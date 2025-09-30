Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 30/09/2025 09:46 GMT+7

Bệnh viện Thống Nhất: Ứng dụng keo PRF tái tạo sụn khớp gối an toàn

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 30/09/2025 09:46 GMT+7
Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM vừa áp dụng thành công keo PRF tự thân kết hợp phẫu thuật nội soi, giúp bệnh nhân thoái hóa khớp gối giai đoạn giữa phục hồi nhanh chóng.
Keo PRF là gì, ứng dụng thực tế PRF trong điều trị thoái hóa khớp gối

Keo Fibrin giàu tiểu cầu (Platelet Rich Fibrin - PRF) là một bước tiến mới, hỗ trợ tái tạo sụn khớp gối an toàn, ít xâm lấn, vừa được Bệnh viện Thống Nhất triển khai thành công trên ca bệnh thoái hóa khớp gối hai bên phức tạp.

Bệnh nhân T.T.V., 55 tuổi, ngụ TP.HCM, nhập viện trong tình trạng đau nhức dai dẳng và hạn chế vận động rõ rệt. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thoái hóa khớp gối hai bên giai đoạn II, kèm theo tổn thương sụn lồi cầu, mâm chày và thoái hóa dây chằng chéo trước (ACL).

Các bác sĩ Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình đã quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi để cắt lọc, làm sạch khớp gối. Điểm đặc biệt của ca mổ này là việc kết hợp ứng dụng keo PRF tự thân bơm trực tiếp vào các vị trí tổn thương sụn.

Để có được loại keo này, bác sĩ đã chiết tách 10,9 ml PRF từ 240 ml máu ngoại vi của chính bệnh nhân. Keo được bơm trực tiếp trong quá trình nội soi cả hai khớp gối, giúp tác động chính xác lên vùng sụn bị hư hại.

Ê kíp thực hiện ca phẫu thuật nội Phun PRF tại khớp gối bị thoái hoá. Ảnh: BVCC

Kỹ thuật "khung đỡ tự nhiên"

PGS.TS. Võ Thành Toàn – Phó Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, Trưởng Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình, cho biết PRF là một loại "keo tự thân" được chiết tách từ máu, đảm bảo an toàn tuyệt đối, không lo nguy cơ lây nhiễm hay phản ứng đào thải.

“Keo Fibrin giàu tiểu cầu được xem là bước tiến mới trong hỗ trợ phục hồi tổn thương khớp,” PGS.TS. Toàn khẳng định.

Cơ chế hoạt động của PRF là nhờ vào mạng lưới Fibrin dày đặc, đóng vai trò như một “khung đỡ tự nhiên”. Lưới Fibrin này không chỉ giúp giảm đau, cầm máu tại chỗ mà còn giữ lại và từ từ giải phóng các yếu tố tăng trưởng trong tiểu cầu.

Chân của bệnh nhân sau khi được phẫu thuật và hình ảnh thực tế khi Phun PRF tại khớp gối bị thoái hoá trước đó. Ảnh: BVCC

Các yếu tố này có tác dụng kích thích tạo mạch máu mới, tái tạo sụn và hình thành mô mới. Đặc biệt, PRF có thể duy trì tác dụng kéo dài từ 7 – 14 ngày sau phẫu thuật, là điều kiện lý tưởng cho vùng tổn thương phục hồi.

Nhờ kỹ thuật này, bệnh nhân đã có những cải thiện đáng kể ngay sau mổ. “Sau mổ ngày thứ 3, bệnh nhân không còn đau và sưng nề ở 2 gối, vết mổ khô, đã có thể tập gồng cơ, gấp duỗi gối bình thường,” PGS.TS. Võ Thành Toàn thông tin thêm.

Theo các bác sĩ, thoái hóa khớp là bệnh mạn tính phổ biến. Việc kết hợp phẫu thuật nội soi ít xâm lấn với ứng dụng keo PRF tự thân mở ra hướng điều trị mới an toàn, đồng thời gia tăng khả năng tái tạo sụn khớp, giúp bệnh nhân cải thiện vận động và sinh hoạt thường ngày.

