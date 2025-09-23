Chủ đề nóng

Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nepal rúng động vì biểu tình
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Chuyển động Sài Gòn
Thứ ba, ngày 23/09/2025 13:13 GMT+7

Bắt tài xế xe đầu kéo sang Campuchia vận chuyển 800 bao đường cát về Việt Nam với tiền công 8 triệu đồng

+ aA -
Đăng Khôi Thứ ba, ngày 23/09/2025 13:13 GMT+7
Bùi Xuân Trọng, tài xế xe đầu kéo đã sang Campuchia vận chuyển 800 bao đường cát về Việt Nam với tiền công 8 triệu đồng bị cảnh sát bắt giữ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Trọng (SN 1992, quê Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bắt tài xế xe đầu kéo sang Campuchia vận chuyển 800 bao đường cát với tiền công 8 triệu đồng

Theo điều tra ban đầu, ngày 8/9, Trọng là tài xế được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển đường cát từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai về TP.HCM với tiền công 8 triệu đồng.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ. Ảnh: CA
Trọng cùng tang vật. Ảnh: CA

Trọng sau đó điều khiển xe đầu kéo từ khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến khu vực cửa khẩu Hoa Lư. Tại đây, Trọng được một người đàn ông hướng dẫn đưa xe qua đường “tiểu ngạch” sang Campuchia nhận 800 bao đường cát, mỗi bao nặng khoảng 50 kg (tổng cộng khoảng 40 tấn) để chở về Việt Nam.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Trọng đã nhận 1 biên bản giao nhận vận chuyển và 3 hóa đơn bán hàng ghi ngày 22/7/2025 nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.

Sau đó, Trọng đã chở số đường cát nói trên quay về Việt Nam qua đường mòn, né tránh cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.

Đến rạng sáng 10/9, khi lưu thông trên Quốc lộ 13 thuộc phường Phú An, xe của Trọng đã bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và tạm giữ.

Công an TP.HCM kiên quyết đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhằm bảo vệ thị trường trong nước, giữ vững an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tham khảo thêm

Gói thầu thi công xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát tìm được nhà thầu

Gói thầu thi công xây dựng đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát tìm được nhà thầu

Trước giờ sáp nhập với tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo ngăn chặn ngay việc buôn lậu, vận chuyển trái phép đường cát

Trước giờ sáp nhập với tỉnh Long An, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo ngăn chặn ngay việc buôn lậu, vận chuyển trái phép đường cát

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đóng cửa đường cất hạ cánh để sửa chữa

Sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đóng cửa đường cất hạ cánh để sửa chữa

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nam học sinh lớp 9 đi câu cá trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn: Đã tìm thấy thi thể

Sau gần hai ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam học sinh lớp 9, khi đi câu cá bị trượt chân xuống kênh Xáng, xã Hóc Môn, TP.HCM.

Hầm Thủ Thiêm cấm xe trong 3 ngày để diễn tập PCCC

Chuyển động Sài Gòn
Hầm Thủ Thiêm cấm xe trong 3 ngày để diễn tập PCCC

TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM kiện toàn Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc “sổ hồng” cho dự án nhà ở thương mại

Một công nhân tử vong ở công trường xây dựng dự án Metro số 2

Chuyển động Sài Gòn
Một công nhân tử vong ở công trường xây dựng dự án Metro số 2

Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh

Chuyển động Sài Gòn
Khen thưởng thành viên lực lượng an ninh xã Bình Lợi kịp thời nhảy xuống sông cứu học sinh

Đọc thêm

Aitana Bonmati: Chiến thắng bệnh viêm màng não và biểu tượng mới của bóng đá nữ thế giới
Thể thao

Aitana Bonmati: Chiến thắng bệnh viêm màng não và biểu tượng mới của bóng đá nữ thế giới

Thể thao

Tiền vệ Aitana Bonmati vừa xuất sắc giành giành Quả bóng Vàng nữ 2025. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, ngôi sao 27 tuổi có được vinh dự này.

Ông Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030
Tin tức

Ông Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tin tức

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất đã khai mạc với nhiều nội dung quan trọng. Đại hội đã công bố quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh uỷ. Theo đó, ông Trịnh Việt Hùng được chỉ định giữ chức Bí Thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Thủ tướng phê chuẩn kết bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa
Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết bầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa

Tin tức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026.

