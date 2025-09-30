Bệnh viện Thống Nhất: Ứng dụng keo PRF tái tạo sụn khớp gối an toàn

Keo PRF là gì, ứng dụng thực tế PRF trong điều trị thoái hóa khớp gối

Keo Fibrin giàu tiểu cầu (Platelet Rich Fibrin - PRF) là một bước tiến mới, hỗ trợ tái tạo sụn khớp gối an toàn, ít xâm lấn, vừa được Bệnh viện Thống Nhất triển khai thành công trên ca bệnh thoái hóa khớp gối hai bên phức tạp.

Bệnh nhân T.T.V., 55 tuổi, ngụ TP.HCM, nhập viện trong tình trạng đau nhức dai dẳng và hạn chế vận động rõ rệt. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối hai bên giai đoạn II, kèm theo tổn thương sụn lồi cầu, mâm chày và thoái hóa dây chằng chéo trước (ACL).

Các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi để cắt lọc, làm sạch khớp gối. Điểm đặc biệt của ca mổ này là việc kết hợp ứng dụng keo PRF tự thân bơm trực tiếp vào các vị trí tổn thương sụn.

Để có được loại keo này, bác sĩ đã chiết tách 10,9 ml PRF từ 240 ml máu ngoại vi của chính bệnh nhân. Keo được bơm trực tiếp trong quá trình nội soi cả hai khớp gối, giúp tác động chính xác lên vùng sụn bị hư hại.

Ê kíp thực hiện ca phẫu thuật nội Phun PRF tại khớp gối bị thoái hoá. Ảnh: BVCC

Kỹ thuật "khung đỡ tự nhiên"

PGS.TS. Võ Thành Toàn – Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, cho biết PRF là một loại "keo tự thân" được chiết tách từ máu, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không lo nguy cơ lây nhiễm hay phản ứng đào thải.

“Keo Fibrin giàu tiểu cầu được xem là bước tiến mới trong hỗ trợ phục hồi tổn thương khớp,” PGS.TS. Toàn khẳng định.

Cơ chế hoạt động của PRF là nhờ vào mạng lưới Fibrin dày đặc, đóng vai trò như một “khung đỡ tự nhiên”. Lưới Fibrin này không chỉ giúp giảm đau, cầm máu tại chỗ mà còn giữ lại và từ từ giải phóng các yếu tố tăng trưởng trong tiểu cầu.

Chân của bệnh nhân sau khi được phẫu thuật và hình ảnh thực tế khi Phun PRF tại khớp gối bị thoái hoá trước đó. Ảnh: BVCC

Các yếu tố này có tác dụng kích thích tạo mạch máu mới, tái tạo sụn và hình thành mô mới. Đặc biệt, PRF có thể duy trì tác dụng kéo dài từ 7 – 14 ngày sau phẫu thuật, là điều kiện lý tưởng cho vùng tổn thương phục hồi.

Nhờ kỹ thuật này, bệnh nhân đã có những cải thiện đáng kể ngay sau mổ. “Sau mổ ngày thứ 3, bệnh nhân không còn đau và sưng nề ở 2 gối, vết mổ khô, đã có thể tập gồng cơ, gấp duỗi gối bình thường,” PGS.TS. Võ Thành Toàn thông tin thêm.

Theo các bác sĩ, thoái hóa khớp là bệnh mạn tính phổ biến. Việc kết hợp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn với ứng dụng keo PRF tự thân mở ra hướng điều trị mới an toàn, đồng thời gia tăng khả năng tái tạo sụn khớp, giúp bệnh nhân cải thiện vận động và sinh hoạt thường ngày.