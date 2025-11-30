Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Vụ cháy thảm khốc chung cư ở Hồng Kông
Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
"Giải mã" cơ chế đột phá thu hút nhân tài theo Kết luận 205
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Xã hội
Chủ nhật, ngày 30/11/2025 10:39 GMT+7

Bé gái 3 tuổi là nạn nhân của buôn bán trẻ em, nay trở thành triệu phú

+ aA -
Mộc An (Theo SCMP) Chủ nhật, ngày 30/11/2025 10:39 GMT+7
Một phụ nữ từng là nạn nhân của nạn buôn bán trẻ em ở Trung Quốc, nay là triệu phú, đã đoàn tụ với gia đình ruột thịt. Nhưng đau lòng, cô phát hiện cha ruột đã qua đời nhiều năm trước vì sống trong dằn vặt, tội lỗi.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo Sohu News, Zeng, nay 46 tuổi, bị bắt cóc khi mới 3 tuổi sau khi lạc mẹ trong khu chợ đông đúc ở tỉnh Hồ Nam. Dù cha mẹ nuôi không hề ngược đãi, cô luôn cảm thấy một khoảng cách vô hình. Zeng cố gắng nuôi dưỡng mối quan hệ với họ, và đôi khi vẫn được khen là “đứa con ngoan”.

Năm 15 tuổi, Zeng được gửi tới Thâm Quyến sống cùng họ hàng của cha mẹ nuôi và làm giúp việc. Đến năm 18 tuổi, cô quyết định rời đi, mạnh dạn xin làm nhân viên bán hàng tại một công ty điện tử ở Thâm Quyến dù không có bằng đại học.

Với quyết tâm tự đổi đời, Zeng gọi hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày và đi khắp nơi gặp gỡ khách hàng. Nỗ lực của cô được đền đáp khi thăng chức phó giám đốc kinh doanh, sau đó tự thành lập công ty điện tử của riêng mình.

Thuở nhỏ, từng có lần Zeng tìm cách bỏ trốn khi cha mẹ nuôi đã ngủ, nhưng bị cha nuôi giữ lại và mắng hàng giờ. Ở tiểu học, một số bạn bè chế giễu cô là “đứa trẻ được nhặt về”, khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương sâu sắc. Mong được cha mẹ nuôi yêu thương, Zeng lao vào làm việc nhà nông, học cắt cỏ nuôi lợn sau giờ học.

Hiện nay, Zeng chăm sóc mẹ ruột và các anh chị em, đồng thời điều hành công ty điện tử của mình. Mỗi năm, cô đều đến thăm mộ cha. Trong ảnh cô bật khóc khi chia sẻ câu chuyện. Ảnh: Baidu

Khi đã tích lũy đủ tiền, Zeng mua xe, mua nhà tại Thâm Quyến. Công ty của cô mở rộng với nhiều cửa hàng, đạt doanh thu hơn 70 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 triệu USD) mỗi năm.

Năm 2019, Zeng tham gia một chương trình truyền hình đại lục để tìm kiếm cha mẹ ruột. Với sự hỗ trợ của ê-kíp, cô biết sự thật về ngày cô bị lạc: mẹ cô, một bệnh nhân tâm thần, bị ngất tại chợ, và khi tỉnh dậy, Zeng đã không còn ở đó.

Cha ruột của Zeng đã bỏ dở mọi việc để đi tìm con, nhưng áp lực tinh thần kéo dài khiến sức khỏe suy sụp, ông qua đời vì bệnh phổi.

Trên chương trình, Zeng gặp lại anh chị em ruột và ôm họ trong nước mắt. Cô nói: “Tôi không bị bỏ rơi. Cuối cùng tôi cũng có một mái nhà".

Sau đó, Zeng trở về Hồ Nam thăm mẹ. Dù bị bệnh, mẹ cô vẫn nhớ loại kẹo thuở nhỏ Zeng thích ăn và chuẩn bị sẵn cho con gái. Hiện Zeng cùng các anh chị em chăm sóc mẹ, đồng thời tiếp tục điều hành công ty điện tử. Mỗi năm, cô đều đến viếng mộ cha.

