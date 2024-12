Bà Rịa - Vũng Tàu kiện toàn bộ máy, tiếp tục phát triển nền kinh tế xanh, bền vững

Việc kiện toàn chức danh HĐND tỉnh và UBND tỉnh diễn ra trong bối cảnh quy hoạch tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành một nền kinh tế xanh, bền vững, dựa trên các ngành công nghiệp có giá trị cao, dịch vụ du lịch chất lượng và hệ thống cảng biển và logistics hiện đại.



Ra mắt Hiệp hội Logistics và cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2024 ngày 2/12 ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ảnh: Đ.T.

Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tầm nhìn đến 2050 sẽ là trung tâm kinh tế biển quốc gia. Trong đó, cụm cảng biển Cái Mép – Thị Vải giữ vai trò then chốt, cửa ngõ trung chuyển quốc tế lớn nhất cả nước.



Tiếp tục kiện toàn nhân sự lãnh đạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Với 48/49 đại biểu bỏ phiếu tán thành tại kỳ họp của HĐND tỉnh chiều 5/12, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vũng Tàu, đại biểu HĐND tỉnh, được bầu giữ chức Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Cư, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh và bà Lương Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Cư được 49/49 đại biểu bỏ phiếu tán thành; và bà Hằng cũng được 49/49 phiếu tán thành.



Ông Phạm Viết Thanh (thứ 3 từ bên phải) - Bí thư Tỉnh ủy, và ông Nguyễn Văn Thọ (thứ 3 từ bên trái) - Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các đại biểu được bầu tại kỳ họp. Nguồn: Cổng thông tin điện tử BR-VT

Kỳ họp đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đối với ông Nguyễn Văn Đặng. Nguyên nhân là vào cuối tháng 10/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương điều động, bổ nhiệm ông Đặng nhận nhiệm vụ mới thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.



Do vậy, việc miễn nhiệm đối với ông Đặng để thực hiện các bước tiếp theo của việc điều động, bổ nhiệm theo quy định.

HĐND tỉnh cũng thông qua nghị quyết miễn nhiệm nhiều Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 do nghỉ hưu hoặc được bố trí công tác khác.

Ông Lê Xuân Bình, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được miễn nhiệm vì đã được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 7.

Ông Võ Thanh Phong, Nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ, được miễn nhiệm với lý do cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác cho ông.

Kỳ họp miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Hải, nguyên Giám đốc Sở TN&MT. Ông Hải đã được UBND tỉnh có quyết định cho thôi giữ chức vụ và điều động đến Sở Nội vụ để chờ bố trí công tác khác.

HĐND tỉnh miễn nhiệm ông Trương Thanh Phong, nguyên giám đốc Sở Nội vụ. Ông Phong đã được cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trịnh Hàng, nguyên Giám đốc Sở Du lịch cũng được miễn nhiệm vì đã được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác. Cuối tháng 10/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xét công nhận ông Hàng giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2024-2029.

Kinh tế Bà Rịa – Vũng Tàu đột phá

Theo báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 của Bà Rịa – Vũng Tàu do ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày, 36/37 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Trong đó kinh tế - tài chính có 13/14 chỉ tiêu , văn hóa - xã hội có 16/16 chỉ tiêu, môi trường có 7/7 chỉ tiêu.

Ông Vinh cho biết tình hình kinh tế của tỉnh có những chuyển biến đột phá hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tốc độ tăng trưởng của hầu hết các chỉ tiêu kinh tế chuyển biến theo xu hướng tăng cao dần. GRDP (trừ dầu khí) tăng 11,72%, tăng cao hơn mức dự báo giữa năm 2024, mức cao nhất 10 năm gần đây. GRDP bình quân đầu người đạt 9.012 USD/người/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 108,54% so với dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 12,91%. Thu hút đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được đẩy mạnh, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Đối với đầu tư công, đã hoàn thành thủ tục đầu tư, chuyển sang danh mục khởi công mới, bồi thường giải phóng mặt bằng nhiều tuyến giao thông kết nối quan trọng, trọng điểm của tỉnh. Dự kiến tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 đạt 95,9%, cao nhất trong giai đoạn 2021-2024…

Về sản xuất công nghiệp, toàn tỉnh hiện có 7/11 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, đã thu hút được 31 dự án thứ cấp với tổng vốn đăng ký là 4.969 tỷ đồng. Diện tích đất cho thuê là 95,98/161 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 59,32% trên tổng diện tích đã đi vào hoạt động.

Hoạt động thương mại - dịch vụ cũng khởi sắc. Báo cáo cho biết tổng mức bán lẻ hàng hoá năm 2024 tăng 13,42%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu thô và khí đốt đạt khoảng 5,6 tỷ USD, tăng 6,97%; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 7,2 tỷ USD, tăng 7,2%... đều vượt kế hoạch đề ra.

Tàu container quốc tế của hãng tàu Hapag-Lloyd cập cảng Gemalink trong cụm Cái Mép – Thị Vải, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nguồn: GMD

Đặc biệt, hoạt động du lịch phát triển khá tốt. Ước tính cả năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 13,12%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 13,71% so với năm 2023, vượt kế hoạch đề ra. Tổng lượt khách du lịch đến tỉnh khoảng 16,12 triệu lượt khách, tăng 13,11%. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú khoảng 4,965 triệu lượt, tăng 11,03%; trong đó khách quốc tế lưu trú khoảng 260 ngàn lượt, tăng 11,46%.



Cũng tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Vinh cho biết công tác chuyển đổi số của Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thành 36/37 chỉ tiêu, đạt 97,3%. Công tác cải cách hành chính đến tháng 9/2024 đã hoàn thành 38/58 nhiệm vụ, còn 20/58 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện hoàn thành đến hết năm 2024.