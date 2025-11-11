Bất động sản và năng lượng "thắp lửa" M&A, dòng vốn chiến lược quay trở lại thị trường Việt Nam

Thị trường M&A Việt Nam trong tháng 10/2025 đã ghi nhận những tín hiệu phục hồi rõ ràng, với tổng cộng 52 thương vụ được hoàn tất, đạt tổng giá trị công bố và ước tính khoảng 720,45 triệu USD, theo báo cáo M&A mới nhất từ công ty tư vấn Grant Thornton Việt Nam – trụ sở chính tại TP.HCM.

Trong đó, bất động sản, năng lượng, sản xuất công nghiệp, và tài chính là những lĩnh vực dẫn đầu cả thị trường.

Cụ thể, bất động sản và sản xuất công nghiệp vẫn duy trì trong nhóm các lĩnh vực có giá trị lớn nhất, với giá trị giao dịch công bố/ước tính lần lượt khoảng 225 triệu USD và 109 triệu USD.

Lĩnh vực năng lượng có sự bứt phá so cả về số lượng và giá trị với các tháng trước khi ghi nhận giá trị thương vụ lên đến khoảng 115 triệu USD.

Về số lượng thương vụ, Grant Thornton đã ghi nhận các lĩnh vực có M&A trong tháng 10 đa dạng hơn so với các tháng trước đó. Trong đó lĩnh vực sản xuất công nghiệp chiếm số lượng lớn nhất với 10 thương vụ, năng lượng với 7 thương vụ và các lĩnh vực còn lại trung bình khoảng 4-5 thương vụ.

Số lượng và giá trị giao dịch M&A qua các tháng của năm 2025, Nguồn: Grant Thornton

Các giao dịch hoàn tất trong tháng chủ yếu là M&A chiến lược (strategic M&A) do nhà đầu tư nước ngoài dẫn dắt, bao gồm OCI Holdings mua 65% cổ phần của Elite Solar Power Wafer hay tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã hoàn tất thương vụ mua lại 49% cổ phần của CTCP Tư vấn và Phát triển Điện Cửu Long, thay vì các thương vụ cho mục đích tái cấu trúc của các tập đoàn nội địa.

Đồng thời, dòng vốn từ các quỹ đầu tư vốn tư nhân (PE) cũng bắt đầu quay trở lại sau giai đoạn thận trọng kéo dài, với việc tháng 10 ghi nhận nhiều thương vụ “đầu tiên” của các quỹ nước ngoài tại Việt Nam như Ares Asia Private Equity đầu tư vào MEDLATEC hay EMIA rót vốn vào MyStorage.

Thương vụ bất động sản tiêu biểu

Lĩnh vực bất động sản, tháng 10 vừa qua ghi nhận thương vụ CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) chuyển nhượng 99,99% vốn góp tại Công ty TNHH Bất động sản Vincom NCT, đơn vị sở hữu Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, cho Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Dịch vụ Bảo Quân. Giá trị chuyển nhượng khoảng 133 triệu USD. Sau khi hoàn tất giao dịch, Vincom NCT không còn là công ty con của Vincom Retail.

Grant Thornton cho biết giao dịch diễn ra trong bối cảnh VRE đang tái cơ cấu danh mục tài sản, theo đuổi định hướng phát triển các trung tâm thương mại quy mô lớn (megamall) gắn liền với các đại đô thị của Vinhomes.

Gần đây, VRE đã đưa vào hoạt động Vincom Mega Mall Ocean City (gần 70.000 m2) và Vincom Mega Mall Royal Island (hơn 55.000 m2), đồng thời đang lên kế hoạch đầu tư các TTTM trong siêu dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ ở TP.HCM với quy mô 2.870 ha.

Bất động sản là 1 lĩnh vực nóng trên thị trường M&A Việt Nam tháng 10/2025. Ảnh minh họa

Điểm tên tập đoàn Hàn Quốc làm pin mặt trời

Trong lĩnh vực sản xuất và công nghiệp, OCI Holdings, tập đoàn năng lượng và hóa chất hàng đầu Hàn Quốc, thông qua OCI ONE là một công ty con thuộc OCI TerraSus, đã mua 65% cổ phần của Elite Solar Power Wafer, nhà máy sản xuất tấm wafer cho pin mặt trời đang được xây dựng tại Việt Nam.

