Ba thỏa thuận chiến lược định hình vị thế SSI của Nguyễn Duy Hưng trên thị trường tài sản số

Theo đó, trong khuôn khổ Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng, UBND thành phố Đà Nẵng và SSI ký MOU hợp tác về blockchain và tài sản số. Đây được xem là bước đi then chốt để thành phố trở thành bãi thử nghiệm chính sách và công nghệ.

Thỏa thuận này không chỉ đưa SSI của “ông trùm chứng khoán” Nguyễn Duy Hưng tiến sâu vào lĩnh vực tài sản số, mà còn mở ra cánh cửa kết nối quỹ đầu tư, định chế tài chính và doanh nghiệp công nghệ với Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng.

Trước đó, SSI đã tổ chức thành công GM Vietnam 2025, quy tụ hàng nghìn chuyên gia blockchain toàn cầu, khẳng định nỗ lực đưa Việt Nam vào bản đồ Web3 quốc tế.

MOU thứ hai được ký giữa SSI và VanEck, tập đoàn quản lý tài sản có trụ sở tại New York, nổi tiếng với các quỹ ETF và danh mục hơn 100 tỷ USD. Hợp tác này mở ra cơ hội kết nối trực tiếp với mạng lưới phân bổ vốn toàn cầu, thúc đẩy token hóa tài sản và tạo kênh huy động vốn mới cho doanh nghiệp Việt Nam.

Việc một tên tuổi quốc tế như VanEck bắt tay với SSI cho thấy thị trường tài sản số tại Việt Nam đang bắt đầu được giới đầu tư tổ chức để mắt, bất chấp những rào cản pháp lý chưa hoàn toàn rõ ràng.

Điểm nhấn khác tại sự kiện là lễ vinh danh hợp tác giữa SSI và FTSE Russell, nhà cung cấp chỉ số tài chính toàn cầu thuộc London Stock Exchange Group, quản lý hơn 250.000 chỉ số.

FTSE, vốn nổi tiếng với chỉ số FTSE 100, cho biết sẽ đồng hành cùng SSI trong việc phát triển sản phẩm tài sản số và chỉ số đầu tư tại Việt Nam. Dù chưa chính thức ký MOU, cái bắt tay này được xem là bước khởi đầu để đưa chuẩn mực quốc tế về dữ liệu tài chính và phân bổ tài sản vào Việt Nam, đặt nền móng cho quá trình nâng hạng thị trường vốn.

“Các thỏa thuận hợp tác với FTSE, VanEck và UBND Đà Nẵng thể hiện rõ chiến lược từ sandbox đến hạ tầng, từ chuẩn quốc tế đến triển khai thực tế,” ông Mai Huy Tuần, Tổng giám đốc SSI Digital, phát biểu.

“Chúng tôi cam kết đưa những chuẩn mực tài chính hàng đầu thế giới vào Việt Nam, đồng thời kiến tạo hệ sinh thái blockchain minh bạch, bền vững và hội nhập.”

Sự nhanh nhạy trong lĩnh vực tài sản số đã thúc đẩy cổ phiếu SSI tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian qua. Chốt phiên giao dịch ngày cuối cùng trước khi nghỉ lễ (29/8), cổ phiếu SSI đạt mức giá 42.200 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 50% sau 2 tháng và đạt vốn hoá hơn 77.000 tỷ đồng.

Vietnam Blockchain Day 2025 đánh dấu bước tiến mới trong hành trình chuyển đổi số của Việt Nam. Với sự tham gia của các tập đoàn toàn cầu, startup công nghệ và sự hậu thuẫn của chính quyền, sự kiện này không chỉ củng cố vị thế Đà Nẵng như trung tâm đổi mới sáng tạo miền Trung, mà còn mở ra cánh cửa để Việt Nam vươn lên trở thành điểm đến mới cho dòng vốn Web3 tại châu Á.