Lão nông trồng xoài cát nổi tiếng Cần Giờ
Chuyển động Sài Gòn

Lão nông trồng xoài cát nổi tiếng Cần Giờ

Chuyển động Sài Gòn

Giữa vùng đất ven biển Cần Giờ nhiều gió mặn, ông Đoàn Thanh Tường (xã Cần Giờ, TP.HCM) đã biến vườn xoài cát gia đình thành mô hình VietGAP tiêu biểu, vừa làm giàu cho mình vừa lan tỏa cách làm mới đến cộng đồng.

Ông tiến sỹ ăn khỏe, quê Hưng Yên lúc qua đời vua nhà Mạc ban quan tài bằng đồng, vua nhà Minh cử quan phúng viếng
Nhà nông

Ông tiến sỹ ăn khỏe, quê Hưng Yên lúc qua đời vua nhà Mạc ban quan tài bằng đồng, vua nhà Minh cử quan phúng viếng

Nhà nông

Lê Như Hổ (1511-1581) người xóm Vông, xã Tiên Châu, huyện Tiên Lữ (sau này thuộc xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), thi đỗ tiến sỹ khoa thi năm Tân Sửu (1541) đời Mạc Hiến Tông, làm quan đến chức Thượng thư bộ Binh. Khi ông mất được vua nhà Mạc ban cho một cái quan tài bằng đồng, vua Minh cũng sai quan sang phúng viếng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất thành công tốt đẹp
Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất thành công tốt đẹp

Tin tức

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, hiệu quả, sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Ngành thời trang xa xỉ suy giảm: Giới giàu cẩn trọng, thế hệ trẻ đổi gu
Xã hội

Ngành thời trang xa xỉ suy giảm: Giới giàu cẩn trọng, thế hệ trẻ đổi gu

Xã hội

Các tập đoàn thời trang cao cấp toàn cầu đang đối mặt với doanh thu sụt giảm, sức mua suy yếu tại Trung Quốc và Mỹ, cùng sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng của thế hệ trẻ.

Bình 'kiểm' bị đề nghị mức án 13-15 năm tù
Pháp luật

Bình "kiểm" bị đề nghị mức án 13-15 năm tù

Pháp luật

VKSND khu vực 7 đã đưa ra quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Đức Bình (55 tuổi, biệt danh Bình "Kiểm") cùng 13 đồng phạm. Bình "kiểm" bị đề nghị tổng cộng 13-15 năm tù cho hai tội danh.

Sớm đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương
Tin tức

Sớm đưa tỉnh Khánh Hòa trở thành TP trực thuộc Trung ương

Tin tức

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa,nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc cuối.

Ở nơi này của Phú Thọ có một làng Việt nhà cao tầng mọc lên san sát, buôn bán, kinh doanh tấp nập suốt ngày đêm
Nhà nông

Ở nơi này của Phú Thọ có một làng Việt nhà cao tầng mọc lên san sát, buôn bán, kinh doanh tấp nập suốt ngày đêm

Nhà nông

“Kẻ Giang” là một làng cổ khi xưa-xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ (sau sáp nhập tỉnh Vĩnh Phúc) hiện nay, vốn nổi tiếng là đất kinh doanh, buôn bán. Từ một làng nghề trồng dâu nuôi tằm, buôn bán vải lụa, làng Kẻ Giang xưa-xã Thổ Tang giờ trở thành một trung tâm thu mua, phân phối hàng hóa sầm uất bậc nhất phía Bắc.

Từ Huệ là ai mà được Đường Thái Tông sủng ái, cho can thiệp vào triều chính?
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Huệ là ai mà được Đường Thái Tông sủng ái, cho can thiệp vào triều chính?