Dự án có công suất giai đoạn đầu 2,7 GW, tổng mức đầu tư là 120 triệu USD, trong đó phần vốn của OCI ONE trị giá khoảng 78 triệu USD. Nhà máy có thể được mở rộng lên 5,4 GW trong vòng sáu tháng với khoản đầu tư bổ sung 40 triệu USD, khả năng tăng hơn gấp đôi doanh thu trong thời gian tới.

Cũng theo Grant Thornton, thương vụ cho phép OCI cung cấp trực tiếp polysilicon (vật liệu chính để sản xuất pin mặt trời, linh kiện bán dẫn và các thiết bị điện tử khác) từ các nhà máy của mình cho nhà máy tại Việt Nam và nhắm tới thị trường xuất khẩu trọng điểm là Mỹ, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất và gia tăng hiện diện tại Đông Nam Á.

Logistics, năng lượng và hàng loạt lĩnh vực lớn tiếp tục hút nhà đầu tư

MyStorage, công ty cung cấp dịch vụ kho tự quản tích hợp công nghệ thành lập năm 2019 tại Việt Nam trong lĩnh vực logistics, đã nhận khoản đầu tư hàng triệu USD từ Emerging Markets Investment Advisers (EMIA), quỹ đầu tư tư nhân có trụ sở tại Singapore, theo Grant Thornton.

MyStorage được biết đến rộng rãi sau khi xuất hiện trên chương trình Shark Tank Việt Nam năm 2021, và hiện đang vận hành bốn kho lưu trữ tại TP. HCM và Đồng Nai.

Báo cáo M&A tháng 10 nói trên cho rằng thương vụ MyStorage nhằm hỗ trợ công ty này mở rộng mạng lưới cơ sở trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cấp nền tảng số để cải thiện trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy các sáng kiến ESG trong hoạt động kinh doanh.

Cũng trong tháng 10, tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đã hoàn tất thương vụ mua lại 49% cổ phần của CTCP Tư vấn và Phát triển Điện Cửu Long (MEE JSC) từ GreenSpark Group trong tháng 10.

MEE JSC là chủ sở hữu cụm thủy điện Đăk Di 1 & 2 tại Nam Trà My (Quảng Nam cũ, nay là Đà Nẵng) với tổng công suất 48 MW, đi vào vận hành từ năm 2022 và đã ký hợp đồng mua bán điện 20 năm với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Đây là khoản đầu tư đầu tiên của Sumitomo vào lĩnh vực thủy điện tại Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng của tập đoàn trong mảng năng lượng tái tạo. Trước đó, Sumitomo là nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực khu công nghiệp, với các dự án KCN Thăng Long (Hà Nội, 1997), Thăng Long II (Hưng Yên, 2006), Thăng Long III (Vĩnh Phúc, 2015), và đang triển khai kế hoạch KCN Thăng Long IV tại Thanh Hóa vào năm 2025.

Cũng trong ngành năng lượng, Levanta Holding Pte. Ltd. (Singapore) mua 80% cổ phần HBRE Gia Lai Wind Power JSC từ Super Energy Group và Super Wind Energy với giá 33,1 triệu USD.

HBRE Gia Lai là chủ đầu tư dự án điện gió HBRE Chu Prông (50 MW) tại tỉnh Gia Lai, đã vận hành thương mại từ năm 2021.

Grant Thornton cũng cho biết Verdant Energy Pte. Ltd. (Singapore) đã hoàn tất thương vụ mua lại danh mục điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 11 MW tại Việt Nam. Danh mục này bao gồm hệ thống lắp đặt trên 10 trung tâm thương mại. Các dự án dự kiến tạo ra hơn 11.700 MWh năng lượng sạch mỗi năm, góp phần giảm phát thải khoảng 8.100 tấn CO2 hàng năm.

Verdant Energy là nhà phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu, được hậu thuẫn bởi AP Moller Capital, một quỹ đầu tư toàn cầu cam kết mạnh mẽ với tăng trưởng bền vững.

Platium Victory PTE,Ltd, quỹ đầu tư tại Singapore, hiện là cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HOSE: REE), đã đăng ký mua thêm là 18,135,447 cổ phiếu của REE.

