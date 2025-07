Sáng 13/7, thông tin tư Công an tỉnh Tây Ninh, lực lượng điều tra đã tập trung truy xét qua một số chứng cứ thu thập tại hiện trường, xuyên đêm lần theo dấu vết và đã bắt được nghi phạm gây ra án mạng nghiêm trọng tại quán cà phê phường Long An (ven quốc lộ 1, cách cầu Tân An 500 m).

Người dân đứng kín hai bên đường xem khám nghiệm hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Thiên Long

Đối tượng được xác định tên Trần Văn Quý (22 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) hiện đang đi làm công nhân cho công trình.

Theo lời khai ban đầu, đối tượng vào quán cà phê để uống nước, sau đó phát hiện nơi đây vắng người nên đã ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Nạn nhân được xác định bị cắt ở vùng cổ dẫn đến tử vong. Ảnh: T.L

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, đồng thời thu hồi tài sản do nghi phạm đã giết người, cướp tài sản.

Công an Tây Ninh điều tra vụ người phụ nữ tử vong do vết cắt ở vùng cổ

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 17 giờ ngày 12/7, ông S đi làm phụ hồ về nhà riêng tại phường Long An thì phát hiện vợ đã tử vong, trên người có nhiều thương tích, trong đó có cổ có vết cắt vùng cổ máu chảy thấm ướt hết quần áo.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng bắt giữ nghi phạm ngay trong sáng nay.

Quá trình điều tra sẽ làm rõ đối tượng Quý một mình gây án hay có đồng phạm tham gia.