Hành trình trở về đầy nghị lực của Zeng đã chạm tới trái tim của nhiều người trên mạng xã hội đại lục. Một bình luận viết: “Zeng sống sót sau nạn buôn bán trẻ em và tự vực dậy nhờ trí tuệ cùng sự nỗ lực phi thường. Số phận vừa là kẻ thù, vừa là người thầy lớn nhất của cô…”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Mức lương chỉ huy trưởng quân sự xã sau sáp nhập mới nhất năm 2025?

Chỉ huy trưởng quân sự xã sau sáp nhập là công chức, vì thế mức lương của vị trí này được tính như cách tính tiền lương của công chức. Ngoài ra, nhóm này vẫn được hưởng các khoản trợ cấp, phụ cấp như bình thường.

Để phụ nữ, trẻ em gái không bị dụ dỗ, lạm dụng trên không gian mạng

Nhịp sống trẻ
Để phụ nữ, trẻ em gái không bị dụ dỗ, lạm dụng trên không gian mạng

Nam thanh niên mẩn ngứa suốt 2 tháng, đi khám phát hiện dương tính với hàng loạt dị nguyên

Xã hội
Nam thanh niên mẩn ngứa suốt 2 tháng, đi khám phát hiện dương tính với hàng loạt dị nguyên

Chuyện về tình quân dân ở biên giới Hua Bum, nơi chiến sĩ biên phòng hóa thân thành cán bộ kinh tế

Xã hội
Chuyện về tình quân dân ở biên giới Hua Bum, nơi chiến sĩ biên phòng hóa thân thành cán bộ kinh tế

Chữa mãi không khỏi, nam bệnh nhân bay từ Hà Lan sang Việt Nam để phẫu thuật nội soi

Xã hội
Chữa mãi không khỏi, nam bệnh nhân bay từ Hà Lan sang Việt Nam để phẫu thuật nội soi

Đọc thêm

Giải Pickleball VTV Cúp 2025: Lộ diện hàng loạt nhà vô địch
Thể thao

Giải Pickleball VTV Cúp 2025: Lộ diện hàng loạt nhà vô địch

Thể thao

Ngày 29/11, Giải Pickleball VTV Cúp 2025 bước vào ngày thứ hai, ngày thi đấu cuối của các nội dung phong trào.

Nữ đội trưởng du kích Củ Chi gửi thư cho Bác Hồ là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Nữ đội trưởng du kích Củ Chi gửi thư cho Bác Hồ là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Đó là chị Nguyễn Thị Nê (Bảy Nê), sinh năm 1947 trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phú Hòa Đông, quận Hóc Môn, tỉnh Gia Định (nay là TP Hồ Chí Minh). Sớm mồ côi mẹ, mấy anh chị em trong gia đình chị Bảy Nê đều thoát ly tham gia kháng chiến.

TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu vươn lên vị trí trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu khu vực thông qua loạt chương trình khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Nhiều dự án chiến lược, hạ tầng số và giải pháp phát triển nhân lực đang được triển khai mạnh mẽ.

Tin sáng (30/11): Bóng đá Việt Nam sẽ khiến Malaysia chìm vào khủng hoảng?
Thể thao

Tin sáng (30/11): Bóng đá Việt Nam sẽ khiến Malaysia chìm vào khủng hoảng?

Thể thao

Bóng đá Việt Nam sẽ khiến Malaysia chìm vào khủng hoảng?; Lionel Messi và Inter Miami vào chung kết tổng MLS; Barcelona muốn chiêu mộ Murillo; Sergio Ramos chưa có ý định giải nghệ; Liverpool, Man City và Tottenham cùng theo đuổi Iliman Ndiaye.

Cảnh báo 'điểm nóng' trái phiếu doanh nghiệp 'rơi' vào tháng 12, bất động sản lại được gọi tên
Kinh tế

Cảnh báo "điểm nóng" trái phiếu doanh nghiệp "rơi" vào tháng 12, bất động sản lại được gọi tên

Kinh tế

Tính chung 2 tháng cuối năm, khối Phi ngân hàng đạt 13,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn, trong đó riêng Bất động sản đóng góp gần 52%, cho thấy áp lực tài chính của ngành vẫn duy trì ở mức cao, theo FiinGroup.