Giá trị giao dịch dự kiến là khoảng 43.6 triệu USD. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 13/10 đến ngày 11/11/2025. Nếu giao dịch thành công, Platinum Victory sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại REE từ 41,64% lên gần 45% vốn điều lệ.

Trong nông nghiệp, Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC) đã thông qua việc mua thêm 2.500.000 cổ phiếu, tương đương 41,67% cổ phần của Công ty Cổ phần Thịnh Phát Kim Sơn 1 để tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư xây dựng Dự án Khu chăn nuôi lợn công nghệ cao tại Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, tổng vốn đầu tư khoảng 560 tỷ đồng, triển khai từ năm 2025 đến 2027.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Dabaco sẽ sở hữu 88,18% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Thịnh Phát Kim Sơn 1, theo thông tin từ báo cáo của Grant Thornton.

Trong lĩnh vực tiêu dùng, Coolmate, thương hiệu thời trang nam giới Việt Nam, vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series C. Thương vụ do Vertex Growth Fund (có vốn đầu tư từ quỹ đầu tư Temasek thuộc Chính phủ Singapore) dẫn dắt, với sự tham gia của quỹ Cool Japan Fund (có vốn đầu tư của Chính phủ Nhật) cùng Youngone CVC – quỹ đầu tư thuộc tập đoàn may mặc top 3 của Hàn Quốc, và các nhà đầu tư hiện hữu Vertex Ventures SEA & India và Kairous Capital.

Khoản đầu tư này được sử dụng để mở rộng danh mục sang thị trường nữ, phát triển kênh bán hàng trực tiếp và mở rộng kinh doanh ra quốc tế, theo báo cáo M&A tháng 10.

Y tế cũng nằm trong báo cáo tháng của Grant Thornton. Trong tháng 10, tập đoàn y tế MEDLATEC đã công bố quỹ tư nhân Ares Asia Private Equity thuộc Ares Management Corporation (mã trên sàn New York: ARES), tập đoàn quản lý tài sản hàng đầu thế giới, đã trở thành nhà đầu tư chiến lược của tập đoàn.

Đây là thương vụ đầu tiên của Ares Asia Private Equity trong lĩnh vực y tế Việt Nam, đồng thời đánh dấu MEDLATEC là đơn vị y tế tư nhân đầu tiên trong nước nhận vốn đầu tư từ Ares.

MEDLATEC, thành lập năm 1996, hiện là một trong những hệ thống y tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam với mạng lưới bao gồm bệnh viện đa khoa, nhiều phòng khám và dịch vụ xét nghiệm, chẩn đoán.

Cũng trong y tế, CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA đã thông báo CTCP Chứng khoán DSC trở thành cổ đông lớn. Giao dịch diễn ra vào ngày 08/10 với giá trị ước tính khoảng 214 tỷ đồng (khoảng 8 triệu USD).

Trước giao dịch, DSC nắm hơn 1 triệu cp VDP, tương ứng 4,923% vốn. Sau giao dịch, sở hữu của công ty chứng khoán này tăng lên 19,77% vốn của VDP.

Nước sạch cho người dân nằm trong danh sách các dự án được M&A tháng 10/2025. Ảnh minh họa

Sang đến cấp nước, Grant Thornton cho biết Private Infrastructure Development Group (PIDG), thông qua công ty thành viên InfraCo, đã đầu tư 218,6 tỷ đồng (8,68 triệu USD) vào Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai, dự án thuộc Tập đoàn AquaOne.

Khoản đầu tư được dùng để xây dựng nhà máy xử lý nước sạch công suất 150.000 m3/ngày, bao gồm hạng mục lấy nước thô, xử lý, lưu trữ và phân phối, nhằm cung cấp nước sạch cho khu vực nông thôn và ven đô tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, GuarantCo, một đơn vị khác của PIDG, đã bảo lãnh 875,1 tỷ đồng (34,5 triệu USD) cho trái phiếu xanh kỳ hạn 20 năm do Hòa Bình-Xuân Mai phát hành trong năm 2024.

Đây là hợp phần đầu tiên của tổ hợp Nhà máy nước Xuân Mai, trong đó hợp phần thứ hai, Xuân Mai-Hà Nội, cũng nhận được bảo lãnh trị giá 317,2 tỷ đồng (12,5 triệu USD) cùng cam kết vốn góp từ PIDG.

