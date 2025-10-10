Bí thư Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết: Đặt mục tiêu tăng trưởng "hai con số", tập trung quyết liệt vào 3 nhiệm vụ trọng tâm





Phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Ảnh: CH

Sáng 10/10, phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra thành công tốt đẹp.

Tại Đại hội, Tây Ninh đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khóa I, cam kết đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 10-10,5% và thu nhập bình quân đầu người vượt 94 triệu đồng vào năm 2030.

Nghị quyết Đại hội đã đề ra 22 chỉ tiêu chủ yếu, thể hiện khát vọng đưa tỉnh biên giới này bứt phá mạnh mẽ, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, tỉnh đặt ra những mục tiêu kinh tế - xã hội đầy tham vọng đến năm 2030, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) dự kiến đạt mức hai con số (từ 10–10,5%). Thu ngân sách toàn tỉnh tăng 50%.

Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng trên 94 triệu đồng/năm. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh không còn hộ nghèo.

“Mục tiêu chiến lược là xây dựng Tây Ninh có nền kinh tế phát triển năng động, bền vững, đặc biệt trở thành trung tâm kết nối chiến lược giữa vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời là đầu mối giao thông chiến lược với Campuchia và các nước ASEAN”, ông Quyết nói.

Để hiện thực hóa các mục tiêu "hai con số" này, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới xác định tập trung quyết liệt vào 3 nhiệm vụ trọng tâm ngay sau Đại hội: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục cắt giảm các thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết, tiết kiệm chi phí. Đây là giải pháp cốt lõi để "tháo gỡ các điểm nghẽn", tạo môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thật sự thông thoáng, thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư.

Tập trung nguồn lực cho hạ tầng kết nối, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng năng lượng. Xây dựng hệ thống giao thông thuận lợi, thông suốt, kết nối chặt chẽ với TP.HCM và các tỉnh phía Nam, cũng như các cửa khẩu giao thương với Campuchia, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục quan tâm đào tạo và thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao và bền vững của tỉnh.

“Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới khẳng định sẽ thực hiện quyết liệt và hiệu quả các định hướng này để đưa Tây Ninh có những bước đột phá mạnh mẽ hơn nữa trong nhiệm kỳ 2025-2030”, ông Quyết nhấn mạnh.

Theo Quyết định số 2296-QĐNS/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 6/9 về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030, các chức danh chủ chốt đã được chuẩn y, gồm: Bí thư và Phó Bí thư Tỉnh ủy



Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030: Đồng chí Nguyễn Văn Quyết.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, hiện là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh.



Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 (3 đồng chí): Đồng chí Nguyễn Văn Út (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh).



Đồng chí Phạm Hùng Thái (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tây Ninh).



Đồng chí Nguyễn Thanh Hải (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh).



Bộ Chính trị cũng chỉ định tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 đồng chí.



Bên cạnh các đồng chí Bí thư và Phó Bí thư, danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn có các đồng chí nắm giữ các vị trí quan trọng khác trong hệ thống chính trị và cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, như: Đồng chí Võ Đức Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.



Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.



Đồng chí Nguyễn Thành Vững, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.



Đồng chí Vũ Như Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.



Đồng chí Phạm Xuân Bách, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.



Đồng chí Trần Lê Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh.



Đáng chú ý, Quyết định số 3630-QĐNS/TW của Bộ Chính trị (ngày 26/9) đã chỉ định Ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm nhiều đồng chí, trong đó:



Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đồng chí Nguyễn Thành Vững (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy).



Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đồng chí Trương Văn Hoàn (Tỉnh ủy viên).



