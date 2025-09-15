Chủ đề nóng

Nepal rúng động vì biểu tình
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Việt Nam trong tôi
Phim Mưa đỏ lập kỷ lục phòng vé
Nhà khoa học của nhà nông 2025
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Khởi tố Quảng Linh Vlog, Hằng Du mục
Bạn đọc
Thứ hai, ngày 15/09/2025 10:09 GMT+7

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố năm 2025: Có gì mới?

+ aA -
Phi Long Thứ hai, ngày 15/09/2025 10:09 GMT+7
Việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố là nội dung quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân ở cơ sở. Quy trình này được quy định tại Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong từng bước thực hiện.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố căn cứ pháp lý nào?

Theo Điều 15 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Nhân dân ở thôn, tổ dân phố có quyền bàn và quyết định trực tiếp việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố được quy định tại Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh minh họa: Phi Long.

Nghị định 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ (ngày 14/8/2023) đã hướng dẫn chi tiết:

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Điều 7 quy định: Việc tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố được thực hiện tại cuộc họp cộng đồng dân cư theo quy định tại Điều 3 của Nghị định này.

Điều 8 nêu rõ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định của cộng đồng dân cư, UBND cấp xã có trách nhiệm công nhận kết quả bầu cử hoặc quyết định bầu lại. Người trúng cử chỉ chính thức đảm nhiệm nhiệm vụ khi có quyết định công nhận của UBND cấp xã.

Theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định việc tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố. Ảnh minh họa: Phi Long.

Quy trình tổ chức bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

Theo Điều 6, quy định Công tác chuẩn bị bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: Ban hành quyết định tổ chức bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức triển khai kế hoạch chậm nhất 20 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Ban hành quyết định thành lập Tổ bầu cử chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố sau khi thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã.

Tổ bầu cử gồm: Đại diện Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố làm Tổ trưởng; thành viên là đại diện các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và đại diện hộ gia đình ở thôn, tổ dân phố (không phải là người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố).

Các quyết định phải được thông báo đến Nhân dân ở thôn, tổ dân phố, niêm yết tại nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng của thôn, tổ dân phố và thông báo trên hệ thống truyền thanh hoặc bằng hình thức khác phù hợp với điều kiện của địa phương chậm nhất 07 ngày trước ngày bầu cử.

Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố; báo cáo cấp ủy chi bộ thôn, tổ dân phố để thống nhất giới thiệu ít nhất 01 người ra ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố;

Tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố sau khi có ý kiến của chi ủy chi bộ thôn, tổ dân phố để quyết định danh sách chính thức những người ứng cử (ít nhất 01 người). Nội dung cuộc họp phải được lập thành biên bản theo mẫu số 05 kèm theo Nghị định này và gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã chậm nhất 15 ngày trước ngày tổ chức cuộc họp của cộng đồng dân cư.

Theo Điều 3 Nghị định 59/2023/NĐ-CP, việc tổ chức cuộc họp cộng đồng dân cư để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải đảm bảo:

Thẩm quyền triệu tập và chủ trì: Tổ bầu cử (do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập) chủ trì cuộc họp để bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Trường hợp khuyết chức danh này, Chủ tịch UBND cấp xã có thể chỉ định đại diện Ban công tác Mặt trận hoặc công dân có uy tín triệu tập cuộc họp.

Thành phần tham dự: Căn cứ khoản 1, 2 Điều 18 Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, cuộc họp phải có đại diện hộ gia đình tham gia; địa điểm, thời gian được thông báo ít nhất 2 ngày trước đó.

Hình thức biểu quyết: Có thể giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Người trúng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố phải đạt trên 50% số phiếu đồng ý của đại diện hộ gia đình tham dự.

Công bố và công nhận kết quả:

Ngay sau bầu cử, người trúng cử ra mắt Nhân dân.

Trong vòng 05 ngày làm việc, UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận kết quả; nếu không công nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố vừa đảm bảo dân chủ trực tiếp, vừa có sự giám sát và công nhận của chính quyền, tránh tình trạng tranh chấp hoặc không minh bạch.

Quy định về bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố (theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022 và Nghị định 59/2023/NĐ-CP): Người dân trực tiếp bàn bạc, quyết định và bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Tổ bầu cử do UBND cấp xã thành lập, chủ trì cuộc họp để bầu. Hình thức biểu quyết: giơ tay hoặc bỏ phiếu kín; người trúng cử phải đạt trên 50% phiếu đồng ý. Kết quả bầu cử chỉ có hiệu lực khi được UBND cấp xã ban hành quyết định công nhận.

Tham khảo thêm

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Trưởng thôn có chế độ chính sách mới thế nào?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Tiêu chuẩn Trưởng thôn năm 2025, nhiệm vụ Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố cần làm gì?