"Thứ 7 yêu thương" dành cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Thống Nhất

"Thứ 7 yêu thương" dành cho bệnh nhân khó khăn tại Bệnh viện Thống Nhất

TP.HCM cần mô hình chuyển đổi số hiệu quả để người dân nông thôn học tập phát triển kinh tế số

TP.HCM cần mô hình chuyển đổi số hiệu quả để người dân nông thôn học tập phát triển kinh tế số

Người đàn ông đổ xăng tự thiêu trong nhà ở TP.HCM nguy kịch

Công an xã An Nhơn Tây, TP.HCM đang điều tra vụ một người đàn ông đổ xăng lên người rồi tự thiêu tại một căn nhà trên địa bàn xã.

TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM giải tỏa ách tắc sổ hồng, cư dân nhiều dự án sắp có tin vui

Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng đầu tuần tăng tiếp lên mốc lịch sử, kinh doanh vàng miếng nhận được chỉ đạo mới

Trại nuôi cá kiểng xuất khẩu của thanh niên ở TP.HCM thu triệu USD mỗi năm

Chuyển động Sài Gòn
Trại nuôi cá kiểng xuất khẩu của thanh niên ở TP.HCM thu triệu USD mỗi năm

Xác minh vụ nhóm người giành giật lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Xác minh vụ nhóm người giành giật lấy phiếu mua dự án bất động sản tại TP.HCM

Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ
Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ

Tin tức

Sáng 30/9/2025, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch TP.HCM: Không thực hiện số hoá thủ tục, người đứng đầu sẽ bị xem xét trách nhiệm
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM: Không thực hiện số hoá thủ tục, người đứng đầu sẽ bị xem xét trách nhiệm

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu số hoá thủ tục hành chính, nhấn mạnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu đơn vị chậm trễ, không hoàn thành đúng hạn.

Chưa đến 4 tiếng nữa thủy điện lớn nhất miền Nam sẽ xả lũ, cảnh báo ngập vùng hạ du Đồng Nai, TP.HCM
Nhà nông

Chưa đến 4 tiếng nữa thủy điện lớn nhất miền Nam sẽ xả lũ, cảnh báo ngập vùng hạ du Đồng Nai, TP.HCM

Nhà nông

Thủy điện Trị An - công trình thủy điện lớn nhất miền Nam sẽ xả lũ do lượng nước từ thượng nguồn đổ về ngày một tăng. Việc này gây nguy cơ ngập lụt tại vùng hạ du sông Đồng Nai.

Tập đoàn Hàn Quốc muốn đầu tư vào Gia Lai làm dự án 2 tỷ USD
Nhà đất

Tập đoàn Hàn Quốc muốn đầu tư vào Gia Lai làm dự án 2 tỷ USD

Nhà đất

Các tập đoàn Hàn Quốc bày tỏ quan tâm đầu tư vào Gia Lai, đề xuất triển khai dự án điện Hydro và CCPP với vốn tới 2 tỷ USD, mở ra kỳ vọng mới cho ngành năng lượng và hạ tầng địa phương.

'Soi' con chip Afitag - “mắt thần” tạo cho mỗi cô bò sữa 'TH true MILK' một hồ sơ sức khỏe riêng
Nhà nông

"Soi" con chip Afitag - “mắt thần” tạo cho mỗi cô bò sữa "TH true MILK" một hồ sơ sức khỏe riêng

Nhà nông

Chỉ với một thiết bị nhỏ gắn ở chân hoặc ở cổ, mọi chuyển động và tình trạng sức khỏe của từng cô bò đều được ghi lại, tạo nên một hồ sơ riêng biệt. “Mắt thần” này cùng với các thiết bị khác như thiết bị đo sữa, hệ thống cân giúp phát hiện sớm dấu hiệu bò bệnh và cung cấp dữ liệu chi tiết về sản lượng, chất lượng sữa.

