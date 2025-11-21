Bắt 3 người đánh bé gái 12 tuổi bằng gậy, chảo trong nhiều giờ ở Thái Nguyên

Ngày 21/11, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Hằng (56 tuổi), Lương Quốc Trung (54 tuổi, chồng thứ hai của Hằng) và Nguyễn Ngọc Thành (60 tuổi, anh trai Hằng) để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Ba người bị cáo buộc bạo hành bé gái T.P.A. (12 tuổi, ở phường Linh Sơn) suốt 4 giờ, khiến nạn nhân bầm tím khắp cơ thể, tỷ lệ tổn thương 5%.

Bà Nguyễn Thị Bích Hằng và ông Nguyễn Ngọc Thành tại cơ quan công an. Ảnh: BCA.

Kiểm tra nhanh cho thấy bà Hằng và ông Thành dương tính với ma túy.

Theo nhà chức trách, Hằng có một tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trung có 4 tiền án về Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích; Thành có 2 tiền án liên quan Lừa đảo và Mua bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 22h ngày 16/11, nghi ngờ P.A. lấy trộm tiền, Hằng và Trung bị cáo buộc tra khảo, túm tóc, tát và dùng các vật dụng như gậy gỗ, sống dao, chổi lau nhà, chảo… đánh bé. Đau đớn, P.A. buộc phải nhận lấy tiền để được dừng đánh.

Sau đó, ông Thành tiếp tục vặn tay, ép bé trả lại tiền. Khi P.A. không đáp ứng, Trung và Thành kéo bé xuống khu vực bếp, tiếp tục đánh để buộc khai nhận.

Bé gái sau đó chạy thoát và được người dân đưa đi bệnh viện.