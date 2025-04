Trang sức lấp lánh cho chuyến nghỉ dưỡng

Khi những tia nắng và không khí oi ả chạm vào không gian, phong cách “resort wear” (thời trang nghỉ dưỡng) chính thức trở lại và nhanh chóng chiếm lĩnh đường đua xu hướng. Đó là những trang phục với gam màu mang lại cảm giác thư thái, sang trọng như trắng, beige, pastel…chiếm lĩnh tủ đồ của các quý cô. Trong bản hòa sắc, điều nàng cần là sự cộng hưởng hoàn mỹ của trang sức mang sắc trắng mê hoặc, dễ dàng mix & match và tỏa sáng với mọi tông màu xu hướng. Đó là lý do các thiết kế trang sức kim cương 8 Hearts & 8 Arrows từ thương hiệu DOJI & Thế Giới Kim Cương trở thành lựa chọn lý tưởng giúp nàng bật thần thái.

Trang sức kim cương cho những chuyến nghỉ dưỡng.

Hội tụ trọn vẹn tinh thần của phong cách thanh lịch hiện đại: tối giản nhưng đầy tinh tế, giản lượt nhưng vẫn toát lên giá trị đắt giá, các sản phẩm trang sức kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows chinh phục phái đẹp bằng vẻ đẹp đầy nội lực. Mô phỏng những nét đẹp của tự nhiên như: hoa hồng, hoa nhài, hay giọt nước… trang sức 8 Hearts & 8 Arrows không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, mà tập trung làm nổi bật viên chủ được cắt mài với 58 giác cắt đối xứng hoàn mỹ, không chỉ tạo nên hiệu ứng ánh sáng rực rỡ, khả năng bắt sáng tối đa mà còn hiệu ứng quang học 8 mũi tên khi nhìn từ mặt trên viên kim cương và 8 trái tim khi nhìn từ mặt đáy. Tất cả đã làm nên bí quyết để các quý cô tỏa sáng với thần thái riêng, nâng tầm phong cách trong mọi khung hình từ resort nghỉ dưỡng cao cấp đến những buổi tiệc hoàng hôn trên bờ biển.

Trang sức bay bổng cho những hành trình khám phá

Không chỉ là những phút giây thư giãn dịu êm, mùa hè cũng là thời điểm tuyệt vời để "bay bổng" hết mình của các cô nàng mang tâm hồn dịch chuyển: dạo chơi trong những thành phố sôi động, nâng ly trên bãi biển ngập nắng hay bung nhiệt với những concert đình đám. Lúc này, trang sức linh hoạt vừa có tính ứng dụng cao trong mọi hoàn cảnh, vừa tôn vinh trọn vẹn dấu ấn riêng như BST The Muse thuộc dòng sản phẩm TrenD mới nhất của thương hiệu DOJI “lên ngôi”.

BST The Muse thuộc dòng sản phẩm TrenD cho những hành trình khám phá.

Khác với trang sức 8 Hearts & 8 Arrows, BST The Muse tạo hình vẻ đẹp tinh khôi của thiên nhiên: cánh hoa mỏng manh, tán lá, cánh bướm dịu êm… bằng những dáng cắt kim cương thời trang như giọt nước, vuông, oval… mang đến những thiết kế trang sức chứa đựng nét đẹp nàng thơ bay bổng mà không kém phần quyến rũ. Outfit mùa hè với nét chấm phá của trang sức The Muse trở thành tuyên ngôn của những tâm hồn tự do luôn sẵn sàng thử nghiệm và không ngại tỏa sáng trên những hành trình khám phá. Ngay từ khi ra mắt, bộ sưu tập đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của những quý cô bởi thiết kế tinh xảo và tinh thần thời trang độc đáo.

Ưu đãi từ DOJI & Thế Giới Kim Cương cùng quý cô bật mood hè.

Đến hết ngày 01/05/2025, DOJI & Thế Giới Kim Cương mang đến cơ hội sở hữu trang sức kim cương đầu đời chỉ từ 10 triệu đồng cùng ưu đãi tặng tới 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, các cặp đôi đang hướng tới hành trình trăm năm còn có cơ hội nhận ngay combo quà tặng tới 6 triệu đồng khi mua nhẫn cưới/nhẫn đính hôn và danh mục nhẫn cưới chỉ 6 triệu đồng/cặp. Đặc biệt, ưu đãi tới 50% danh mục đồng hồ thương hiệu đẳng cấp; trang sức vàng 18K, 14K và quà tặng vàng Kim Bảo Phúc hứa hẹn sẽ mang đến cho quý cô những mảnh ghép hoàn hảo bật mood đón hè rực rỡ.

