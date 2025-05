Kỳ nghỉ 30/4 - mùng 1/5, Dân Việt mách bạn cách làm lẩu gà lá giang thơm ngon cực phẩm để chiêu đãi cả nhà.

Lẩu gà lá giang là món ăn ngon và có cách nấu đơn giản. Với vị ngọt từ thịt gà kết hợp cùng vị chua nhẹ của lá giang hấp dẫn nhiều người.

Đặc biệt, món ăn này còn rất bổ dưỡng, giúp cơ thể thanh mát, giảm căng thẳng và ngủ ngon giấc. Để làm lẩu gà lá giang thơm ngon cho cả nhà thưởng thức, bạn đừng quên bí quyết nêm gia vị sau:

Nguyên liệu làm lẩu gà lá giang:

- 1 con gà trống

- 200gram lá giang

- Rau ngổ (ngò om) 100gram

- 2 củ tỏi (tỏi nhiều càng thơm, tỏi để phi và để ướp gà).

- 4 củ hành hương

- Rau ăn lẩu: rau muống, cải xanh cay

- Gia vị: đường phèn, nước mắm, đường cát, gói bột me hay dùng me vàng để nấu canh

- 2 lon soup gà

- Bún tươi

Cách làm lẩu gà lá giang:

- Chặt gà từng khúc, tuỳ theo sở thích ăn có thể chặt gà lớn nhỏ.

- Rửa sạch với muối dấm, và rượu trắng để ráo nước. Thịt phần ức gà nên để riêng.

Cách làm lẩu gà lá giang: Chặt gà

- Hành tỏi băm nhuyễn, cho lên dầu ăn phi vàng thơm (tỏi để lại 1 ít để phi vàng). -- Sau đó cho gà vào, cho 2 muỗng bột gà (bột nêm gà), 2 muống nước mắm, một ít ớt vào đảo đều cho gà săn lại, sau cũng khi thịt đã săn lại thì mới cho ức gà vào để cho ức gà săn (vì thịt ức gà mau mềm, dễ bị nhão nên cho vào sớm thì rất dễ bị nát thịt.

Cách làm lẩu gà lá giang: Xào gà

- Sau khi gà săn lại, cho 2 lon soup gà vào, nếu không thì cho nước sôi vào, bắt đầu nấu nước dùng.

- Cho 50gr đường phèn vào khi nước bắt đầu sôi (để lửa thật nhỏ để nước lẩu được trong)

- Thứ tự nêm gia vị sẽ là: đường phèn, bột me (hoặc nước me pha từ me vàng cho nước xôi vào hoa tan làm nước me), nước mắm

Cách làm lẩu gà lá giang: Cho thêm đường phèn

- Sau khi nước sôi 10 phút, cho lá giang vào, nêm nếm thêm, cho ít đường cát và nước mắm vào để điều chỉnh khẩu bị ăn.

- Tuỳ vào khẩu bị chua ngọt mặn, bạn nêm nếm cho đủ vị ngọt, chua, 1 xíu mặn đậm đà

- Nên nấu đậm đà một tí để lúc ăn lẩu, bỏ rau vào thì sẽ không bị nhạt

- Chuẩn bị bún, nhặt rau muống, cả xanh, rau ngổ (ngò om)

Cách làm lẩu gà lá giang: Lẩu gà thơm ngon

- Sau cùng là phi tỏi cho vàng, cắt ngò om nhỏ, và cho tỏi phi và ngò om lên trên mặt ở nồi lẩu, cắt thêm 1 vài lát ớt

- Lẩu gà ăn kèm với bún, rau, nước mắm rất ngon.

Chúc các bạn thành công với cách làm lẩu gà lá giang này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb An Trương thực hiện