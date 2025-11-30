Bé gái 3 tuổi là nạn nhân của buôn bán trẻ em, nay trở thành triệu phú

Theo Sohu News, Zeng, nay 46 tuổi, bị bắt cóc khi mới 3 tuổi sau khi lạc mẹ trong khu chợ đông đúc ở tỉnh Hồ Nam. Dù cha mẹ nuôi không hề ngược đãi, cô luôn cảm thấy một khoảng cách vô hình. Zeng cố gắng nuôi dưỡng mối quan hệ với họ, và đôi khi vẫn được khen là “đứa con ngoan”.

Năm 15 tuổi, Zeng được gửi tới Thâm Quyến sống cùng họ hàng của cha mẹ nuôi và làm giúp việc. Đến năm 18 tuổi, cô quyết định rời đi, mạnh dạn xin làm nhân viên bán hàng tại một công ty điện tử ở Thâm Quyến dù không có bằng đại học.

Với quyết tâm tự đổi đời, Zeng gọi hàng trăm cuộc điện thoại mỗi ngày và đi khắp nơi gặp gỡ khách hàng. Nỗ lực của cô được đền đáp khi thăng chức phó giám đốc kinh doanh, sau đó tự thành lập công ty điện tử của riêng mình.

Thuở nhỏ, từng có lần Zeng tìm cách bỏ trốn khi cha mẹ nuôi đã ngủ, nhưng bị cha nuôi giữ lại và mắng hàng giờ. Ở tiểu học, một số bạn bè chế giễu cô là “đứa trẻ được nhặt về”, khiến lòng tự trọng của cô bị tổn thương sâu sắc. Mong được cha mẹ nuôi yêu thương, Zeng lao vào làm việc nhà nông, học cắt cỏ nuôi lợn sau giờ học.





Hiện nay, Zeng chăm sóc mẹ ruột và các anh chị em, đồng thời điều hành công ty điện tử của mình. Mỗi năm, cô đều đến thăm mộ cha. Trong ảnh cô bật khóc khi chia sẻ câu chuyện. Ảnh: Baidu

Khi đã tích lũy đủ tiền, Zeng mua xe, mua nhà tại Thâm Quyến. Công ty của cô mở rộng với nhiều cửa hàng, đạt doanh thu hơn 70 triệu nhân dân tệ (khoảng 10 triệu USD) mỗi năm.

Năm 2019, Zeng tham gia một chương trình truyền hình đại lục để tìm kiếm cha mẹ ruột. Với sự hỗ trợ của ê-kíp, cô biết sự thật về ngày cô bị lạc: mẹ cô, một bệnh nhân tâm thần, bị ngất tại chợ, và khi tỉnh dậy, Zeng đã không còn ở đó.

Cha ruột của Zeng đã bỏ dở mọi việc để đi tìm con, nhưng áp lực tinh thần kéo dài khiến sức khỏe suy sụp, ông qua đời vì bệnh phổi.

Trên chương trình, Zeng gặp lại anh chị em ruột và ôm họ trong nước mắt. Cô nói: “Tôi không bị bỏ rơi. Cuối cùng tôi cũng có một mái nhà".

Sau đó, Zeng trở về Hồ Nam thăm mẹ. Dù bị bệnh, mẹ cô vẫn nhớ loại kẹo thuở nhỏ Zeng thích ăn và chuẩn bị sẵn cho con gái. Hiện Zeng cùng các anh chị em chăm sóc mẹ, đồng thời tiếp tục điều hành công ty điện tử. Mỗi năm, cô đều đến viếng mộ cha.

Hành trình trở về đầy nghị lực của Zeng đã chạm tới trái tim của nhiều người trên mạng xã hội đại lục. Một bình luận viết: “Zeng sống sót sau nạn buôn bán trẻ em và tự vực dậy nhờ trí tuệ cùng sự nỗ lực phi thường. Số phận vừa là kẻ thù, vừa là người thầy lớn nhất của cô…”.