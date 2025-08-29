Bắt nóng nam thanh niên dùng dao cướp xe máy giữa ban ngày ở Đà Nẵng

Ngày 29/8, Công an phường An Hải (TP Đà Nẵng) cho biết đã khống chế, bắt giữ Dư Đình Trí (SN 2005, quê An Giang, tạm trú tại phường An Hải) – đối tượng dùng dao khống chế một phụ nữ để cướp xe máy cùng nhiều tài sản, đồng thời thu hồi toàn bộ phương tiện, tang vật liên quan.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 ngày 28/8, chị N.T.L. (SN 2004, trú phường Hòa Khánh) đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp thì bị một nam thanh niên chặn đường, dùng dao đe dọa, cướp xe máy và túi xách. Ngay sau khi nhận tin báo khẩn cấp, Công an phường An Hải đã triển khai lực lượng, tổ chức chốt chặn, truy đuổi quyết liệt.

Đối tượng Dư Đình Trí tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Chỉ sau ít phút, công an đã bắt giữ Dư Đình Trí tại nút giao Võ Văn Kiệt – Chính Hữu. Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô Honda Wave Alpha, 1 túi xách màu đen chứa máy tính xách tay MSI và tai nghe không dây, cùng 1 con dao.

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận chuẩn bị dao để thực hiện hành vi cướp tài sản nhằm lấy tiền di chuyển vào TP.HCM. Trước đó ít phút, Trí còn đột nhập một quầy trái cây trên đường Hà Bổng (phường An Hải) để lấy trộm tiền nhưng bị phát hiện, buộc phải bỏ chạy.

Hiện Công an phường An Hải đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.