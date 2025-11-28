Clip: Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt quả tang vụ vận chuyển tiền hơn 7 tỷ đồng qua biên giới. Clip: BPCC

Theo thông tin, khoảng 8h30 ngày 22/11, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì phối hợp với Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Đối tượng Nguyễn Văn Châu. Ảnh: Tiến Vinh

Qua đó, đã phát hiện Nguyễn Văn Châu (SN 2000), thường trú huyện An Phú, tỉnh An Giang (nay là xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) đang thực hiện hành vi “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”.

Tại thời điểm bắt quả tang, đối tượng Châu đang vận chuyển một thùng giấy dán kín bằng băng keo, đi từ hướng lộ nông thôn ấp Thạnh Phú theo đường mòn xuống bờ sông Hậu (cách bờ sông khoảng 30m).

Lực lượng Biên phòng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Châu và tang vật. Ảnh: Tiến Vinh

Qua kiểm tra trong thùng giấy này có 3 bọc đen, bên trong có nhiều cọc tiền Việt Nam đồng, mệnh giá khác nhau (chưa xác định được thật giả) tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

Châu khai nhận, số tiền trên được ông Sên (người Campuchia, không rõ họ tên đầy đủ) nhờ Châu sử dụng vỏ lãi sang vườn xoài ông 7 Phú (ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình) để nhận từ một người (không rõ họ tên đầy đủ, sống tại Campuchia).

Mục đích vận chuyển sang Campuchia giao cho ông Sên nhưng đang trên đường xuống sông Hậu để vận chuyển sang Campuchia thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Sau khi phát hiện vụ việc trên, Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Châu về hành vi “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”, tạm giữ tang vật, phương tiện có liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Qua làm việc, Nguyễn Văn Châu thừa nhận có hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Hiệu vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

