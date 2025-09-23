Aitana Bonmati: Chiến thắng bệnh viêm màng não và biểu tượng mới của bóng đá nữ thế giới
Ngày 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Xuân Trọng (SN 1992, quê Hà Tĩnh) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Theo điều tra ban đầu, ngày 8/9, Trọng là tài xế được một người đàn ông (chưa rõ lai lịch) thuê vận chuyển đường cát từ khu vực cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Đồng Nai về TP.HCM với tiền công 8 triệu đồng.
Trọng sau đó điều khiển xe đầu kéo từ khu công nghiệp Sóng Thần 2 đến khu vực cửa khẩu Hoa Lư. Tại đây, Trọng được một người đàn ông hướng dẫn đưa xe qua đường “tiểu ngạch” sang Campuchia nhận 800 bao đường cát, mỗi bao nặng khoảng 50 kg (tổng cộng khoảng 40 tấn) để chở về Việt Nam.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Trọng đã nhận 1 biên bản giao nhận vận chuyển và 3 hóa đơn bán hàng ghi ngày 22/7/2025 nhằm hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa.
Sau đó, Trọng đã chở số đường cát nói trên quay về Việt Nam qua đường mòn, né tránh cửa khẩu quốc tế Hoa Lư.
Đến rạng sáng 10/9, khi lưu thông trên Quốc lộ 13 thuộc phường Phú An, xe của Trọng đã bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và tạm giữ.
Công an TP.HCM kiên quyết đấu tranh với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhằm bảo vệ thị trường trong nước, giữ vững an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
