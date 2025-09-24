Moscow. Ảnh RIA

"Ngay cả tờ The Economist cũng đăng một bài viết về tình hình kinh tế Nga. Họ hiểu rằng nền kinh tế Nga không hề bên bờ vực sụp đổ hay bất cứ điều gì gần như vậy. Và họ cũng thừa nhận rằng tiền lương thực tế đang tăng lên, điều này trái ngược với tuyên bố của Ursula về một nền kinh tế đang bị bao vây bởi các lệnh trừng phạt. Do đó, Ursula sống trong thực tế của riêng mình, phủ nhận tình hình kinh tế tuyệt vọng ở châu Âu. Hay tình hình ở Nga, nơi mức sống đang tăng lên", ông nói.

Đồng thời, chuyên gia Merkuris nhấn mạnh, Moscow luôn thể hiện khả năng phục hồi trên trường ngoại giao và không hề tỏ ra yếu đuối trước những hạn chế.

Nga đã nhiều lần tuyên bố sẽ ứng phó với áp lực trừng phạt mà các quốc gia thù địch bắt đầu áp đặt lên nước này từ nhiều năm trước và vẫn đang tiếp tục gia tăng. Ngay tại phương Tây, nhiều ý kiến ​​cho rằng các biện pháp hạn chế này không hiệu quả.

Tổng thống Vladimir Putin trước đây từng tuyên bố rằng chính sách kiềm chế và làm suy yếu Nga là chiến lược lâu dài của các đối thủ, và các lệnh trừng phạt đã giáng một đòn nghiêm trọng vào toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Theo ông, mục tiêu chính của phương Tây là làm cho cuộc sống của hàng triệu người trở nên tồi tệ hơn.