốc gia này.

NÓNG: Lại xuất hiện thêm một cơn bão có tên BUALOI, vẫn đang tăng cấp, ngày 26/9 sẽ vào biển Đông thành bão số 10
Nhà nông

NÓNG: Lại xuất hiện thêm một cơn bão có tên BUALOI, vẫn đang tăng cấp, ngày 26/9 sẽ vào biển Đông thành bão số 10

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (23/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là BUALOI.

Tưởng tôi cô độc sau ly hôn, chồng cũ dắt vợ mới đến mỉa mai rồi cứng họng trước bụng bầu và cơ ngơi của tôi
Gia đình

Tưởng tôi cô độc sau ly hôn, chồng cũ dắt vợ mới đến mỉa mai rồi cứng họng trước bụng bầu và cơ ngơi của tôi

Gia đình

7 năm trước, tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng. Khi ấy, tôi 29 tuổi, hiếm muộn, chồng cũ lại muốn có con ngay.

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng
Văn hóa - Giải trí

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

Văn hóa - Giải trí

Justin Bieber vừa đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên vợ và con trai lên mạng xã hội Instagram, nhận hơn 3,6 triệu lượt thích chỉ sau một ngày.

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội
Pháp luật

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

Pháp luật

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ xả chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch.

Đánh thức tiềm năng dược liệu Lâm Đồng: Một doanh nhân Hàn Quốc tìm đến trồng sâm (Bài 2)
Nhà nông

Đánh thức tiềm năng dược liệu Lâm Đồng: Một doanh nhân Hàn Quốc tìm đến trồng sâm (Bài 2)

Nhà nông

Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng nên nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trồng một số dược liệu như sâm Việt Nam, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và khẳng định chất lượng dược liệu Lâm Đồng không thua kém so với các địa phương khác, trong đó có cả những doanh nhân Hàn Quốc.

Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu ra khơi trước khi bão số 9 RAGASA đổ bộ vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng
Nhà nông

Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu ra khơi trước khi bão số 9 RAGASA đổ bộ vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Nhà nông

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã yêu cầu các cơ quan chức năng tạm dừng cấp phép tàu biển trước khi bão Ragasa đổ bộ.

Bộ Chính trị chủ trương Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương, sẽ luân chuyển, điều động cán bộ
Tin tức

Bộ Chính trị chủ trương Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương, sẽ luân chuyển, điều động cán bộ

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chủ trương của Bộ Chính trị là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương. Việc luân chuyển, điều động này sẽ được xử lý sớm, hoàn tất "trong khoảng 1-2 tuần tới".

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Cebu trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Cebu trên kênh nào?

Thể thao

CLB CAHN tự tin đánh bại Cebu (Philippines), lúc 19h30 ngày 24/9, lượt trận thứ 2 bảng A, Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Chi tiền tỷ để sống xa đàn ông, tránh rắc rối
Xã hội

Chi tiền tỷ để sống xa đàn ông, tránh rắc rối

Xã hội

The Bird’s Nest là một cộng đồng đặc biệt ở vùng nông thôn bang Texas, nơi phụ nữ lớn tuổi sống cùng nhau, không đàn ông, không thị phi, và cùng sẻ chia từng điều nhỏ trong đời sống thường nhật.

TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại, bổ sung nguồn cung thị trường
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại, bổ sung nguồn cung thị trường

Chuyển động Sài Gòn

9 tháng đầu năm, TP.HCM đã xây dựng mới hơn 11 triệu m2 sàn nhà ở, đạt hơn 75% kế hoạch đề ra. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng tốc phát triển nguồn cung nhà ở, phục vụ người dân.

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ
Xã hội

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Xã hội

Tại một nhà hàng cổ điển ở Florence (Italy), nhiều người ngồi quanh bàn gỗ dài, cụng ly và lần lượt đọc thành tiếng từng đoạn trong tiểu thuyết “Still Life”.

Ứng phó bão số 9 Ragasa: Chủ tịch UBND cấp xã ở Lào Cai phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hệ thống loa phát thanh cơ sở
Nhà nông

Ứng phó bão số 9 Ragasa: Chủ tịch UBND cấp xã ở Lào Cai phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hệ thống loa phát thanh cơ sở

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (bão Ragasa), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tập trung ứng phó ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa và lường trước các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.

Gần 2 triệu người di dời khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, 14 người thiệt mạng ở Đài Loan
Điểm nóng

Gần 2 triệu người di dời khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, 14 người thiệt mạng ở Đài Loan

Điểm nóng

Gần hai triệu người đã phải di dời khỏi các thành phố lớn ở phía nam Trung Quốc khi một cơn bão mạnh đổ bộ vào một trong những vùng bờ biển đông dân nhất thế giới, sau khi gây ra trận lũ lụt chết người ở Đài Loan - nơi có hơn 100 người được liệt kê là mất tích.

Tổng Giám đốc WIPO thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo
Kinh tế

Tổng Giám đốc WIPO thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Kinh tế

Trong hai ngày 25 - 26/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nói về điểm “rất khác” trước Đại hội Đảng bộ thành phố
Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nói về điểm “rất khác” trước Đại hội Đảng bộ thành phố

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4/10/2025.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giao nhiệm vụ cho Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện 4 đột phá trong nhiệm kỳ mới
Tin tức

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giao nhiệm vụ cho Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện 4 đột phá trong nhiệm kỳ mới

Tin tức

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ mới thực hiện 4 đột phá.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

HLV Polking gửi 'tối hậu thư' cho Nguyễn Filip
Thể thao

HLV Polking gửi "tối hậu thư" cho Nguyễn Filip

Thể thao

HLV Polking thẳng thắn góp ý Filip Nguyễn cần cải thiện sự tập trung, dù khẳng định anh vẫn là số 1, sau những sai lầm tai hại của thủ môn CLB CAHN.

Điểm nghẽn giải ngân và yêu cầu bứt tốc của chương trình giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo nông thôn

Điểm nghẽn giải ngân và yêu cầu bứt tốc của chương trình giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn

Dù nguồn vốn đã được phân bổ, nhưng tỷ lệ giải ngân của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vẫn còn chậm, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2025.

'Mưa đỏ' gần đạt 700 tỷ đồng, đạo diễn xúc động nhận thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" gần đạt 700 tỷ đồng, đạo diễn xúc động nhận thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972

Văn hóa - Giải trí

Sáng 24/9, đạo diễn phim "Mưa đỏ" - NSƯT Đặng Thái Huyền – Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật Điện ảnh Quân đội nhân dân – đã nhận được thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972.

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có bước tiến quan trọng
Giao thông - Xây dựng

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có bước tiến quan trọng

Giao thông - Xây dựng

Sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng (GPMB), đến nay dự án quốc lộ 1A, tuyến tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã có những bước tiến quan trọng.

