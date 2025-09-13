Báo Hàn Quốc ca ngợi "kỳ tích" của U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik

Truyền thông Hàn Quốc đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho U23 Việt Nam và HLV Kim Sang-sik sau màn trình diễn ấn tượng tại Vòng loại U23 châu Á 2026, gọi đây là một "kỳ tích chưa từng có".

Với thành tích toàn thắng cả ba trận và không để thủng lưới bàn nào, U23 Việt Nam cùng với U23 Hàn Quốc là hai đội có thành tích tốt nhất vòng loại, qua đó thẳng tiến vào Vòng chung kết. Màn trình diễn thuyết phục này đã gây ấn tượng mạnh với báo chí xứ kim chi.

U23 Việt Nam gặt hái những kết quả ấn tượng.

Trang Star News của Hàn Quốc đã đăng tải bài viết với tiêu đề ấn tượng: "Thành tựu to lớn của HLV Kim Sang-sik: U23 Việt Nam thắng cả 3 trận, giữ sạch lưới, thẳng tiến vào VCK giải U23 châu Á". Cụ thể, tác giả Park Soo-jin nhận định: "Đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã đạt được một kỳ tích chưa từng có với bóng đá Đông Nam Á khi toàn thắng mà giữ sạch lưới tại vòng loại U23 châu Á, qua đó giành 1 suất vào VCK 2026 tại Saudi Arabia”.

Tờ báo này cũng đánh giá cao vai trò của HLV Kim Sang-sik, so sánh ông với người tiền nhiệm Park Hang-seo. "Giống như HLV Park Hang-seo, HLV Kim Sang-sik đã củng cố sự đa dạng về chiến thuật bằng cách đồng thời dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia lẫn U23. Ông được ghi nhận là người đã nâng cao sự ổn định của đội thông qua đào tạo có hệ thống và quản lý cầu thủ”.

Thành tích này giúp U23 Việt Nam lần thứ sáu liên tiếp góp mặt tại sân chơi U23 châu lục. Theo kết quả phân nhóm hạt giống, thầy trò HLV Kim Sang-sik nằm ở nhóm 2 cùng với các đội mạnh như Hàn Quốc, Australia và Qatar.