Nỗi sợ hãi của châu Âu
Thế giới

Nỗi sợ hãi của châu Âu

Thế giới

Các chính trị gia châu Âu sợ phải thừa nhận thất bại trong xung đột ở Ukraine, vì điều đó sẽ gây ra một “trận động đất” trong chính trị châu Âu và dẫn đến việc từ chức của những người đã không cho phép kết thúc xung đột sớm hơn, Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố.

Nghệ sĩ 'đanh đá nhất màn ảnh' Thanh Tú khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa 'nổi hết da gà'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ "đanh đá nhất màn ảnh" Thanh Tú khiến Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa "nổi hết da gà"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa “nổi hết da gà” khi nghe nghệ sĩ Thanh Tú hát trong "Hài hát tình ca" bởi giọng hát cho thấy thân phận rất đời.

HLV Kim Sang-sik chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 33: 5 người nào bị loại?
Thể thao

HLV Kim Sang-sik chốt danh sách 23 cầu thủ U22 Việt Nam dự SEA Games 33: 5 người nào bị loại?

Thể thao

Sáng 30/11, HLV Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam SEA Games 33 tại Thái Lan. Quyết định được đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, nhận may mắn trời ban, sang năm 2026 bước vào đại vận
Gia đình

Người sinh vào 5 ngày Âm lịch này, nhận may mắn trời ban, sang năm 2026 bước vào đại vận

Gia đình

Những người sinh vào 5 ngày Âm lịch này được trời ban vận may đặc biệt, sang năm 2026 sẽ bước vào giai đoạn đại vận, mở ra nhiều cơ hội thăng tiến.

Nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang quay clip, đăng lên mạng để... chơi
Chuyển động Sài Gòn

Nam sinh chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang quay clip, đăng lên mạng để... chơi

Chuyển động Sài Gòn

Làm việc với CSGT, H.Q.T.D chạy xe máy độ pô, che biển số bằng khẩu trang khai nhận quay clip, đăng lên mạng để chơi, mục đích che biển số là để tránh bị công an xử lý.

Những công nhân, lao động nào được khám bệnh miễn phí?
Xã hội

Những công nhân, lao động nào được khám bệnh miễn phí?

Xã hội

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đơn vị này sẽ phối hợp với Bộ Công an tổ chức khám bệnh miễn phí cho hơn 15.000 công nhân ở 7 tỉnh, thành phố từ nay tới hết quý I/2026.

Phép thuật kỳ lạ nào Tôn Ngộ Không tuy biết nhưng chưa bao giờ sử dụng?
Đông Tây - Kim Cổ

Phép thuật kỳ lạ nào Tôn Ngộ Không tuy biết nhưng chưa bao giờ sử dụng?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong Tây du ký, chúng ta chưa từng thấy Tôn Ngộ Không một lần mở lò luyện đan, dù chính miệng Đại Thánh từng thừa nhận mình biết phép này và rất muốn luyện.

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ tuyên bố về kế hoạch chấm dứt chiến tranh trong danh dự

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng hoàn toàn có thể đạt được thỏa thuận với Mỹ về các bước cần thiết để kết thúc chiến tranh trong danh dự trong vài ngày tới.

Chelsea vs Arsenal (23h30 ngày 30/11): HLV Arteta “ra tay”, Pháo thủ giành chiến thắng?
Thể thao

Chelsea vs Arsenal (23h30 ngày 30/11): HLV Arteta “ra tay”, Pháo thủ giành chiến thắng?

Thể thao

Chelsea vs Arsenal là cuộc đọ sức tại vòng 13 Premier League và Pháo thủ có cơ hội lớn để củng cố vững chắc hơn nữa ngôi đầu bảng khi họ đang thăng hoa dưới sự chỉ đạo của HLV Mikel Arteta.

Dân một xã trồng cây gì trên rừng mà có thu nhập hàng trăm triệu/năm, đang mong có điều quan trọng này?
Nhà nông

Dân một xã trồng cây gì trên rừng mà có thu nhập hàng trăm triệu/năm, đang mong có điều quan trọng này?
4

Nhà nông

Xã Trung Thuần, tỉnh Quảng Trị (trước sáp nhập gồm 3 xã: Quảng Lưu, Quảng Tiến, Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vốn là vùng đồi núi đặc trưng, người dân bao đời nay gắn bó với công việc trồng rừng keo, cây tràm để phát triển sinh kế. Từ mô hình kinh tế rừng, nhiều hộ dân đã vươn lên thoát nghèo, xây dựng được nhà cửa khang trang, không ít hộ có thu nhập hàng trăm triệu/năm.

