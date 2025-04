Vụ cựu tu sĩ xâm hại nhiều trẻ em: Ngành chức năng thông tin việc hình thành cơ sở Thập Thiện

Sáng 11/4, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị giao ban và cung cấp thông tin báo chí quý I và tháng 4 năm 2025. Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng đã thông tin về việc hình thành cơ sở Thập Thiện, nơi xảy ra vụ cựu tu sĩ xâm hại nhiều trẻ em.

Trước đó, ngày 7/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đắt Vũ (38 tuổi, trú tại phường 8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố đối với Nguyễn Đắt Vũ. Ảnh Công an tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngày 26/3/2025, đơn vị nhận được tin báo về tội phạm do Công an phường 6 (TP.Đà Lạt) cung cấp về vụ việc xâm hại tình dục trẻ em tại căn nhà số 29/36 trên đường Kim Đồng, phường 6 nên đã vào cuộc điều tra, xác minh.

Qua điều tra, Nguyễn Đắt Vũ, trước đây là tu sĩ Phật giáo (có pháp danh Thích Nguyên Huy, đạo hiệu Thích Vạn Chánh) tu tại Thiền viện V.H (phường 8, TP.Đà Lạt). Năm 2018, Nguyễn Đắt Vũ được giao đến ở để tu tập và trông coi căn nhà trên. Sau đó, nhiều gia đình đã gửi các cháu nhỏ đến nhờ Vũ nuôi dạy, tu tập. Đến tháng 3/2023, Vũ nhiều lần có hành vi xâm hại tình dục các cháu nhỏ tại đây.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lâm Đồng thông tin việc hình thành cơ sở Thập Thiện.

Theo bà Thảo, cơ sở nhà, đất trên do ông N.H.L (pháp danh: T.T.Đ) tạo lập từ những năm 1970, dùng làm nơi tu học tại gia. Đến năm 1983, ông N.H.L sang nhượng cho ông T.N (pháp danh: T.T.Q, sinh năm 1944) theo giấy mua bán nhà số 163/GP/UB ngày 25/11/1983 của UBND TP.Đà Lạt.

Đến năm 2014, ông T.N. hiến tặng toàn bộ nhà, đất trên cho Hòa thượng T.V.T. – Trụ trì Thiền viện V.H (phường 8, TP.Đà Lạt) để làm cơ sở tôn giáo. Cơ sở này có diện tích đất 1.380m2, diện tích xây dựng khoảng 500m2.

Cơ sở Thập Thiện hiện đang được đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.

Đến tháng 3/2025, có 10 người cư trú tại cơ sở này do Nguyễn Đắt Vũ phụ trách cơ sở. Từ năm 2014 đến năm 2023, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Lâm Đồng nhiều lần có đơn xin hợp thức hóa, giao đất tôn giáo và đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung cho cơ sở có tên “Thập Thiện” nhưng đến nay chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Sau khi nhận được thông tin tố giác của người dân qua Tổng đài 111 - Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em, các cơ quan chức năng của tỉnh và địa phương đã phối hợp điều tra, xác minh vụ việc xâm hại nhiều trẻ em của Nguyễn Đắt Vũ.

Đến nay, cơ sở này đã đóng cửa để phục vụ công tác điều tra vụ cựu tu sĩ xâm hại nhiều trẻ em. Liên quan đến vụ việc, 3 em được gia đình đón về nơi cư trú, 4 em còn lại được một cơ sở Phật giáo hợp pháp tại TP.Đà Lạt đón về chăm sóc.



Ngày 25/10/2024, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng có văn bản đề nghị Hội đồng Trị sự GHPGVN thu hồi chứng điệp thọ giới Tỳ kheo đối với ông Nguyễn Đắt Vũ vì vi phạm giới luật Phật giáo. Sau đó, ngày 1/11/2024, Hội đồng Trị sự GHPGVN có văn bản thông báo thu hồi chứng điệp thọ giới Tỳ kheo đã cấp cho ông Nguyễn Đắt Vũ.

Như vậy, cơ sở có tên “Thập Thiện” không phải là cơ sở Phật giáo hợp pháp (chỉ là nhà ở cá nhân).