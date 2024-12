Bắt cặp đôi vờ làm người tốt giúp đỡ sửa xe máy rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Trắng (SN 2000) và Trần Văn Trong (SN 1992, cùng quê Trà Vinh) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Bắt cặp đôi vờ làm người tốt giúp đỡ sửa xe máy rồi lừa đảo

Đây là hai đối tượng đã dùng thủ đoạn dàn cảnh bịa ra chuyện xe người đi đường bị cháy, thay phụ tùng để trục lợi.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Theo điều tra ban đầu, tối 21/11, chị L.Q.A (SN 2005, ngụ huyện Bình Chánh) điều khiển xe máy chạy trên đường song hành Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình.

Lúc này, Trong và Trắng lái 2 xe máy chạy phía sau. Trong chỉ vào phía sau chị A rồi nói xe bị cháy nên chị A dừng xe máy lại để kiểm tra.

Lúc này, Trong cũng dừng xe rồi sắm vai là người tốt, đi lại kiểm tra giúp chị A nói xe bị cháy cục chớp xi-nhan "mobin" (thực tế xe chị A không hư hỏng gì).

Sau đó, Trong cho chị A số điện thoại của Trắng và nói là thợ sửa xe để mang cục "mobin" ra thay. Ít phút sau, Trắng lái xe máy ra đưa cho Trong một vật là cục "mobin" rồi giả vờ hỗ trợ chị A, nhưng thực chất không hỗ trợ gì.

Trắng sau đó báo giá cho chị A thay cục "mobin" giá 980 nghìn đồng. Do không đủ tiền nên chị A nói để gọi về nhờ người nhà chuyển khoản.

Lo sợ bị lộ thông tin cá nhân nên Trắng không đồng ý và yêu cầu chị A đưa chiếc điện thoại iPhone để mình cầm rồi cùng đi về tiệm của Trắng nên nạn nhân đồng ý.

Đi được một đoạn thì Trắng tăng ga chạy về hướng Cầu Mống, chị A đuổi theo nhưng không kịp, đến đoạn công viên Bạch Đằng thì mất dấu xe của Trắng.

Biết bị lừa, chị A đã đến Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 trình báo.

Vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ cả 2 đối tượng.

Tại cơ quan công an, cả 2 khai nhận là anh em họ hàng với nhau. Do không có việc làm ổn định nên cả 2 rủ nhau đi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản, lấy tiền tiêu xài.

Sau khi lừa lấy được iPhone của chị A, cả 2 đem điện thoại đến cửa hàng ở quận Bình Tân bán với số tiền 12 triệu đồng.

Được biết, Trắng có 1 tiền án về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn tương tự, đối tượng này vừa mới ra tù hồi tháng 4/2024.