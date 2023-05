Bất động sản vùng vệ tinh TP.HCM thu hút nhà đầu tư

Điểm đến của nhà đầu tư bất động sản

Vùng tiệm cận TP.HCM như các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An lại đang là "vùng trũng" của nhà đầu tư. Ông Nguyễn Cao Trí (ngụ quận Gò Vấp, nhà đầu tư bất động sản lâu năm) cho biết: "Nhiều năm qua, thị trường nhà đất các tỉnh giáp ranh với TP.HCM như Đồng Nai, Long An và Bình Dương luôn được các chủ đầu tư chú trọng. Những dự án được phát triển tại đây đa phần là những doanh nghiệp đóng trên địa bàn TP.HCM và có tiềm lực về phát triển nhà ở".



Nhà đầu tư dịch chuyển về vùng ven TP.HCM vì ưu thế quỹ đất và pháp lý. Ảnh: Gia Linh

"Các địa bàn tỉnh giáp thành phố đang có lợi thế rất lớn. Dự án phát triển ở đây rất nhanh, đồng thời thu hút được nhà đầu tư, người mua bởi quy trình chuẩn chỉnh, dòng sản phẩm phù hợp với túi tiền", ông Trí nhận định.

Nói về tiềm năng của bất động sản vùng vệ tinh TP.HCM, ông Ngô Quang Phúc - Tổng Giám đốc Phú Đông Group cho hay từ trước đến nay, TP.HCM luôn là điểm đến của nhiều doanh nghiệp bất động sản trong việc đầu tư phát triển nhà ở, sản phẩm bất động sản với nhiều phân khúc khác nhau.

Nhưng những năm qua, thị trường TP.HCM gặp khó bởi quỹ đất dần hạn hẹp, pháp lý vướng mắc, kéo dài và giá cả lại cao. Điều này buộc các chủ đầu tư phải tìm quỹ đất mới, định hướng lại phân khúc các dự án từ đó việc dạt ra các vùng vệ tinh phát triển bất động sản là điều tất yếu.

"Nhiều năm trước, người mua nhà vẫn ít có xu hướng dạt ra vùng ven vì muốn ở trung tâm cho thuận tiện. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông hiện nay được đầu tư đồng bộ, giảm thời gian di chuyển. Đồng thời, các dự án ở vùng tiệm cận pháp lý tốt, tiến độ xây dựng nhanh và giá cả phù hợp là những điều thu hút người mua", ông Phúc cho hay.

Nguồn cung bất động sản vệ tinh tăng

Theo ghi nhận của Dân Việt, nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư đang xây dựng và phát triển dự án quanh TP.HCM nhằm thu hút các nhà đầu tư cũng như người dân có nhu cầu mua nhà ở. Đặc biệt, phân khúc căn hộ đang được các nhà đầu tư tập trung nguồn lực, phát triển dự án.

Nhiều dự án được phát triển khu vực quanh TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Đơn cử, thị trường tỉnh Long An, dự án căn hộ EHome Southgate quy mô 4,5 ha, nằm trong Khu đô thị tích hợp Waterpoint do tập đoàn Nam Long phát triển. Một số dự án khác đã được phát triển vẫn còn chào bán giỏ hàng cũ như như Sol City (Đức Hòa), West Lakes Golf & Villas, Iris Residence, Tak Garden Riverside, Empire Grand Plaza…

Tại Đồng Nai, có dự án chung cư Biên Hoà Universe Complex của chủ đầu tư Hưng Thịnh. Tại địa bàn tỉnh Bình Dương, khu vực TP.Dĩ An nơi kết nối trực tiếp với TP.HCM đang có nhiều dự án rao bán như chung cư Bcons Polaris, chung cư Bcons City Dĩ An của chủ đầu tư Bcons Group; Chung cư Phú Đông Sky Graden, Phú Đông Primier của Phú Đông Group; Chung cư New Galaxy Dĩ An của Hưng Thịnh Group...

Khu vực TP.Thuận An trục Quốc lộ 13 nối đến TP.HCM có các dự án như Astral City, Habitat…

Nguồn cung bất động sản tiệm cận TP.HCM được dự báo sẽ gia tăng. Ảnh: Gia Linh

Theo báo cáo thị trường bất động sản nhà ở TP.HCM và các vùng phụ cận của DKRA Việt Nam, trong quý I/2023 nguồn cung mới lẫn sức cầu toàn thị trường sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022. Bước sang quý II/2023, dự báo thị trường có sự hồi phục đáng kể, nhưng sẽ khó đột biến trong ngắn hạn.

Riêng thị trường căn hộ ghi nhận 9 dự án mở bán trong quý vừa qua, với nguồn cung mới khoảng 1.378 căn, tập trung chủ yếu tại TP.HCM và Bình Dương. Nguồn cung mới giảm 67% so với quý trước và giảm 59% so với cùng kỳ năm 2022. Lượng tiêu thụ mới đạt khoảng 864 căn, tương đương 63% nguồn cung mở bán mới và giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.

Thời gian tới, nguồn cung căn hộ được dự báo tăng gấp đôi trong quý II/2023. Tập trung chủ yếu tỉnh Bình Dương (tăng khoảng 500 - 1.000 căn), tại tỉnh Long An (khoảng 200 căn) và Bà Rịa - Vũng Tàu (khoảng 350 căn).