Trưởng thôn 'miệng nói, tay làm' và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam

Trưởng thôn "miệng nói, tay làm" và chuyện xây dựng nông thôn mới ở Hồng Cam

Bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025: Quy trình cụ thể gồm những bước nào?

Bãi nhiệm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025: Quy trình cụ thể gồm những bước nào?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Khung hình phạt tội danh ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

Ông Nguyễn Văn Thi - Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa, bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Hàng chục hộ dân “kẹt” gần 10 năm trong khu quy hoạch nghĩa trang lớn nhất thành phố

Bạn đọc
Đà Nẵng: Hàng chục hộ dân “kẹt” gần 10 năm trong khu quy hoạch nghĩa trang lớn nhất thành phố

Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?

Bạn đọc
Phó Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng bị tạm hoãn xuất cảnh: Luật quy định thế nào?

Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

Bạn đọc
Hai xưởng chế biến mủ cao su ở Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường

Video: Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)

Bạn đọc
Video: Thủ đoạn 'phù phép' rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)

Đọc thêm

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá
Pháp luật

Bắt nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá

Pháp luật

Ngày 14/9/2025, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá.

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”
Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm mất hút sau tuyên bố “nhà làm thì để nhà ăn”

Chuyển động Sài Gòn

Bánh trung thu nhà làm năm nay gần như mất hút trên mạng xã hội dù còn chưa đầy 1 tháng nữa là Tết Trung thu, sau tuyên bố mạnh mẽ “bánh nhà làm thì để nhà ăn” và cơ quan chức năng TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra mặt hàng này.

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc
Điểm nóng

Ba Lan mất bình tĩnh sau lời phát biểu của đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc

Điểm nóng

Những lời của đại diện chính thức của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya về vụ việc máy bay không người lái trên bầu trời Ba Lan đã khiến Warsaw tức giận, tờ Najwyższy Czas đưa tin.

Cận cảnh mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Gia Lai, cứ cắt bán là hút hàng, cầm cục tiền lãi
Nhà nông

Cận cảnh mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao ở Gia Lai, cứ cắt bán là hút hàng, cầm cục tiền lãi

Nhà nông

Chỉ với một nhà kính đầu tư ban đầu khoảng 650 triệu đồng, HTX Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai (trước sáp nhập là tỉnh Bình Định) có thể trồng 4 vụ dưa lưới mỗi năm, mỗi vụ từ 2.200 – 2.400 cây, lãi trung bình 80 triệu đồng/vụ. Mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao theo chuẩn VietGAP không chỉ giúp giảm sâu bệnh, tiết kiệm công chăm sóc mà còn mang lại hiệu quả kinh tế gấp đôi so với trồng ngoài trời.

Trồng loài cây cho hoa màu tím đẹp lịm tim, quả lại là vị thuốc nhuận tràng, nông dân một phường ở Hải Phòng thu tiền to
Nhà nông

Trồng loài cây cho hoa màu tím đẹp lịm tim, quả lại là vị thuốc nhuận tràng, nông dân một phường ở Hải Phòng thu tiền to

Nhà nông

Ở tổ dân phố An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo (Hải Phòng), loài cây sim tím từng mọc hoang, nay lại trở thành hướng làm giàu cho nhiều nông dân.

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ
Gia đình

Cuối tháng 7 Âm, 3 con giáp bật sáng trí tuệ, làm đâu thắng đó nhưng tránh bốc đồng, tham lợi nhỏ

Gia đình

Cuối tháng 7 Âm lịch, 3 con giáp này sẽ tỏa sáng nhờ năng lực và trí tuệ của bản thân. Mỗi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng, giúp tài lộc tăng tiến.

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ
Kinh tế

GSM hỗ trợ tài xế Xanh SM Platform “mua xe VinFast với 0 đồng” để kinh doanh dịch vụ

Kinh tế

Ngày 13/9/2025, GSM cùng VinFast và các đối tác ngân hàng công bố triển khai chương trình hỗ trợ đặc biệt “Mua xe 0 đồng” dành cho các tài xế mua xe VinFast VF 5 hoặc Herio Green để kinh doanh dịch vụ trên nền tảng Xanh SM Platform. Các tài xế có thể nhận xe ngay với 0 đồng vốn đối ứng và trả góp cố định chỉ từ 9,1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm để sở hữu xe và tạo ra nguồn thu nhập ngay lập tức.

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z
Kinh tế

TPBank ghi dấu cùng “Em Xinh Say Hi”: Sáng tạo không biên giới, kết nối cảm xúc Gen Z

Kinh tế

Hòa mình vào nhịp điệu rạng rỡ của Concert “Em Xinh Say Hi”, TPBank một lần nữa khắc họa những giai điệu đẹp về sự sáng tạo không biên giới. Không chỉ tiên phong trong vai trò ngân hàng số, TPBank còn tự hào là người bạn đồng hành của thế hệ trẻ – chắp cánh cho ước mơ tỏa sáng và góp phần viết tiếp hành trình vươn tầm thế giới của những tài năng Việt.

