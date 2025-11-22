Mailisa Huỳnh Văn Bánh hoạt động ra sao sau khi bà chủ Phan Thị Mai bị khởi tố?

Sáng 22/11, ghi nhận của phóng viên Dân Việt tại cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa 86 – 88- 91 đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM cửa chính đóng kín mít. Đứng trước cửa chính có một nhân viên bảo vệ thi thoảng sẽ mở cửa nếu có người ra vào.

Cổng chính của cơ sở thẩm mỹ viện Mailisa đóng kín mít, tuy nhiên sau cánh cửa có một nam nhân viên đứng túc trực. Clip: Chinh Hoàng

Theo quan sát của phóng viên phía bên hông trái của cơ sở này là một tầng hầm làm nhà giữ xe, có một nhân viên bảo vệ túc trực. Người này cho biết hiện cơ sở không hoạt động.

Lúc 8h15 một nhân viên nữ mặc đồng phục của Mailisa bịt khẩu trang tiến vào tầng hầm. Ảnh: CH

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, nam nhân viên giữ xe ở tầng hầm cho biết: "Cơ sở đang tạm ngưng hoạt động, mọi liệu trình làm đẹp của khách hàng cũng tạm ngưng, chưa có thời gian chính thức hoạt động trở lại…”.

Trước đó, ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bà Phan Thị Mai, Giám đốc Công ty TNHH thẩm mỹ viện Mailisa, về tội Buôn lậu.

Ngoài bà Mai, Bộ Công an cũng khởi tố 7 đối tượng khác cùng về tội danh trên.

Theo Bộ Công an, qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện dấu hiệu sai phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm của các Công ty trong Hệ sinh thái Mailisa do Phan Thị Mai và Hoàng Kim Khánh điều hành.

Bước đầu điều tra xác định: Trong thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, với mục đích nhập mỹ phẩm về Việt Nam bán kiếm lời thông qua chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa, Phan Thị Mai cùng chồng là Hoàng Kim Khánh thỏa thuận mua mỹ phẩm sản xuất tại Quảng Châu, Trung Quốc với giá rẻ, không đảm bảo chất lượng và thành phần theo công bố, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) tại Trung Quốc; sau đó, câu kết với các đối tượng người Trung Quốc, ký kết hợp đồng ngụy tạo, thay đổi nguồn gốc mỹ phẩm (từ Quảng Châu, Trung Quốc thành Hồng Kông) để được cấp CFS tại Hồng Kông, tổ chức nhập lậu về Việt Nam và quảng cáo là mỹ phẩm được sản xuất tại Hồng Kông thu hút thị hiếu, sự tin tưởng của khách hàng trong nước, bán với giá cao gấp nhiều lần, thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng (chỉ tính riêng 3/100 sản phẩm chủ đạo hệ thống Mailisa cung cấp trên thị trường).

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án “Buôn lậu", xảy ra tại Công ty MK Skincare và các đơn vị, địa phương liên quan; đồng thời, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 8 đối tượng về tội “Buôn lậu”, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm:

Phan Thị Mai ,Giám đốc Mailisa; Hoàng Kim Khánh, Tổng Giám đốc; Trần Đan Phượng, Kế toán trưởng; Nguyễn Thị Ngọc Trúc, Kế toán Công ty MK Skincare; Vương Phượng Nghi, Giám đốc; Võ Hoài Sơn; Lu XueYi , nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khải Hoàn và Đỗ Bích Thủy, đối tượng thực hiện dịch vụ chuyển tiền tại Hà Nội.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội của các bị can, đồng thời mở rộng điều tra, phong tỏa, kê biên tài sản liên quan, nhằm thu hồi triệt để cho Nhà nước.

Mailisa tên thật Phan Thị Mai (SN 1975), là người đồng sáng lập và điều hành hệ thống chuỗi Thẩm mỹ viện Mailisa, được thành lập từ năm 1998.



Bà Mai là một nhân vật có tiếng tăm trong ngành thẩm mỹ và trên mạng xã hội, nổi tiếng với sự giàu có, sở hữu biệt phủ và siêu xe. Ông Hoàng Kim Khánh là chồng của bà Phan Thị Mai, cũng là Tổng Giám đốc điều hành của hệ thống Mailisa và được biết đến là một đại gia có sở thích sưu tầm siêu xe.



Bên cạnh sự nổi tiếng bởi chuỗi thẩm mỹ viện trải dài từ Bắc tới Nam, bà Mai từng "khoe" biệt phủ tọa lạc tại phường Thới An, Quận 12 (cũ), TP.HCM, với tổng diện tích đất và sân vườn lên đến hơn 4.000m2. Công trình được cho là đã mất hơn 6 năm để hoàn thiện.



Bà Mai cùng chồng là ông Hoàng Kim Khánh sở hữu một bộ sưu tập siêu xe thuộc hàng đắt giá và độc đáo nhất Việt Nam, ước tính tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng. Trong đó, có chiếc Koenigsegg Regera, một chiếc Megacar độc nhất vô nhị tại Việt Nam với giá trị khoảng 200 tỷ đồng.



Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn bao gồm nhiều siêu phẩm hàng hiếm khác như McLaren Senna (một trong 2 chiếc tại Việt Nam), các mẫu Ferrari đắt tiền như SF90 Stradale và 488 Pista Spider, cùng với chiếc Lamborghini Aventador S được độ lại.