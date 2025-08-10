Bệnh chikungunya đang lây lan toàn cầu: Bộ Y tế khuyến cáo khẩn

Ngày 10/8, Bộ Y tế cho biết hiện nay, dịch bệnh chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực.

Trước đó, từ ngày 22/7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban hành cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của chikungunya, với các đợt bùng phát lớn được báo cáo tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte. Các đợt bùng phát này hiện đã lan sang một số khu vực của Châu Phi, Nam Á, Châu Âu.

Tăng cường giám sát dịch bệnh chikungunya tại cửa khẩu, các điểm du lịch, đặc biệt với các trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, đợt bùng phát chikungunya tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc bệnh chikungunya trong nửa đầu năm 2025, đây là đợt bùng phát dịch lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này. Tất cả các trường hợp được báo cáo đều ở mức độ nhẹ, không có trường hợp nghiêm trọng hoặc tử vong được báo cáo.

Singapore vừa có báo cáo ghi nhận trường hợp bệnh: từ đầu năm đến ngày 2/8, ghi nhận 17 ca mắc sốt do virus chikungunya, nhiều hơn gấp đôi so với 8 ca cùng kỳ năm 2024; ít nhất 13 trường hợp từng đi tới những vùng đang bùng phát dịch ở nước ngoài.

Hiện nay, dịch bệnh chikungunya đang có xu hướng gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực.

Nhân viên y tế phun thuốc diệt muỗi tại sân để xe của một tòa nhà ở Trung Quốc. Ảnh: VCG

Mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên theo Bộ Y tế do muỗi Aedes (véc tơ truyền bệnh) đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi và đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập vào Việt Nam và lây lan nhanh trong cộng đồng dân cư.

Trước tình hình này, Bộ Y tế nhấn mạnh cần tăng cường giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cộng đồng, các điểm du lịch và các cơ sở y tế, đặc biệt đối với các trường hợp nhập cảnh từ vùng có dịch, để kịp thời phát hiện sớm và triển khai biện pháp phòng chống hiệu quả.

Ngay khi có thông tin ghi nhận sự gia tăng nhanh những ca bệnh tại Trung Quốc, Bộ Y tế đã chủ động chỉ đạo các Viện Vệ sinh dịch tễ/ Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các Bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp sẵn sàng đáp ứng với dịch bệnh, đồng thời liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh từ nhiều nguồn thông tin.

Bộ Y tế đã gửi văn bản đến UBND các tỉnh, thành phố tăng cường giám sát bệnh chikungunya; chỉ đạo các Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế các tỉnh, thành phố/Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố có hoạt động kiểm dịch y tế tăng cường phòng chống dịch bệnh chikungunya.

Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh và chỉ đạo các tỉnh, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh. Chỉ đạo các địa phương tuyên truyền lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phòng chống phối hợp với chiến dịch diệt bọ gậy, lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết; tuyên truyền vận động người dân tham gia chống dịch nhằm giảm dụng cụ chứa nước không cần thiết, lật úp, thu gom loại bỏ dụng cụ phế thải quanh nhà.

Cùng đó, Bộ Y tế đã liên hệ với WHO để cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh nhằm báo cáo lãnh đạo Bộ, cung cấp thông tin đến các cơ quan truyền thông, người dân. Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã tổ chức họp đánh giá nguy cơ dịch bệnh lây truyền vào Việt Nam với sự tham gia của các chuyên gia quốc tế và chuyên gia trong nước để kịp thời đề xuất các hoạt động phòng, chống dịch phù hợp;

Bộ Y tế cũng đã giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tiếp tục hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn và tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến; chỉ đạo các địa phương chuẩn bị đầy đủ thuốc, máy móc, thiết bị, vật tư điều trị cấp cứu bệnh nhân.

Đối với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các Bệnh viện tuyến Trung ương, Bộ Y tế yêu cầu phối hợp với các tỉnh tập trung giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh chikungunya trên địa bàn phụ trách, đặc biệt đối với các tỉnh có biên giới giáp với vùng đang ghi nhận ca bệnh gia tăng tại Trung Quốc.

Trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục Trưởng Cục Y tế dự phòng (nay là Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế) cho rằng, chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus cùng tên gây ra, lây truyền sang người qua muỗi bị nhiễm bệnh. Bệnh chikungunya do muỗi Aedes albopictus truyền.

Theo ông Phu, người nhiễm virus chikungunya thường có các triệu chứng như sốt, đau khớp, đau đầu, đau cơ, phát ban và sưng khớp. Phần lớn bệnh nhân hồi phục trong khoảng một tuần và hiện chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu.

“Triệu chứng bệnh xuất hiện dễ nhầm với sốt xuất huyết, cũng gây đau mình, đau cơ, thực tế nhẹ hơn sốt xuất huyết nhiều, không gây sốt vì vậy người dân không quá nên lo lắng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải cảnh giác, có biện pháp giám sát cũng như đánh giá nguy cơ để chủ động phòng chống, không chủ quan nhưng không nên lo lắng quá”, ông Phu cho hay.



Để chủ động phòng, chống bệnh chikungunya, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:



Thứ nhất, đối với người về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh Chikungunya:



Cần chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày;



Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường về sức khỏe (như sốt cao đột ngột, đau khớp, nổi ban …) cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời.



Thứ hai, đối với người dân tại các hộ gia đình, khu dân cư, cần thực hiện tốt:



Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muỗi không vào đẻ trứng;



Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng/bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn; thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước; thay nước bình hoa/bình bông; bỏ muối hoặc dầu hoặc hóa chất diệt ấu trùng vào bát nước kê chân chạn;



Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho muỗi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lu vỡ, lốp/vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá..;



Ngủ màn, mặc quần áo dài phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày.



Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch.



Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị. Không tự ý điều trị tại nhà.



Thứ ba, người dân khi đi du lịch, công tác tại các vùng bệnh chikungunya đang tăng cao cần chủ động phòng ngừa tránh muỗi đốt. Chủ động theo dõi sức khỏe và thông báo cho cơ quan y tế khi có triệu chứng giống chikungunya.