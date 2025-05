Theo nghiên cứu dữ liệu của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), bất động sản nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe đang nổi lên như một xu hướng tất yếu trong thời đại mới, khi người dân ngày càng chú trọng đến sức khỏe toàn diện, nâng cao yêu cầu về chất lượng sống và kỳ vọng vào giá trị thực của bất động sản. Đây không chỉ là hệ quả sau đại dịch, mà còn phản ánh sự chuyển dịch dài hạn trong tư duy tiêu dùng.

Trong bối cảnh các phân khúc bất động sản nhà ở, công nghiệp và thương mại đã bước vào chu kỳ phát triển mới, thị trường bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng vẫn phục hồi chậm hơn kỳ vọng, dù ngành du lịch đã có sự bật dậy rõ rệt sau đại dịch Covid-19.

Thị trường sôi động với các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tích hợp chăm sóc sức khỏe. Ảnh: VARS

Cụ thể, trong quý 1/2025, thị trường ghi nhận 950 sản phẩm bất động sản nghỉ dưỡng được mở bán mới, tăng 2,4 lần so với quý trước và gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vậy, con số này chỉ tương đương 18% so với cùng kỳ năm 2022, cho thấy nguồn cung dù được cải thiện nhưng vẫn ở mức hạn chế.

Đáng chú ý, 78% lượng cung mới đến từ các dự án ở khu vực miền Trung. Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 51%, tương đương hơn 400 giao dịch - một phần nhờ vào chất lượng sản phẩm được nâng cao và bối cảnh kinh tế vĩ mô cũng như hành lang pháp lý đang dần ổn định.

Các sản phẩm mới chủ yếu tập trung vào việc gia tăng giá trị sử dụng thực tế, tối ưu công năng và trải nghiệm người dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Phần lớn các dự án đã hoặc sẵn sàng đưa vào vận hành tại các địa bàn trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Vũng Tàu hay vùng ven Hà Nội như Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ.

Một số chủ đầu tư đã chủ động “đóng giỏ hàng” để tái cấu trúc sản phẩm, điều chỉnh chiến lược truyền thông và mô hình kinh doanh sao cho phù hợp hơn với thị hiếu hiện tại. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện nỗ lực chuyển mình để phát triển bền vững thay vì chạy theo tăng trưởng ngắn hạn.

Tuy nhiên, thị trường cũng đang chứng kiến sự phân hóa rõ nét. Nhiều dự án vẫn giữ nguyên sản phẩm, không điều chỉnh giá hay chiến lược, khiến lượng hàng tồn kho tiếp tục “ế ẩm”.

Theo VARS, nhu cầu đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng vẫn hiện hữu nhưng đang ở trạng thái “chờ đợi”. Chỉ cần thị trường xuất hiện những sản phẩm pháp lý minh bạch, có tiềm năng khai thác tốt và phù hợp xu thế tiêu dùng, nhà đầu tư sẽ sẵn sàng xuống tiền trở lại.

VARS nhận định phân khúc này hứa hẹn sẽ trở thành "điểm đến" mới của dòng tiền đầu tư. Ảnh: VARS

Wellness living: “Chìa khóa” nâng tầm bất động sản nghỉ dưỡng

Trong bối cảnh thị trường đang tái cấu trúc mạnh mẽ, bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng gắn liền với chăm sóc sức khỏe đang dần trở thành phân khúc dẫn dắt xu hướng đầu tư mới. Không còn chỉ là nơi lưu trú đơn thuần, các sản phẩm nghỉ dưỡng hiện đại ngày càng chú trọng đến việc kết hợp giữa nghỉ ngơi, phục hồi thể chất và thanh lọc tinh thần, đúng với triết lý “wellness living” đang được ưa chuộng toàn cầu.

Đặc biệt, những dự án sở hữu lợi thế tự nhiên như suối khoáng nóng, khí hậu ôn hòa, hệ sinh thái rừng - núi hoặc tài nguyên trị liệu tự nhiên… đang trở thành “điểm cộng” quan trọng, tạo sức cạnh tranh khác biệt trên thị trường.

Theo nhận định của VARS, trong thời gian tới, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng gắn với yếu tố chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tại các địa phương vùng ven đô thị lớn sẽ trở thành “điểm đến” mới của dòng tiền đầu tư.