Đầu tháng 10, 3 con giáp là “ngựa ô ẩn mình”, không ngừng vươn lên, mang theo lợi ích bất ngờ
Gia đình

Đầu tháng 10, 3 con giáp là “ngựa ô ẩn mình”, không ngừng vươn lên, mang theo lợi ích bất ngờ

Gia đình

Đầu tháng 10, 3 con giáp này âm thầm nỗ lực và không ngừng vươn lên. May mắn tài chính sẽ đến dồn dập, tiền bạc rủng rỉnh, giúp họ thu về của cải.

Từ giảm nghèo đến làm giàu: Cần trao quyền cho địa phương và đẩy mạnh khoa học công nghệ vào vùng nông thôn
Giảm nghèo nông thôn

Từ giảm nghèo đến làm giàu: Cần trao quyền cho địa phương và đẩy mạnh khoa học công nghệ vào vùng nông thôn

Giảm nghèo nông thôn

Thoát nghèo chưa phải đích đến, các chuyên gia nhấn mạnh chìa khóa để làm giàu bền vững là trao quyền cho địa phương chủ động hành động và đưa khoa học công nghệ thấm sâu vào nông thôn.

FPT nhận giải Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN
Kinh tế

FPT nhận giải Doanh nghiệp AI và Giải pháp AI xuất sắc tại AI4VN

Kinh tế

 Tại sự kiện AI4VN 2025 với chủ đề “Vietnam in the Global AI Race – Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu”, Tập đoàn FPT giành 3 giải thưởng cho doanh nghiệp, giải pháp và cá nhân xuất sắc. FPT cũng trưng bày hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện do người Việt phát triển, khẳng định năng lực công nghệ và cam kết đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong kỷ nguyên số.

Biệt thự hiện đại có sân trung tâm thành “trái tim” kết nối 3 thế hệ gia đình
Nhà đất

Biệt thự hiện đại có sân trung tâm thành “trái tim” kết nối 3 thế hệ gia đình

Nhà đất

Căn biệt thự được thiết kế tách thành 2 khối, đảm bảo riêng tư cho từng gia đình nhỏ, nhưng vẫn kết nối bằng sân trung tâm và hệ lam gỗ linh hoạt, tạo không gian sống chung gắn kết, thoáng sáng và tiện nghi.

9X “liều” mang trò chơi mới mẻ từ Nam ra Bắc giúp giới trẻ bớt nghiện điện thoại
Xã hội

9X “liều” mang trò chơi mới mẻ từ Nam ra Bắc giúp giới trẻ bớt nghiện điện thoại

Xã hội

Một chàng trai Hà thành đã mạnh dạn đưa trò chơi “lái xe công trường” từ miền Nam ra Bắc, giúp giới trẻ giảm bớt thời gian dán mắt vào màn hình điện thoại.

Thông tin mới nhất về triển khai dự án công viên dọc sông Tô Lịch theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng của Hà Nội
Tin tức

Thông tin mới nhất về triển khai dự án công viên dọc sông Tô Lịch theo hình thức đổi đất lấy hạ tầng của Hà Nội

Tin tức

UBND TP Hà Nội phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án công viên dọc sông Tô Lịch để báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy trước khi trình HĐND TP thông qua chủ trương.

Ông Stoltenberg tiết lộ ông Trump từng muốn thẳng tay loại một số thành viên khỏi NATO
Thế giới

Ông Stoltenberg tiết lộ ông Trump từng muốn thẳng tay loại một số thành viên khỏi NATO

Thế giới

Cựu Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong hồi ký "On My Watch" viết rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên từng cân nhắc loại bỏ một số quốc gia khỏi Liên minh.

Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP
Nhà nông

Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP

Nhà nông

Xã Bác Ái, tỉnh Khánh Hòa, nơi có đông đồng bào dân tộc Raglai sinh sống được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Phước Tiến, Phước Thắng và Phước Chính (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận trước đây). Nhiều hộ nông dân ở đây đang khá giả lên với mô hình trồng lúa thơm theo tiêu chuẩn VietGAP, loại gạo thơm này đạt 3 sao OCOP.

Tin sáng (30/9): HLV Kim Sang-sik loại Nguyễn Filip khỏi ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin sáng (30/9): HLV Kim Sang-sik loại Nguyễn Filip khỏi ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik loại Nguyễn Filip khỏi ĐT Việt Nam?; Arsenal tìm cách giữ chân Bukayo Saka; Barcelona có thể mua đứt Marcus Rashford; 3 đội bóng tại Premier League chú ý đến Arda Guler; “Cận vệ của Messi” sắp lấy vợ lần thứ hai.

Mưa như trút từ sáng sớm, giao thông Hà Nội tê liệt, xe cứu thương hú còi bất lực dù đèn xanh
Ảnh

Mưa như trút từ sáng sớm, giao thông Hà Nội tê liệt, xe cứu thương hú còi bất lực dù đèn xanh

Ảnh

Sáng sớm ngày 30/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), trận mưa lớn xuyên đêm, kéo dài nhiều giờ đã trút xuống Hà Nội, gây ra tình trạng ngập úng và giao thông tê liệt trên diện rộng.

Chuyện gì đang xảy ra tại căn cứ tên lửa bí mật của ông Kim Jong-un?
Điểm nóng

Chuyện gì đang xảy ra tại căn cứ tên lửa bí mật của ông Kim Jong-un?

Điểm nóng

Một cơ sở tên lửa mới được phát hiện cho thấy Triều Tiên không có ý định tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí một cách thiện chí, tạp chí Mỹ The Nation Interest nhận định.

TP.HCM cắt giảm hơn 100 tỷ chi cho thể thao từ năm 2026
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM cắt giảm hơn 100 tỷ chi cho thể thao từ năm 2026

Chuyển động Sài Gòn

HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù cho ngành thể thao, theo đó sẽ cắt giảm hơn 100 tỷ chi cho thể thao từ năm 2026.

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt
Văn hóa - Giải trí

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Văn hóa - Giải trí

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, chiều 29/9, ca sĩ Đức Phúc đã tới nhà riêng thăm nhà thơ Nguyễn Duy – tác giả của bài thơ nổi tiếng "Tre Việt Nam".

Tuyên Quang: Quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Quyết tâm đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Chiều ngày 29/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng ủy UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị được kết nối đến 18 điểm cầu các chi bộ, Đảng bộ cơ sở với trên 1.700 đại biểu tham dự.

Giá USD hôm nay 30/9: Thị trường tự do bật tăng 30 đồng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/9: Thị trường tự do bật tăng 30 đồng

Kinh tế

Giá USD hôm nay 30/9 tại thị trường tự do bật tăng 30 đồng sau nhiều phiên đi ngang, hiện giao dịch ở mức 26.520 - 26.620 VND/USD (mua-bán).

Mưa lớn, nước sông Hồng dâng cao, người dân Lào Cai chạy lũ trong đêm
Tin tức

Mưa lớn, nước sông Hồng dâng cao, người dân Lào Cai chạy lũ trong đêm

Tin tức

Ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10 gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai, khiến nước sông Hồng dâng vượt mức báo động 3, gây ngập úng trên diện rộng, nhiều hộ dân phải di chuyển tài sản trong đêm.

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc
Tin tức

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Tin tức

Theo thông báo của Bộ Công an, từ ngày 1/10/2025, Bộ Công an chuyển trụ sở làm việc từ địa điểm số 30 Trần Bình Trọng, phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội sang địa điểm số 96 Nguyễn Du, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.

Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện: Trợ thủ dòng tiền cho doanh nghiệp Việt
Kinh tế

Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện: Trợ thủ dòng tiền cho doanh nghiệp Việt

Kinh tế

Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng đè nặng, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) trở thành giải pháp quản trị dòng tiền thông minh, giúp giảm chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động.

Những hình ảnh ấn tượng nhất từ hành trình Wonder Trip 2025 “Hào khí non sông”
Doanh nghiệp

Những hình ảnh ấn tượng nhất từ hành trình Wonder Trip 2025 “Hào khí non sông”

Doanh nghiệp

Gần 200 xe VinFast cùng khoảng 400 thành viên từ 34 tỉnh, thành đã làm nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình Wonder Trip 2025 “Hào khí non sông”.

Thị trường tài sản số hôm nay 30/9: Lộ diện công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam, cổ đông là ai?
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 30/9: Lộ diện công ty tài sản mã hóa vốn 10.000 tỷ đồng tại Việt Nam, cổ đông là ai?

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 30/9: Thêm một doanh nghiệp kinh doanh tài sản mã hóa có vốn khủng gia nhập thị trường, đó là CTCP Kinh doanh tiền mã hóa và tài sản mã hóa Vimexchange.

Người đệ tử khiến Hoàng Dược Sư thấy day dứt nhất là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Người đệ tử khiến Hoàng Dược Sư thấy day dứt nhất là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Dù bị Hoàng Dược Sư ruồng bỏ, tấm lòng trung nghĩa của Phùng Mặc Phong với sư phụ vẫn không hề thay đổi.

Thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu: Điều kiện để được cấp sổ đỏ?
Bạn đọc

Thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu: Điều kiện để được cấp sổ đỏ?

Bạn đọc

Đất có diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu vẫn có thể được cấp sổ đỏ nếu hình thành trước ngày quy định của UBND tỉnh có hiệu lực, theo Luật Đất đai 2024. Vậy điều kiện cụ thể để loại đất này được cấp sổ đỏ là gì?

Hà Nội: Mưa lớn, ngập úng hầm chui – Đại lộ Thăng Long di chuyển khó khăn
Tin tức

Hà Nội: Mưa lớn, ngập úng hầm chui – Đại lộ Thăng Long di chuyển khó khăn

Tin tức

Đại diện Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết, trong mưa cũng đã hình thành một số điểm ngập tại Hầm chui số 5, 6, Km 9 – Đại lộ Thăng Long, giao thông đi lại khó khăn.

Đài phát thanh Ngày tận thế đã phát đi những thông điệp bí ẩn mới
Điểm nóng

Đài phát thanh Ngày tận thế đã phát đi những thông điệp bí ẩn mới

Điểm nóng

Đài phát thanh UVB-76, còn được gọi là "Đài Ngày Tận Thế", đã phát sóng 3 thông điệp được mã hóa mới, theo kênh Telegram "UVB-76 Logs", kênh theo dõi hoạt động của đài này.

Ngoại binh Ukraine trị giá 24 tỷ đồng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “mất tích'
Thể thao

Ngoại binh Ukraine trị giá 24 tỷ đồng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh “mất tích"

Thể thao

Với giá trị chuyển nhượng lên tới 800.000 euro, tiền đạo người Ukraine Yevgeniy Serdyuk nhận kỳ vọng rất lớn khi gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thế nhưng cho tới lúc này, anh mới chỉ ra sân tổng cộng có 38 phút và không được đăng ký ở 2 trận gần nhất.

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Ảnh cưới cách đây 25 năm của Á hậu Việt Nam duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) đang quần thảo Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, giật tới cấp 13, nhiều nơi mưa lớn

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ kê khống dịch vụ tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất
Tin bão mới nhất: Bão số 10 (bão BUALOI) cách Huế 140km, dự báo Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị chịu tác động mạnh nhất

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?

Tin nóng 29/9: Cựu tiền đạo Liverpool và ĐT Australia dẫn dắt Hà Nội FC?