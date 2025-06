Trong vụ án “Đưa/Nhận/Môi giới hối lộ” xảy ra tại TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cùng một số tỉnh, thành, Cơ quan điều tra VSKND Tối cao cáo buộc Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, có hành vi nhận hối lộ 770 triệu đồng trong quá trình xử lý 3 vụ án.

Một trong những vụ việc được làm rõ là ông Cường khi giữ chức vụ thẩm phán đã nhận hối lộ rồi xét xử phúc thẩm, giảm án cho 2 tội phạm giết người, mỗi bị cáo 2 năm tù.

Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường bị cáo buộc nhận hối lộ rồi xử giảm án cho tội phạm.

Điều tra thể hiện tháng 5/2023, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và tuyên phạt Phạm Thành Chung án 12 năm tù, Phạm Văn Dũng án 7 năm tù. Cả hai sau đó viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đến tháng 8/2023, mẹ đẻ và dì ruột của Chung, Dũng đến TAND Cấp cao tại Đà Nẵng để nộp tài liệu xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo. Hai người phụ nữ này đã gặp Nguyễn Thị Minh Phương, lúc này là Trưởng phòng Hành chính tư pháp của cơ quan này.

Được họ nhờ giúp giảm nhẹ hình phạt cho con, cháu, bị can Phương đồng ý và yêu cầu hai người phải đưa số tiền 300 triệu đồng.

Do làm cùng cơ quan nên Phương biết Phạm Việt Cường được phân công là thẩm phán chủ toạ phiên toà phúc thẩm vụ án trên. Phương do vậy tìm gặp, nhờ Cường xét xử giảm nhẹ hình phạt cho Chung và Dũng.

Khi được Cường đồng ý, Phương thông báo lại cho gia đình Chung, Dũng biết, yêu cầu chuẩn bị tiền. Phía gia đình nói do khó khăn nên thống nhất sẽ đưa 200 triệu và xin Phương giảm 100 triệu.

Sau khi vay được tiền, khoảng 5h sáng 24/8/2023, mẹ và dì của Chung, Dũng đến chung cư của Phương, đưa 200 triệu và “mặc cả”, xin giảm 100 triệu đồng. Tuy nhiên, Phương không đồng ý, yêu cầu phải đủ 300 triệu đồng thời cung cấp số tài khoản của mình.

Trong hôm đó, hai người phụ nữ lại chạy vạy thêm 100 triệu đồng, chuyển cho Phương.

Nhận được tiền, Phương chuyển 220 triệu đồng cho Phạm Việt Cường, giữ lại hưởng lợi 80 triệu.

Ngày 25/8/2023, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án trên và Phạm Việt Cường làm chủ tọa đã tuyên Phạm Thành Chung 10 năm tù, Phạm Văn Dũng 5 năm tù cùng về tội “Giết người”. Như vậy, mỗi bị cáo được giảm 2 năm tù.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Minh Phương khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường không khai nhận hành vi phạm tội nhưng phía điều tra cho rằng lời khai của Phương phù hợp với lời khai của 2 người đưa hối lộ.

Trong vụ án, mẹ đẻ và dì ruột của Chung và Dũng tuy đưa hối lộ 300 triệu đồng để “chạy án” cho con, cháu nhưng cơ quan điều tra không xử lý hình sự, căn cứ vào khoản 7, Điều 364 (Tội Đưa hối lộ).

Điều luật này quy định: “Người bị ép buộc đưa hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì được coi là không có tội và được trả lại toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ.

Người đưa hối lộ tuy không bị ép buộc nhưng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự và được trả lại một phần hoặc toàn bộ của đã dùng để đưa hối lộ”.

Danh sách các bị can trong vụ án:



Tội Nhận hối lộ:



1. Bị can Phạm Việt Cường, cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.



Tội Môi giới hối lộ:



2. Lê Phước Thạnh, cựu Phó Viện trưởng VKS án hành chính, kinh doanh thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng.



3. Nguyễn Thị Nga, cựu Phó phòng Giám đốc kiểm tra về dân sự, lao động, kinh doanh thương mại, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.



4. Nguyễn Huy Cẩn, cựu Phó chánh Tòa dân sự, TAND tỉnh Vĩnh Phúc.



5. Nguyễn Thị Minh Phương, cựu Trưởng phòng hành chính tư pháp, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.



6. Trịnh Ninh Bình, cựu Trưởng phòng Giám đốc kiểm tra 1, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.



7. Nguyễn Hữu Thanh, cựu kiểm sát viên, Phó trưởng phòng 2, VKSND tỉnh Đắk Lắk.



8. Tô Thành Trung, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP.Buôn Ma Thuột.



9. Ngô Văn Nam, thẩm phán TAND TP.Huế.



10. Bùi Thị Phương, thư ký thuộc Chi cục thi hành án dân sự huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị.



11. Nguyễn Đình Bảo, luật sư Trưởng Văn phòng luật sư Đình Bảo.



12. Phạm Thanh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà.



13. Đỗ Đăng Thủy, lái xe VKSND huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.



14. Dương Quốc Thi, lao động tự do.



15. Trần Văn Lợi, lao động tự do.



16. Võ Trường Giang, lao động tự do.



17. Hoàng Thị Sung, lao động tự do.



Tội Đưa hối lộ:



18. Nguyễn Xuân Hưng, nguyên Chánh án TAND huyện Đắc Đoa, Gia Lai.



19. Hoàng Kiến An, luật sư, Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Xuân Thiết và cộng sự.



20. Nguyễn Tiến Vy, lao động tự do.



21. Nguyễn Tiến Dũng, lao động tự do.



22. Nguyễn Thị Thu Hà, lao động tự do.



Tội Môi giới hối lộ và Đưa hối lộ:



23. Nguyễn Ngọc Anh, luật sư Công ty TNHH Anh Huy Luật.