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc
Chuyển động Sài Gòn

Vụ người đàn ông lớn tuổi bị đánh liên tiếp ở ngã tư: Công an mời tài xế ô tô lên làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Sài Gòn mời tài xế ô tô đánh liên tiếp vào người đàn ông lớn tuổi lên làm việc.

'Thất bại của NATO', những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại
Điểm nóng

"Thất bại của NATO", những diễn biến đặc biệt trên chiến trường Ukraine khiến phương Tây lo ngại

Điểm nóng

Thất bại của Ukraine tại khu vực chiến dịch đặc biệt sẽ là cú sốc lớn đối với NATO và dẫn đến leo thang xung đột, GS John Mearsheimer tại Đại học Chicago tuyên bố với Trung tá Lục quân Mỹỳ đã nghỉ hưu Daniel Davis trong cuộc phỏng vấn.

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (156/9): Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?

Thể thao

Hà Nội FC “rơi tự do”, HLV Makoto Teguramori mất ghế?; M.U gặp khó về thương vụ Elliot Anderson; Adam Wharton có thể tới Liverpool; Real Madrid chú ý tới Jeremy Monga; Larissa Riquelme làm bình luận viên ở World Cup 2026.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?
Xã hội

Đại học Bách khoa công bố lịch thi đánh giá tư duy 2026: Có gì mới?

Xã hội

Ngày 15/9, Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo lịch thi đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 với 3 đợt thi.

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Đồng USDT biến động mạnh ở Việt Nam, dự báo Bitcoin sẽ thay thế vàng

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 15/9: Theo dữ liệu cập nhật từ Binance, USDT trên thị trường P2P Việt Nam đã bất ngờ giảm mạnh trong một tuần trở lại đây.

Giá USD hôm nay 15/9: 'Nín thở' chờ đợi tín hiệu từ Fed
Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9: "Nín thở" chờ đợi tín hiệu từ Fed

Đầu tư - Tài chính

Giá USD hôm nay 15/9 trong nước ghi nhận không biến động so với sáng qua. Trong khi đó, chỉ số DXY chứng kiến nhịp chỉnh ngay từ lúc mở cửa.

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?
Nhà nông

Hơn 5.000 cây cảnh dáng thế độc, lạ hội tụ ở Gia Lai: Điều gì khiến giới yêu cảnh không thể bỏ lỡ?

Nhà nông

Lần đầu tiên tổ chức sau khi tỉnh Gia Lai hợp nhất, Liên hoan Triển lãm Sinh vật cảnh mở rộng 2025 đã gây choáng ngợp với hơn 5.000 tác phẩm sinh vật cảnh và hàng chục ngàn tác phẩm cây cảnh thương mại.

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga
Điểm nóng

Phương Tây tiết lộ ai đang lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga

Điểm nóng

Tổng thống Ukraine Zelensky đang lợi dụng sự cố máy bay không người lái ở Ba Lan để lôi kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga, giáo sư Tuomas Malinen của Đại học Helsinki cho biết trên mạng xã hội X.

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside
Doanh nghiệp

Chính sách thanh toán giỏ hàng đẹp nhất The Gió Riverside

Doanh nghiệp

Khách hàng mua căn hộ tháp Gió Đông được hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng, ân hạn nợ gốc 5 năm cùng ưu đãi chiết khấu đến 18,5%. Đây là giỏ hàng đẹp nhất dự án The Gió Riverside với lợi thế vượt trội về vị trí, tầm nhìn hướng sông trải rộng 270 độ cùng chuỗi tiện ích cao cấp.

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc
Pháp luật

Bộ Công an triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán hơn 3.500 vũ khí quân dụng trên toàn quốc

Pháp luật

Ngô Quang Vỹ, 35 tuổi, ở Bắc Ninh, cùng đồng phạm chế tạo, mua bán hàng nghìn khẩu súng qua mạng xã hội, thu lời hàng tỷ đồng trước khi bị Bộ Công an triệt phá.

Ngựa bạch 'ăn sâm' ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo
Giảm nghèo bốn phương

Ngựa bạch "ăn sâm" ở Lai Châu: Hướng đi độc đáo giúp bà con vùng cao thoát nghèo

Giảm nghèo bốn phương

Tận dụng lợi thế của "thủ phủ dược liệu" Sìn Hồ, HTX Mý Dao đã tiên phong phát triển mô hình nuôi ngựa bạch bằng chính những cây thuốc quý. Cách làm sáng tạo này không chỉ cho ra đời các sản phẩm nông nghiệp an toàn sinh học với giá trị kinh tế cao mà còn mở ra một hướng thoát nghèo bền vững, mang lại giá trị kép về kinh tế và bảo tồn cho người dân vùng cao.