Đối tượng tông, cán qua phần bánh xe của CSGT đang bị tạm giữ hình sự
Pháp luật

Đối tượng tông, cán qua phần bánh xe của CSGT đang bị tạm giữ hình sự

Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, ngụ Tây Ninh) điều khiển ô tô bán tải chạy quá tốc độ tông vào xe CSGT bị tạm giữ hình sự

Thanh tra Ngân hàng: Sacombank Hậu Giang cho vay dựa vào tài liệu có độ tin cậy thấp
Bạn đọc

Thanh tra Ngân hàng: Sacombank Hậu Giang cho vay dựa vào tài liệu có độ tin cậy thấp

Bạn đọc

Công tác thẩm định, xét duyệt cho vay chưa chặt chẽ, thẩm định dựa vào tài liệu có độ tin cậy chưa cao nhưng chưa có biện pháp kiểm tra, đối chiếu, đánh giá chưa đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh, nguồn thu trả nợ của khách hàng… là những nội dung đáng chú ý trong kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh khu vực 14 đối với Sacombank Hậu Giang.

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11: Giá USD 'chợ đen' bay hơn 200 đồng
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11: Giá USD "chợ đen" bay hơn 200 đồng

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay 30/11 tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 27.600 - 27.700 đồng/USD, giảm 200 đồng chiều mua và bán so với đầu tuần.

Nông thôn Tây Bắc: Hồi sinh đàn gia súc, tiếp sức cho người dân thoát nghèo ở Nà Bủng
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Hồi sinh đàn gia súc, tiếp sức cho người dân thoát nghèo ở Nà Bủng

Điện Biên Hôm Nay

Sáng sớm ở xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, sương mỏng còn đọng trên ngọn cỏ. Con đường đất dẫn vào bản Nà Bủng 1 nghe tiếng mõ trâu lóc cóc như tiếng gọi quen thuộc của núi rừng. Sau những năm dịch bệnh làm chăn nuôi lao đao, cuộc sống ở xã vùng cao này đang dần có sức sống trở lại.

Tướng NATO cảnh báo đáng sợ về nguy cơ hủy diệt Ukraine
Thế giới

Tướng NATO cảnh báo đáng sợ về nguy cơ hủy diệt Ukraine

Thế giới

Ukraine đang có nguy cơ sụp đổ do tổn thất lớn trong Lực lượng Vũ trang Ukraine, nạn đào ngũ và các vụ bê bối tham nhũng, cựu Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO và cựu Tổng Thanh tra Quân đội Liên bang Đức, Harald Kujat, tuyên bố.

Giá vàng hôm nay (30/11): Vàng SJC lập đỉnh mới nhất 155 triệu đồng/lượng, dự báo tăng 'nóng' tuần tới
Kinh tế

Giá vàng hôm nay (30/11): Vàng SJC lập đỉnh mới nhất 155 triệu đồng/lượng, dự báo tăng "nóng" tuần tới

Kinh tế

Giá vàng hôm nay 30/11, vàng SJC tăng mạnh lập kỷ lục mới, còn vàng nhẫn cũng "leo thang". Trong khi, thị trường thế giới dự báo tăng mạnh tuần tới.

Tin Showbiz 24h: Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ, Ngọc Khuê viết về con trai 1.000 ngày tuổi
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ, Ngọc Khuê viết về con trai 1.000 ngày tuổi

Văn hóa - Giải trí

Lê Dương Bảo Lâm làm thơ khuyên đàn ông nên kính vợ, Ngọc Khuê viết về con trai 1.000 ngày tuổi... là những thông tin "nóng hổi" của Tin Showbiz 24h.