Đông Tây - Kim Cổ

Từ Huệ không chỉ giỏi văn chương mà còn có những quan điểm chính trị độc đáo nên thỉnh thoảng hoàng đế vẫn để bà can thiệp vào triều chính đại sự.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giữ cấp 16-17, ngày 25/9 trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cảnh báo mưa to toàn miền Bắc
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giữ cấp 16-17, ngày 25/9 trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cảnh báo mưa to toàn miền Bắc

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do tác động của bão số 9, vịnh Bắc Bộ gió cấp 8-9, gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; sóng cao 4-6m, biển động dữ dội. Đêm 24–26/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An mưa to đến rất to, phổ biến 100–250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Nhiều chuyến bay từ TP.HCM sẽ bị ảnh hưởng do cơn bão Ragasa
Chuyển động Sài Gòn

Nhiều chuyến bay từ TP.HCM sẽ bị ảnh hưởng do cơn bão Ragasa

Chuyển động Sài Gòn

Do ảnh hưởng của cơn bão Ragasa, các chuyến bay giữa TP.HCM và Hong Kong (Trung Quốc) của Vietnam Airlines trong ngày 23/9 sẽ bị huỷ khai thác. Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế khác sẽ bị ảnh hưởng dây chuyền.

HoREA kiến nghị về quy định cho thuê căn hộ ngắn ngày tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

HoREA kiến nghị về quy định cho thuê căn hộ ngắn ngày tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa đề nghị bổ sung cơ chế “quản lý hoạt động cho thuê căn hộ lưu trú ngắn hạn trong nhà chung cư” để bảo vệ quyền lợi cho chủ sở hữu và cư dân.

2 người chết bất thường ở ruộng lúa tại Gia Lai: 'Lộ' ra hệ thống bẫy điện của cụ ông 79 tuổi
Pháp luật

2 người chết bất thường ở ruộng lúa tại Gia Lai: "Lộ" ra hệ thống bẫy điện của cụ ông 79 tuổi

Pháp luật

Ngày 23/9, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai xác nhận, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quang Hoe (79 tuổi, ngụ xã Phù Mỹ Tây, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.

Giống lúa J01 khẳng định ưu thế: Năng suất cao, sạch bệnh, chất lượng gạo vượt trội
Nhà nông

Giống lúa J01 khẳng định ưu thế: Năng suất cao, sạch bệnh, chất lượng gạo vượt trội

Nhà nông

Tại Phú Thọ, giống lúa J01 do Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) phục tráng và phát triển đang khẳng định ưu thế vượt trội. Sau nhiều vụ sản xuất, J01 cho năng suất cao, chống chịu sâu bệnh tốt, gạo ngon và được bà con nông dân ưa thích.

Tưởng bị nhiệt miệng, cô gái trẻ ngỡ ngàng khi mắc sùi mào gà
Xã hội

Tưởng bị nhiệt miệng, cô gái trẻ ngỡ ngàng khi mắc sùi mào gà

Xã hội

Một cô gái 23 tuổi tại Hà Nội đi khám vì những tổn thương nhỏ trong khoang miệng, tưởng chỉ là “nhiệt miệng” thông thường. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán khiến cô vô cùng bất ngờ khi bị sùi mào gà – một bệnh lây truyền qua đường tình dục, xuất hiện ngay trong miệng.

Tuyên Quang: Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Sáng nay 23/9, trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã tới dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, xã Tân Trào.

Sinh viên vi phạm luật giao thông: 45% trường hợp vi phạm chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy
Chuyển động Sài Gòn

Sinh viên vi phạm luật giao thông: 45% trường hợp vi phạm chưa đủ tuổi đã điều khiển xe máy

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều sinh viên trường Đại học Văn Hiến, Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng, Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM vi phạm luật giao thông bị CSGT xử lý.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031
Tin tức

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tin tức

Tỉnh ủy Gia Lai cho biết đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, được phân công làm Trưởng Ban Chỉ đạo, cùng với 4 Phó trưởng ban và 12 thành viên khác.

TP.HCM: Người dân được quyền cử đại diện tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM: Người dân được quyền cử đại diện tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM ban hành hướng dẫn chi tiết quy trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất; trong đó, người dân được quyền cử đại diện tham gia Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giám sát.

Loại rau thanh mát hơn rau bí, ngon hơn mùng tơi, làm đẹp da, bổ sung canxi, xào tỏi thơm phức
Gia đình

Loại rau thanh mát hơn rau bí, ngon hơn mùng tơi, làm đẹp da, bổ sung canxi, xào tỏi thơm phức

Gia đình

Ăn loại rau này trong tiết trời thu hanh khô có thể làm ẩm phổi và ruột, còn có thể tăng cường miễn dịch, làm đẹp da và bổ sung canxi.

