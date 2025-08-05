Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Xã hội
Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:14 GMT+7

Bệnh viện đầu tiên tại miền Tây sử dụng hệ thống dao mổ siêu âm cắt gan cho bệnh nhân ung thư

+ aA -
Hồng Cẩm Thứ ba, ngày 05/08/2025 18:14 GMT+7
Chiều 5/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa triển khai thành công dao mổ siêu âm Cusa (Cavitron Ultrasonic Surgical Aspirator) trong phẫu thuật cắt gan cho bệnh nhân ung thư, đánh dấu lần đầu tiên công nghệ này được ứng dụng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhân nam, 57 tuổi (xã Phong Điền, TP Cần Thơ), được chuyển tuyến từ cơ sở y tế địa phương đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ ngày 21/7, với chẩn đoán ung thư biểu mô tế bào gan kích thước 64x67mm, khu trú gan phải vùng hạ phân thùy VII–VIII.

Ê kíp phẫu thuật sử dụng dao mổ siêu âm Cusa phẫu thuật cắt gan cho bệnh nhân ung thư gan. Ảnh: BVCC

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật triệt căn cắt gan phải, bằng dao mổ siêu âm Cusa hỗ trợ tách nhu mô gan…

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, ít mất máu và không ghi nhận biến chứng đáng kể. Bệnh nhân phục hồi tốt sau mổ và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

BS CK2 Nguyễn Khắc Nam, Phó khoa Ngoại tổng hợp bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông tin: Hiện nay, cắt gan vẫn được xem là phương pháp điều trị triệt căn ung thư gan, thời gian sống 5 năm sau phẫu thuật khoảng 60,8% - 74%. Tuy nhiên, cắt gan là phẫu thuật phức tạp vì những khó khăn trong việc xác định ranh giới giải phẫu và chảy máu.

Dao mổ siêu âm Cusa được sử dụng trong phẫu thuật tại bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: BVCC

Gần đây, nhờ có sự hỗ trợ đắc lực của dao mổ siêu âm Cusa ứng dụng hiệu ứng cavitron giúp bộc lộ và bảo tồn các cuống mạch mật, nhất là các mạch máu và đường mật nhỏ trong gan.

Việc bảo tồn tối đa các cuống mạch mật cũng giúp bảo tồn nhu mô gan tốt, hạn chế biến chứng suy gan sau phẫu thuật, kiểm soát tốt diện cắt gan đảm bảo bờ cắt gan an toàn hạn chế tái phát.

Bệnh nhân đã ổn định sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC

Dao mổ siêu âm Cusa với những ưu điểm vượt trội như độ chính xác cao, giúp phân biệt rõ mô bệnh và mô lành, tối ưu hóa việc cắt bỏ khối u và bảo tồn tối đa phần gan khỏe mạnh, đồng thời giảm mất máu do có khả năng cầm máu tại chỗ, giảm nguy cơ chảy máu. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong các phẫu thuật gan phức tạp, ít gây tổn thương đến mạch máu lớn và ống mật, giảm nguy cơ rò mật hoặc chảy máu sau mổ...

Tham khảo thêm

Vinmec Cần Thơ phẫu thuật nội soi thành công khối u tử cung lớn phức tạp

Vinmec Cần Thơ phẫu thuật nội soi thành công khối u tử cung lớn phức tạp

Cụ bà gần 100 tuổi bị u nang buồng trứng vẫn được phẫu thuật an toàn

Cụ bà gần 100 tuổi bị u nang buồng trứng vẫn được phẫu thuật an toàn

Phẫu thuật sọ não thức tỉnh cho bệnh nhân 75 tuổi

Phẫu thuật sọ não thức tỉnh cho bệnh nhân 75 tuổi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất cao nhất hơn 21 triệu đồng: Phấn khởi nhưng cũng có băn khoăn

Theo Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo, bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất vượt mốc 21 triệu đồng.

Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025 và dự đoán điểm chuẩn

Xã hội
Lịch công bố điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 2025 và dự đoán điểm chuẩn

Người dân tại nơi này uống Coca-Cola thay nước lọc!

Xã hội
Người dân tại nơi này uống Coca-Cola thay nước lọc!

Tranh luận quanh việc Thủ tướng Thụy Điển thừa nhận dùng AI tham khảo chính sách

Xã hội
Tranh luận quanh việc Thủ tướng Thụy Điển thừa nhận dùng AI tham khảo chính sách

Hình ảnh "khác lạ" của Á Quân Đường lên đỉnh Olympia, đang học song bằng ở Mỹ

Xã hội
Hình ảnh 'khác lạ' của Á Quân Đường lên đỉnh Olympia, đang học song bằng ở Mỹ

Đọc thêm

Thông tin mới nhất về Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh
Văn hóa - Giải trí

Thông tin mới nhất về Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh

Văn hóa - Giải trí

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là dấu mốc để cả dân tộc soi chiếu lại quá khứ, nhận diện hiện tại, định hình tương lai.

Cảnh sát hình sự 4 tỉnh miền Tây hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm tại địa bàn giáp ranh
Tin tức

Cảnh sát hình sự 4 tỉnh miền Tây hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm tại địa bàn giáp ranh

Tin tức

Nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động, Cảnh sát hình sự 4 tỉnh miền Tây đã hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm tại địa bàn giáp ranh.

Thị trường tín chỉ carbon: Ngành công thương có số lượng cơ sở phải kiểm kê tài chính nhiều nhất
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Ngành công thương có số lượng cơ sở phải kiểm kê tài chính nhiều nhất

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Trong danh sách 2.166 cơ sở thuộc diện kiểm kê phát thải khí nhà kính, có 1.805 cơ sở trong ngành công thương, 5 cơ sở ngành giao thông vận tải; 229 cơ sở ngành xây dựng; và 57 cơ sở ngành tài nguyên và môi trường.

Anh nông dân Gia Lai cải tiến máy cuộn rơm khiến cả làng phục lăn
Nhà nông

Anh nông dân Gia Lai cải tiến máy cuộn rơm khiến cả làng phục lăn

Nhà nông

Anh Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1973, chủ xưởng cơ khí ở thôn Phú Văn, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai (trước là thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ) đã dành hơn 4 năm miệt mài nghiên cứu và sáng chế thành công máy cuộn rơm độc đáo, giúp tăng năng suất gấp 2, 3 lần, mang lại thu nhập cao và nhận được sự tin tưởng của bà con trong vùng.

SHB Đà Nẵng sắm trung vệ 1m85 được mệnh danh là 'Chuyên gia săn tây'
Thể thao

SHB Đà Nẵng sắm trung vệ 1m85 được mệnh danh là "Chuyên gia săn tây"

Thể thao

Với mục tiêu xây chắc hệ thống hàng thủ, SHB Đà Nẵng đã tiếp tục đưa về 1 trung vệ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.

'Một mất mát to lớn': Chính trị gia Ukraine kinh hoàng trước quyết định của ông Putin và ông Trump
Thế giới

"Một mất mát to lớn": Chính trị gia Ukraine kinh hoàng trước quyết định của ông Putin và ông Trump

Thế giới

Quyết định chuẩn bị một cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ là một thất bại thực sự đối với Tổng thống Zelensky, cựu cố vấn của Leonid Kuchma Oleg Soskin phát biểu trên YouTube.

Tình trạng của Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ
Văn hóa - Giải trí

Tình trạng của Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ thu hút sự quan tâm của công chúng.

2 trẻ đuối nước nguy kịch vì cấp cứu sai lầm, bác sĩ ra lời kêu gọi khẩn thiết
Xã hội

2 trẻ đuối nước nguy kịch vì cấp cứu sai lầm, bác sĩ ra lời kêu gọi khẩn thiết

Xã hội

Cấp cứu trẻ đuối nước bằng cách bế vác lên vai và chạy vòng quanh là sai lầm nghiêm trọng khiến nhiều trẻ không được cứu sống.

