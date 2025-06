Bảo hiểm y tế điểm tựa cho các hộ nghèo, cận nghèo ở tỉnh Khánh Hòa

Nhờ chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của Nhà nước và địa phương, nhiều người thuộc hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) có điều kiện được tiếp cận các dịch vụ y tế.

Đại diện UBND xã Cam Hải Tây cho biết, trong thời gian qua Đảng ủy đã ban hành nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế trên địa bàn.

Lãnh đạo Bảo Hiểm xã hội huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) tuyên truyền về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người dân trên địa bàn

Trong năm, xã Cam Hải Tây đã phối hợp với cơ quan Bảo Hiểm xã hội huyện Cam Lâm ký kết 3 kế hoạch và tổ chức 5 hội nghị tuyên truyền với trên 400 người tham gia. Đồng thời, xã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các hội, đoàn thể, bí thư chi bộ, trưởng thôn phối hợp tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế.

Các nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú mọi lúc, mọi nơi bằng nhiều hình thức khác nhau như: Phát tờ rơi, tuyên truyền qua các nhóm, mạng xã hội với phương châm "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng". Trong năm 2024, có 6.427 người dân xã Cam Hải Tây tham gia BHYT đạt trên 101,5% kế hoạch huyện giao.

Ông Đỗ Minh Thạnh - Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm khen thưởng trong việc triển khai công tác bảo hiểm y tế cho học sinh.

Ông Cao Niễng (sn 1970, thôn Suối Cốc, xã Sơn Tân, huyện Cam Lâm) cho biết: "Gia đình tôi có 6 người, nhận thấy lợi ích bảo hiểm y tế mang lại cho toàn dân trong gia đình điều tham gia. Vừa qua, tôi bị tai biến rồi sau đó chuyển đi bệnh viện ở Nha Trang. Tại đây, tôi được các bác sĩ làm thủ tục nằm lại 2 tuần, nhờ có bảo hiểm y tế mọi chi phí của gia đình giảm đi rất nhiều".

Chính sách bảo hiểm y tế được triển khai và tuyên truyền xuống tận tay người dân trên địa bàn huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Theo anh Mấu Thanh Huỳnh (xã Sơn Tân) trong lúc làm việc nhà không may bị máy cắt gỗ rơi trúng chân. Gia đình đã đưa anh vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cam Lâm để điều trị. Do vết thương khá sâu nên anh phải điều trị gần 1 tuần. Rất may, Quỹ BHYT đã chi trả toàn bộ chi phí điều trị của anh hơn 5,3 triệu đồng. Vì thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số nên gia đình anh được Nhà nước hỗ trợ thẻ BHYT. Nhờ đó, anh mới được hưởng các chính sách chăm sóc sức khỏe, giúp gia đình giảm gánh nặng kinh tế khi bị đau ốm.

Ông Lê Văn Đồng - Giám đốc BHXH huyện Cam Lâm cho biết, những năm qua, việc thực hiện các chính sách pháp luật trong lĩnh vực BHYT cho đồng bào dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Cam Lâm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo Huyện ủy, chính quyền địa phương, do đó các chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Theo ông Đồng, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện đến cuối tháng 4/2025 đạt 99,93 %, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cam Lâm lần thứ IV đề ra.

Đại diện lãnh đạo huyện Cam Lâm khen thưởng cho các cá nhân trong công tác bảo hiểm học sinh năm 2024 - 2025

Trong đó, 100% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được cấp thẻ đầy đủ kịp thời. Cụ thể, năm 2023 có 2.660 người tham gia, năm 2024 có 2.688 người và đến tháng 4/2025 có 2.667 người tham gia. Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt chính sách BHYT đối với người nghèo, cận nghèo đã góp phần quan trọng nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, bảo đảm mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn.

Ông Đồng cho biết thêm, trong thời gian tới sẽ tăng cường thông tin, truyền thông đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và người dân về lợi ích khi tham gia BHYT. Đồng thời, phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thực hiện tốt chính sách BHYT đối với người dân. BHXH huyện Cam Lâm tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, rút ngắn quy trình tiếp nhận, duyệt hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ chi trả chế độ khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh.