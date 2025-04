Ngày 12/4, Công an phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình để trả lại số tiền 3,5 tỷ đồng cho chị Vũ Thị Hải Yến (32 tuổi, ngụ tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình). Số tiền trên do chị Phan Thị Thanh Ngọc trình báo công anh khi bất ngờ nhận 3,5 tỷ đồng vào tài khoản.

Trước đó, vào ngày 11/4, chị Ngọc - cán bộ Phòng TNMT TP. Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đang ăn tối cùng gia đình thì ngờ nhận 3,5 tỷ đồng vào tài khoản.

Chị Ngọc cùng Công an phường 2, TP. Bảo Lộc trả lại số tiền cho người chuyển nhầm khi bất ngờ nhận 3,5 tỷ đồng vào tài khoản.

Biết có người chuyển nhầm tiền vào số tài khoản của mình, ngày 12/4, chị Ngọc đã đến Công an phường 2, TP. Bảo Lộc để trình báo.

Tiếp nhận thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường 2, TP. Bảo Lộc đã xác định được người chuyển nhầm cho chị Ngọc là chị Vũ Thị Hải Yến.

Sau khi nhận được tin báo, chị Yến đã ủy quyền cho chồng mình là anh Bùi Đức Hậu từ Thái Bình vào TP. Bảo Lộc nhận lại số tiền đã chuyển nhầm.