Một khu rừng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đẹp như phim, vô số cây cổ thụ hoành tráng
Nhà nông

Một khu rừng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đẹp như phim, vô số cây cổ thụ hoành tráng

Nhà nông

Một khu rừng ở Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai đẹp như phim, vô số cây cổ thụ hoành tráng. Xã Chế Tạo, tỉnh Lào Cai (địa phận huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái trước đây) có khu bảo tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải. Khu rừng này đẹp như phim với suối mát, vô số cây cổ thụ hoành tráng, động vật hoang dã đang được bảo vệ nghiêm ngặt...

Mạng xã hội và những mối nguy với người trẻ
Kính đa tròng

Mạng xã hội và những mối nguy với người trẻ

Kính đa tròng

Truyền thông Australia vừa đưa tin rộng rãi Chính phủ nước này sẽ chính thức cấm người trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, từ ngày 10/12/2025. Không chỉ Australia, hiện các nước Bắc Âu đã thông qua lệnh cấm hoặc hạn chế trẻ dưới 15 tuổi lập tài khoản mạng xã hội.

U nang buồng trứng âm thầm lớn dần ở trẻ 9 tuổi
Xã hội

U nang buồng trứng âm thầm lớn dần ở trẻ 9 tuổi

Xã hội

Bệnh nhi nhiều ngày liền cảm thấy đau âm ỉ vùng hạ vị, nhất là khi vận động hoặc ấn vào vùng bụng dưới lệch trái, gây khó chịu kéo dài.

Đánh thức 'kho báu' văn hóa người Mảng giữa đại ngàn, hướng đi mới cho du lịch biên cương
Văn hóa - Giải trí

Đánh thức "kho báu" văn hóa người Mảng giữa đại ngàn, hướng đi mới cho du lịch biên cương

Văn hóa - Giải trí

Những ngày cuối tháng 11, trong cái lạnh đầu đông, nắng vàng như rót mật trải dài trên thảm cỏ Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Tại đây, trong khuôn khổ Tuần Du lịch - Văn hóa và Giải Marathon Lai Châu lần thứ II năm 2025, câu chuyện về hành trình bảo tồn văn hóa của tỉnh đã được minh chứng sống động qua màn tái hiện lễ Mừng cơm mới và nghề đan lát thủ công của đồng bào dân tộc Mảng đến từ xã biên giới Pa Tần.

Giá xăng dầu hôm nay 30/11: Tiếp tục bật tăng mạnh, lo ngại dư cung vẫn treo lơ lửng
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/11: Tiếp tục bật tăng mạnh, lo ngại dư cung vẫn treo lơ lửng

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 30/11, trên thị trường thế giới, giá dầu thô thế giới sau phiên lao dốc bất ngờ bật tăng trở lại trong ngày cuối tuần.

Một quốc gia thành viên EU tuyên bố 'vỗ mặt', không cần sự cho phép của châu Âu để gặp gỡ người Nga
Thế giới

Một quốc gia thành viên EU tuyên bố 'vỗ mặt', không cần sự cho phép của châu Âu để gặp gỡ người Nga

Thế giới

Hungary đã bảo vệ chuyến đi của Thủ tướng Viktor Orban tới Moscow bất chấp lệnh tẩy chay ngoại giao của EU đối với Nga.

Những mốc thời gian quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước
Tin tức

Những mốc thời gian quan trọng của sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Tin tức

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thông tin 'nóng' về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng
Kinh tế

Thông tin "nóng" về ngưỡng đánh thuế khi mua bán vàng

Kinh tế

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc hội, Bộ Tài chính cho biết, sẽ thu thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần. Chính phủ sẽ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế khi chuyển nhượng.

Tin đọc nhiều

1

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

Công an cảnh báo khẩn cấp về “Tài liệu 88 trang” có liên quan anh Nguyễn Xuân Đạt

2

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

Tin chiều 29/11: ĐT Malaysia không bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam, mà bị... loại luôn?

3

"Con tỷ đồng" này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

'Con tỷ đồng' này nuôi thành công ở Lạng Sơn, cái hay là nông dân chả tốn một xu mua cám, bán dễ hơn nuôi lợn

4

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

Kế hoạch cứu Ukraine: Châu Âu đòi Nga bỏ thứ quan trọng nhất

5

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha

Sản xuất lúa gạo ở Cuba-lương thực thiết yếu trên bàn ăn, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Cuba, năng suất hơn 7 tấn/ha