Video: Thủ đoạn 'phù phép' rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)
Bạn đọc

Video: Thủ đoạn "phù phép" rau trôi nổi vào bữa ăn học đường, siêu thị (Bài 1)

Bạn đọc

Những hình ảnh nhóm PV Dân Việt ghi nhận từ chợ đầu mối đến sân Công ty sơ chế cho thấy, rau củ đưa vào bữa ăn học đường, siêu thị không đẹp đẽ như hồ sơ doanh nghiệp quảng bá.

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu
Điểm nóng

Cảnh báo khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu

Điểm nóng

Nếu NATO bắt đầu bắn hạ máy bay không người lái trên không phận Ukraine, điều đó sẽ dẫn đến leo thang toàn diện và khơi mào một cuộc chiến tranh lớn ở châu Âu, Sahra Wagenknecht, lãnh đạo đảng "Liên minh Sahra Wanenknecht - Vì Lý trí và Công lý" (SWU) của Đức, cho biết.

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”
Dân Việt trò chuyện

Nhạc sĩ Trần Tiến: 108 ca khúc để đời và 70 ca khúc “không muốn mang đi hát với giun dế”

Dân Việt trò chuyện

Nếu nhiều nhạc sĩ dùng âm nhạc để vẽ giấc mơ, thì Trần Tiến dùng nó để chép lại đời thực. Một đời thực có bụi, có máu, có nụ cười và nước mắt. Có quê nghèo, có phố thị, có đồng bằng, cao nguyên và cả những khúc quanh tâm hồn không thể đặt tên.

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc
Gia đình

Không phải chuối, cây cảnh như quạt gió khổng lồ, mang thiên đường nhiệt đới đến nhà, thu hút may mắn, tài lộc

Gia đình

Cây cảnh này là hiện thân của vẻ đẹp nhiệt đới tươi tốt, khổng lồ, ấn tượng, mang đến vẻ đẹp vô tận, biến đổi bất kỳ cảnh quan nào.

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ
Tin tức

Gia đình đối tượng gây thảm án ở Đắk Lắk: Chúng tôi sẽ không để cháu bé bơ vơ

Tin tức

Hai ngày sau thảm án ở Đắk Lắk, gia đình của nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận nén nỗi đau, chăm sóc cháu gái và gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân.

'Kinh tế xanh lam' ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?
Nhà nông

"Kinh tế xanh lam" ở tỉnh Lâm Đồng thực ra là kinh tế dựa vào rừng núi, hay biển cả?

Nhà nông

Lâm Đồng biển xanh (biển tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập) thuộc top đầu Việt Nam về bờ biển dài, vựa cá lớn, năng lượng gió, du lịch biển, đảo và du lịch trên cát. Cùng với hệ thống cảng biển loại II, các cụm, khu công nghiệp… được định hướng sẽ trở thành một khu vực năng động, mạnh giàu từ biển mà hạt nhân là “phát triển trung tâm kinh tế biển” cho toàn vùng với các ngành kinh tế biển đa dạng.

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi
Văn hóa - Giải trí

Ảnh mặt mộc của Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi

Văn hóa - Giải trí

Miss Grand Vietnam 2025 Nguyễn Thị Yến Nhi sở hữu gương mặt cá tính, số đo ba vòng 81-64-92 cm.

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá
Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9: Đồng loạt tăng giá

Thị trường

Giá xăng dầu hôm nay 15/9, trên thị trường dầu thô thế giới giá dầu thô có nhiều biến động, giá dầu thô tiếp tục phục hồi, chuẩn bị cho tuần tới tăng nhanh.

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin
Thể thao

M.U thua đậm Man City, HLV Ruben Amorim vẫn nói điều khó tin

Thể thao

M.U vừa trải qua thất bại 0-3 trước Man City tại vòng 4 Premier League, nhưng HLV Ruben Amorim khẳng định ông sẽ không thay đổi triết lý bóng đá của mình.

Tin đọc nhiều

1

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Cao Đức Phát: Đất nước không thể vươn mình nếu nông thôn không vươn mình

2

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

Tiếp tục tinh gọn bộ máy, không lập phòng trong vụ trực thuộc bộ, ngành; sắp xếp trường học, cơ sở giáo dục, y tế

3

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

Ông Nguyễn Xuân Cường, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hiến kế thực hiện hai chương trình quan trọng

4

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

Tiếp tục thực hiện giới thiệu nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội XIV

5

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga

Châu Âu đã tìm ra cách lấy tài sản bị đóng băng của Nga