Thông tin mới nhất về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2026
Xã hội

Thông tin mới nhất về tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2026

Xã hội

Năm 2026, lao động nam nghỉ hưu ở 61 tuổi 6 tháng, còn lao động nữ là 57 tuổi. Thời điểm hưởng lương hưu là ngày đầu tiên của tháng liền kề sau khi nghỉ hưu.

Tiết lộ cuộc đối đầu âm ỉ trong vòng tròn thân cận của ông Zelensky
Điểm nóng

Tiết lộ cuộc đối đầu âm ỉ trong vòng tròn thân cận của ông Zelensky

Điểm nóng

Một cuộc đối đầu đang âm ỉ trong nội bộ đảng của Tổng thống Ukraine Zelensky, với việc Phó Thủ tướng thứ nhất Mykhailo Fedorov có khả năng trở thành nhân vật chủ chốt, theo tờ báo Ukraine "Strana" trên kênh Telegram của họ.

Hoa hậu duy nhất Việt Nam đăng quang ở tuổi 16, có ông ngoại là Phó Trưởng đoàn tại Hội nghị Paris lịch sử
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu duy nhất Việt Nam đăng quang ở tuổi 16, có ông ngoại là Phó Trưởng đoàn tại Hội nghị Paris lịch sử

Văn hóa - Giải trí

Sau khi xem phim "Mưa Đỏ", hoa hậu Hà Kiều Anh đã có những chia sẻ xúc động về ông ngoại - nhà ngoại giao nổi tiếng Hà Văn Lâu.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh: 'Học sinh đã lệch chuẩn mà dùng biện pháp nhẹ nhàng thì rất khó'
Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh: "Học sinh đã lệch chuẩn mà dùng biện pháp nhẹ nhàng thì rất khó"

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, những học sinh đã có sự lệch chuẩn rất lớn mà chỉ dùng những biện pháp nhẹ nhàng thông thường thì rất khó.

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đại tướng Phan Văn Giang dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I
Tin tức

Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Đại tướng Phan Văn Giang dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I

Tin tức

Sáng 23/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 443 đại biểu, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị và sức mạnh đoàn kết của hơn 140.000 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Vietnam Airlines 'bắt tay' Singapore Airlines đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế
Kinh tế

Vietnam Airlines "bắt tay" Singapore Airlines đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế

Kinh tế

Ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng ban Kế hoạch và Phát triển của Vietnam Airlines cho biết, việc hợp tác với Singapore Airlines sẽ giúp Vietnam Airlines nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng mạng lưới kết nối quốc tế và tiếp tục nâng tầm chất lượng dịch vụ theo các tiêu chuẩn hàng không đẳng cấp.

Nhập tịch Việt Nam cho thủ môn Việt kiều Slovakia cao 1m88
Thể thao

Nhập tịch Việt Nam cho thủ môn Việt kiều Slovakia cao 1m88

Thể thao

Theo tiết lộ, CLB Công an TP.HCM đang hỗ trợ nhập tịch Việt Nam thủ môn Việt kiều Slovakia Patrik Lê Giang. Nếu mọi chuyện thành công, khung gỗ ĐT Việt Nam trong thời gian tới sẽ vô cùng nóng bỏng.

Toàn thắng 4 trận, đâu là điểm yếu của Ninh Bình FC?
Thể thao

Toàn thắng 4 trận, đâu là điểm yếu của Ninh Bình FC?

Thể thao

Nếu Ninh Bình FC là chiếc Ferrari mạnh mẽ và tốc độ, thì Hoàng Đức và Đức Chiến chính là động cơ của cỗ máy này. Vậy đâu là điểm yếu của "chiếc Ferrari" Ninh Bình FC?

Tin đọc nhiều

1

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

Động thái của Nga khiến châu Âu lo sợ

2

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

Tin chiều 21/9: Nguyễn Filip mất vị trí tại CLB CAHN vào tay thủ môn nội cao 1m85?

3

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

Văn khấn mùng 1 tháng 8 Âm lịch 2025 đầy đủ, chuẩn nhất, rước an, cầu lộc cho gia đình

4

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia"

“ĐT Việt Nam triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch gốc Brazil đấu Malaysia'

5

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn

Ba ông nông dân sáng chế máy nông nghiệp ở Phú Thọ khiến cả làng phục lăn