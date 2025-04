Bắt nhanh nghi phạm táo tợn dùng hơi cay cướp tiệm vàng

Ngày 15/4, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng Công an xã Tân Phong (huyện Thạnh Phú) vừa bắt giữ khẩn cấp nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn - theo SGGPO.



Nghi phạm cướp tiệm vàng Phạm Minh Mẫn cùng tang vật. Nguồn: CAND

Thông tin cụ thể vụ cướp tiệm vàng từ CAND: Công an xã Tân Phong (huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre) nhận được tin báo, khoảng 13 giờ 50 phút ngày 14/4, tại tiệm vàng P.V. (xã Tân Phong) xảy ra vụ cướp tài sản.



Một thanh niên đi xe mô tô, mặc áo khoác dài tay, đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang đi đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua 1 sợi dây chuyền 4,3 chỉ loại 18K, trị giá 34.700.000 đồng. Lợi dụng sơ hở, đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt chủ tiệm và cướp sợi dây chuyền vàng, tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong vòng 40 phút sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Tân Phong đã xác định nghi phạm gây ra vụ cướp là Phạm Minh Mẫn (SN 2003, ĐKTT: Xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Sau đó, Công an xã Tân Phong phối hợp Công an xã An Qui bắt giữ đối tượng Mẫn khi đang lẩn trốn khu vực gần nhà, vào lúc 14 giờ 30 phút cùng ngày.

Qua đấu tranh, Mẫn khai nhận do tham gia đá gà ăn thua bằng tiền trên mạng nên dẫn đến thiếu nợ, đi cướp tiệm vàng để có tiền trả nợ và sử dụng cho mục đích cá nhân.