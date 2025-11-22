Đoàn bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất lên đường hỗ trợ khẩn cấp người dân vùng lũ Khánh Hoà

Thực hiện chỉ đạo khẩn cấp của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ, Bệnh viện Thống Nhất đã nhanh chóng cử đoàn công tác y tế tham gia cứu trợ.

Thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất, chỉ sau hai giờ tiếp nhận nhiệm vụ, mọi công tác chuẩn bị đã được hoàn tất. Đúng 22 giờ 30 phút, ngày 21/11, chuyến xe chở 10 y bác sĩ và lái xe đã lăn bánh, mang theo tinh thần khẩn trương và trách nhiệm cao nhất hướng về vùng thiên tai.

Các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất lên đường hỗ trợ khẩn cấp người dân Khánh Hòa vùng lũ. Ảnh: BVCC

Quyết định xuất phát ngay trong đêm nhằm đảm bảo đoàn công tác có thể kịp thời có mặt, triển khai công tác hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt.

Trước giờ lên đường, PGS.TS. Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất đã trực tiếp gặp gỡ và giao nhiệm vụ cho đoàn công tác.

Bác sĩ Thanh biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự khẩn trương của các thành viên. Ông nhấn mạnh đây là mệnh lệnh từ trái tim và là trách nhiệm của người thầy thuốc Bệnh viện Thống Nhất đối với đồng bào khi gặp khó khăn, thiên tai, dịch bệnh.

Giám đốc Bệnh viện cũng đề nghị đoàn công tác phối hợp chặt chẽ với chính quyền và y tế địa phương để đảm bảo công tác hỗ trợ đạt hiệu quả cao nhất, đồng thời lưu ý cao độ về công tác bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển và thực hiện nhiệm vụ tại vùng lũ.

PGS.TS. Lê Đình Thanh – Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất động viên tinh thần các bác sĩ trước khi lên đường. Ảnh: BVCC

Đoàn công tác mang theo thuốc men và trang thiết bị y tế thiết yếu, tư trang gọn nhẹ nhằm đảm bảo tính cơ động nhanh. Bệnh viện Thống Nhất cũng cam kết sẽ tiếp tục cung cấp các vật tư, hỗ trợ khác trong những ngày tiếp theo để đoàn có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Đúng 06 giờ 00 sáng nay (22/11), đoàn công tác của Bệnh viện Thống Nhất đã có mặt tại Khánh Hòa, nhận nhiệm vụ từ Sở Y tế tỉnh và bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ ngay lập tức.



Theo thông tin từ bệnh viện, đoàn công tác sẽ ở lại tới khi hoàn thành nhiệm vụ được giao nên chưa xác định thời gian trở về.