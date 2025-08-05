Bệnh viện đầu tiên tại miền Tây sử dụng hệ thống dao mổ siêu âm cắt gan cho bệnh nhân ung thư

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nam, 57 tuổi (xã Phong Điền, TP Cần Thơ), được chuyển tuyến từ cơ sở y tế địa phương đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 21/7, với chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan kích thước 64x67mm, khu trú gan phải vùng hạ phân thùy VII–VIII.

Ê kíp phẫu thuật sử dụng dao mổ siêu âm Cusa phẫu thuật cắt gan cho bệnh nhân ung thư gan. Ảnh: BVCC

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật triệt căn cắt gan phải, bằng dao mổ siêu âm Cusa hỗ trợ tách nhu mô gan…

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, ít mất máu và không ghi nhận biến chứng đáng kể. Bệnh nhân phục hồi tốt sau mổ và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BS CK2 Nguyễn Khắc Nam, Phó khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin: Hiện nay, cắt gan vẫn được xem là phương pháp điều trị triệt căn ung thư gan, thời gian sống 5 năm sau phẫu thuật khoảng 60,8% - 74%. Tuy nhiên, cắt gan là phẫu thuật phức tạp vì những khó khăn trong việc xác định ranh giới giải phẫu và chảy máu.

Dao mổ siêu âm Cusa được sử dụng trong phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: BVCC

Gần đây, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của dao mổ siêu âm Cusa ứng dụng hiệu ứng cavitron giúp bộc lộ và bảo tồn các cuống mạch mật, nhất là các mạch máu và đường mật nhỏ trong gan.

Việc bảo tồn tối đa các cuống mạch mật cũng giúp bảo tồn nhu mô gan tốt, hạn chế biến chứng suy gan sau phẫu thuật, kiểm soát tốt diện cắt gan đảm bảo bờ cắt gan an toàn hạn chế tái phát.

Bệnh nhân đã ổn định sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Dao mổ siêu âm Cusa với những ưu điểm vượt trội như độ chính xác cao, giúp phân biệt rõ mô bệnh và mô lành, tối ưu hóa việc cắt bỏ khối u và bảo tồn tối đa phần gan khỏe mạnh, đồng thời giảm mất máu do có khả năng cầm máu tại chỗ, giảm nguy cơ chảy máu. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong các phẫu thuật gan phức tạp, ít gây tổn thương đến mạch máu lớn và ống mật, giảm nguy cơ rò mật hoặc chảy máu sau mổ...