Hành trình phục hồi từ bờ vực sinh tử: “Nhờ bảo hiểm mà anh mới sống được”
Kinh tế

Hành trình phục hồi từ bờ vực sinh tử: “Nhờ bảo hiểm mà anh mới sống được”

Kinh tế

“Bác sĩ nói ảnh chỉ còn 50% cơ hội sống. Lúc đó tôi nghĩ chắc hết cách rồi… Nếu không có bảo hiểm, chắc gia đình tôi không lo nổi.”— cô P.T. Đức, An Giang chia sẻ khi cùng chồng vượt qua biến cố bất ngờ ập đến.

Agribank đồng loạt triển khai tín dụng ưu đãi, tiếp sức người dân an cư, làm giàu
Kinh tế

Agribank đồng loạt triển khai tín dụng ưu đãi, tiếp sức người dân an cư, làm giàu

Kinh tế

Trước nhu cầu vốn vay lãi suất hợp lý để an cư, mở rộng sản xuất trong bối cảnh kinh tế phục hồi, Agribank đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, góp phần hiện thực hóa ước mơ an cư, phát triển kinh tế bền vững.

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng
Gia đình

1 cây cảnh tốt hơn 10 chậu trầu bà, lá hút tiền, thân trữ của, tuổi thọ 100 năm, bảo vệ ngôi nhà, mang lại thịnh vượng

Gia đình

Lá cây cảnh có màu xanh lá cây đậm và bóng mịn, nặng trĩu giống như những thỏi ngọc xanh, đồng thời cũng gợi nhớ đến chú yêu tinh xanh mướt Shrek.

Giá xăng dầu hôm nay 8/8: 'Thủng đáy'
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 8/8: "Thủng đáy"

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 8/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô thủng đáy trong tuần.

U17 Việt Nam cùng bảng với Malaysia tại Vòng loại U17 châu Á 2026
Thể thao

U17 Việt Nam cùng bảng với Malaysia tại Vòng loại U17 châu Á 2026

Thể thao

Chiều 7/8, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại U17 châu Á 2026. Theo kết quả, đội tuyển U17 Việt Nam ở bảng C, với sự góp mặt các đối thủ quen thuộc gồm Malaysia, Singapore, Hồng Kông (TQ), Quần đảo Bắc Mariana và Macau (TQ).

Hai Tổng thống Putin-Trump: 'Trò chơi dài hạn' hay 'Chiến thắng nhanh chóng'
Thế giới

Hai Tổng thống Putin-Trump: 'Trò chơi dài hạn' hay 'Chiến thắng nhanh chóng'

Thế giới

Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương trong những ngày tới, đánh dấu bước đột phá ngoại giao tiềm năng trong bối cảnh Mỹ sắp áp thuế đối với hàng hóa và người mua dầu của Nga.

Bí ẩn lăng mộ cổ của vị hoạn quan quê Thanh Hóa, con nối dõi không có, 9 làng thờ suốt 300 năm
Nhà nông

Bí ẩn lăng mộ cổ của vị hoạn quan quê Thanh Hóa, con nối dõi không có, 9 làng thờ suốt 300 năm

Nhà nông

Khu lăng mộ Quận công Lê Trung Nghĩa (trước đây thuộc phường An Hoạch, TP Thanh Hóa cũ) nay là phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa, được đích thân ông xây dựng cách đây gần 300 năm. Dù trải qua nhiều biến cố lịch sử, nhưng đến nay bên trong khu lăng mộ vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn các pho tượng với những đường nét tinh xảo.

Thủ tướng giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt
Tin tức

Thủ tướng giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt

Tin tức

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 1693/QĐ-TTg ngày 07/8/2025 về việc giải thể Ban Chỉ đạo quốc gia về xây dựng các đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Dự án khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng tại Sơn La tìm chủ đầu tư
Nhà đất

Dự án khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng tại Sơn La tìm chủ đầu tư

Nhà đất

Tỉnh Sơn La đang kêu gọi đầu tư vào khu đô thị mới nằm liền kề trung tâm du lịch trọng điểm tại phường Vân Sơn, với quy mô khoảng 47,7 ha và tổng vốn đầu tư dự kiến lên tới 2.074 tỷ đồng.

