Bất động sản nghỉ dưỡng 'bừng tỉnh' sau chính sách miễn thị thực

Du lịch phục hồi tạo lực đẩy cho bất động sản nghỉ dưỡng

Báo cáo mới đây của VARS cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 229 về việc miễn thị thực cho công dân 12 nước, kể từ ngày 15/8 đến hết ngày 14/8/2028.

Trong tháng 8, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 221 quy định về việc miễn thị thực có thời hạn cho người nước ngoài thuộc diện đối tượng đặc biệt cần ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Báo cáo từ Tổng cục Thống kê cho thấy, lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2024 đạt 17,6 triệu lượt, tăng gần 40% so với năm 2023 và bằng 98% so với năm 2019 - năm hoàng kim của du lịch, trong đó khách từ các thị trường được miễn thị thực chiếm tỷ trọng lớn. Đặc biệt, 4/10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất bao gồm Nga, Italy, Thụy Điển, Pháp, là các quốc gia nằm trong danh sách các nước mới được miễn thị thực đơn phương.

Qua thời "ngủ đông", một loại hình BĐS không còn "cắt lỗ", thậm chí có dự án giá giao dịch thứ cấp tăng 5 - 10%. Ảnh: VARS

Chính sách miễn thị thực tiếp tục mang lại tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam năm 2025. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,7 triệu lượt, tăng gần 21% so với cùng kỳ 2024 và tăng gần 26% so với năm 2019.

Bên cạnh đó, việc duy trì và mở rộng chính sách miễn thị thực còn giúp định hình chiến lược phát triển bất động sản nghỉ dưỡng lâu dài. Sự gia tăng mạnh mẽ của lượng khách quốc tế có thời gian lưu trú dài và khả năng chi tiêu cao sẽ thúc đẩy chủ đầu tư đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cao cấp như villa biển, resort chuẩn quốc tế hoặc condotel hạng sang.

Báo cáo của VARS cũng cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch với lượng khách quốc tế tăng trưởng mạnh mẽ kéo theo nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm tăng mạnh, đã góp phần thúc đẩy tiến trình phục hồi tại các thị trường bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng trọng điểm.

Không những vậy, thị trường sôi động với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp chăm sóc sức khỏe. Ảnh: VARS

Theo đó, tỷ lệ lấp đầy đã cải thiện rõ rệt. Cụ thể, thông tin khảo sát từ VARS IRE và thông tin thống kê của các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của các tỉnh, thành cho thấy, hiện nay, công suất phòng tại các khách sạn 4 - 5 sao ở các thị trường trọng điểm về du lịch, ghi nhận đạt từ 70 đến tới 90%, thậm chí cháy phòng các dịp lễ, hội, với doanh thu phòng tăng từ 20 - 30% so với cùng kỳ.

Nhờ đó, giá trị bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại các địa phương nói trên cũng đang dần cải thiện. Mặc dù không ghi nhận mức tăng giá đột biến, tuy nhiên, hiện tượng tiếp tục cắt lỗ gần như đã chấm dứt khi các nhà đầu tư có thêm kỳ vọng vào triển vọng của thị trường.

Thậm chí, một số dự án còn ghi nhận giá giao dịch thứ cấp tăng 5 - 10% trong năm qua. Cùng với đó, hàng loạt dự án nghỉ dưỡng cao cấp cũng được triển khai, tái khởi động trở lại và một số chủ đầu tư đã mạnh dạn mở bán dự án với kết quả giao dịch khả quan.