7 dự án đầu tiên ở Bắc Ninh được “cởi trói” giấy phép xây dựng
Nhà đất

7 dự án đầu tiên ở Bắc Ninh được “cởi trói” giấy phép xây dựng

Nhà đất

Bắc Ninh lần đầu miễn giấy phép xây dựng nhà ở tại 7 dự án ở phường Kinh Bắc, theo quy hoạch 1/500. Chính quyền kỳ vọng sẽ mở rộng chính sách này toàn địa bàn vào cuối năm 2025.

TP Cần Thơ đang thực hiện một đề án quan trọng về con tôm nước lợ, sau khi 'đón' tỉnh Sóc Trăng về 'chung nhà'
Nhà nông

TP Cần Thơ đang thực hiện một đề án quan trọng về con tôm nước lợ, sau khi "đón" tỉnh Sóc Trăng về "chung nhà"

Nhà nông

Tôm nước lợ được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Sóc Trăng (cũ) nay là TP Cần Thơ, với những lợi thế, tiềm năng phát triển kinh tế biển. Địa phương đã triển khai Đề án Phát triển nuôi tôm nước lợ giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

'Mặt trận đang sụp đổ': Ukraine gióng lên hồi chuông cảnh báo về thảm họa ở tiền tuyến
Thế giới

"Mặt trận đang sụp đổ": Ukraine gióng lên hồi chuông cảnh báo về thảm họa ở tiền tuyến

Thế giới

Ukraine đang phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ của công tác động viên và sụp đổ ở mặt trận, nghị sĩ, đồng thời là cựu thành viên đảng Người phục vụ nhân dân Anna Skorokhod cho biết.

Doanh nghiệp của Bầu Hiển muốn 'rót' 5.800 tỷ đồng làm đô thị gần sân bay Quảng Trị
Nhà đất

Doanh nghiệp của Bầu Hiển muốn 'rót' 5.800 tỷ đồng làm đô thị gần sân bay Quảng Trị

Nhà đất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Lê Đức Tiến đã chủ trì buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Capital A và Tập đoàn T&T tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2), nhằm khảo sát, trao đổi định hướng đầu tư cho tổ hợp này.

Đây là tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức hỗ trợ ở tỉnh Đồng Tháp (mới), sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang
Nhà nông

Đây là tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự, mức hỗ trợ ở tỉnh Đồng Tháp (mới), sau sáp nhập tỉnh Tiền Giang

Nhà nông

Theo Nghị quyết số: 03/2025/NQ-HĐND ngày 29/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp, mỗi ấp, khóm, khu phố thuộc xã, phường được thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự.

PVF-CAND chiêu mộ tiền đạo từng chơi tại UEFA Champion League?
Thể thao

PVF-CAND chiêu mộ tiền đạo từng chơi tại UEFA Champion League?

Thể thao

Sau khi công bố 2 ngoại binh là Joshep Mpande và Walber Motta, PVF-CAND tiếp tục tìm kiếm thêm 1 ngoại binh chất lượng để đủ tự tin chơi tại V.League 2025/2026.

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Long Hưng ở vị trí chiến lược của tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh
Nhà nông

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Long Hưng ở vị trí chiến lược của tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhà nông

Nằm ở vị trí chiến lược trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên (trước sáp nhập tỉnh Thái Bình, Hưng Yên, xã Long Hưng thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ) xác định bộ 3 trụ cột, gồm: Công nghiệp hiện đại, làng nghề truyền thống và nông nghiệp công nghệ cao là đường hướng chiến lược, phương châm hành động trong hành trình mới.

Xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp có một ông nông dân chỉ trồng loại quả ngọt mát này mà thu 3 tỷ/năm
Nhà nông

Xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp có một ông nông dân chỉ trồng loại quả ngọt mát này mà thu 3 tỷ/năm

Nhà nông

Xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp mới (trước sáp nhập thuộc tỉnh Tiền Giang) là một vùng đất ven biển. Ông Nguyễn Phi Quân đã thành công trong việc trồng dưa hấu theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường, mang lại doanh thu khoảng 3 tỷ đồng/năm.

'Nóng' tình trạng ùn tắc Vành đai 3 trên cao: Bao giờ sửa chữa mới xong?
Bạn đọc

"Nóng" tình trạng ùn tắc Vành đai 3 trên cao: Bao giờ sửa chữa mới xong?

Bạn đọc

Các đơn vị thi công huy động lực lượng làm việc cả ngày lẫn đêm đẩy nhanh tiến độ sửa chữa Đường Vành đai 3 trên cao. Dự kiến toàn tuyến sẽ hoàn thành trước ngày 20/8. Lực lượng chức năng đã triển khai các phương án phân luồng giao thông, giảm ùn tắc cục bộ tại các điểm rào chắn.

Thanh niên 31 tuổi đã sưng tấy khớp, đau đớn vì căn bệnh tưởng chỉ ở người già
Xã hội

Thanh niên 31 tuổi đã sưng tấy khớp, đau đớn vì căn bệnh tưởng chỉ ở người già

Xã hội

Thanh niên dù được chẩn đoán bị gout nhưng mỗi khi bệnh tái phát, người bệnh lại tự ý mua thuốc điều trị, không theo dõi chỉ số acid uric định kỳ.

Bài dự thi 'Việt Nam trong tôi': Ngày 2/9 trong một gia đình mang nhiều dòng máu
Văn hóa - Giải trí

Bài dự thi "Việt Nam trong tôi": Ngày 2/9 trong một gia đình mang nhiều dòng máu

Văn hóa - Giải trí

Ngày 2/9 mỗi năm đều đến thật chậm mà cũng thật nhanh. Lúc nhỏ, tôi chẳng biết đó là ngày gì, chỉ nhớ là hôm đó đường phố rực cờ đỏ, ba mẹ tôi không đi làm, nhà hay nấu món ngon.

Nhịp sống nông thôn mới ngày 08/8/2025
Radio Nông dân

Nhịp sống nông thôn mới ngày 08/8/2025

Radio Nông dân

Radio online Nhịp sống nông thôn mới hôm nay có những nội dung sau: Hội Nông dân xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng chung sức giúp hộ nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát; Ban Công tác Nông dân Thái Nguyên triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất, kiến nghị tháo gỡ nhiều khó khăn;...

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử; một du khách nước ngoài tấn công CSGT
Pháp luật

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử; một du khách nước ngoài tấn công CSGT
9

Pháp luật

Điều tra nghi án chồng sát hại vợ rồi tự tử; một du khách nước ngoài tấn công cảnh sát giao thông; điều tra nguyên nhân một người đàn ông tử vong bất thường trong tư thế treo cổ dưới giếng nước... là những tin nóng 24 giờ qua.

Tin đọc nhiều

1

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10
30

Thanh Hóa: Bắt giam hiệu trưởng vì chỉ đạo 'phù phép' 24,4 điểm thành 39,4 điểm trong kỳ thi vào lớp 10

2

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ sáp nhập, hợp nhất nhiều Viện, Ban quản lý dự án, trường học, giảm 30 đơn vị sự nghiệp

3

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt

Tưởng chỉ ăn củ, quả, hóa ra lá mới là loại rau thanh nhiệt, giải độc tuyệt vời, xào tỏi thơm ngon, giòn ngọt

4

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

Văn khấn Rằm tháng 6 nhuận Âm lịch 2025 đầy đủ nhất, lòng thành, cầu cho gia đình an bình, may mắn

5

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực

HLV Lê Huỳnh Đức chính thức tái xuất cùng CLB giàu tiềm lực