Bị vật lạ phát nổ, một học sinh Quảng Trị thương tích đầy mình

Ngày 13/9, nguồn tin của PV Dân Việt cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đang điều trị cho một bệnh nhân bị vật lạ phát nổ gây bỏng.

Bệnh nhân là Đỗ Ngọc M (11 tuổi, trú thôn Tân Lịch, xã Phong Bình, huyện Gio Linh cũ, nay là xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị). M đang là học sinh lớp 6.

Em Đỗ Ngọc M (học sinh lớp 6, trú xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể. Nguyên nhân nghi do pháo nổ tự chế gây ra. Ảnh: N.V

Trước đó, lúc 18h50 ngày 12/9, người nhà đưa em Đỗ Ngọc M nhập viện trong tình trạng bị bỏng vùng mặt, cổ và tay phải.

Người nhà của M cho biết, M bị vật nổ lạ gây thương tích.

Sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã tích cực điều trị cho bệnh nhân. Đến nay, sức khoẻ của bệnh nhân cơ bản ổn định.

Theo nguồn tin riêng của PV Dân Việt, chiều 12/9, Đỗ Ngọc M cùng 2 bạn chơi với nhau. Sau tiếng nổ lớn, M bị thương. Vật nổ lạ gây thương tích cho M nghi là pháo nổ, pháo tự chế.

Hiện nay, chính quyền và công an địa phương đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, do tiếp xúc gần nên khi pháo phát nổ, con người dễ bị các tổn thương nặng ở vùng mặt, mắt, tay, cổ, ngực...

Vùng tổn thương có thể nhanh chóng phù nề, cản trở hô hấp, gây suy hô hấp. Vết bỏng nặng gây nhiễm độc và để lại những di chứng nặng nề như mù lòa, nặng hơn là ảnh hưởng tới cơ, xương, gây khó khăn trong việc tái hòa nhập cộng đồng của nạn nhân.

Hội chứng sóng nổ lớn còn gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay, chân. Vì thế, rất cần sự quản lý nghiêm của phụ huynh và truyền thông giáo dục của nhà trường để các em hiểu, nâng cao nhận thức và tuyệt đối không tự ý chế tạo, sử dụng pháo nổ để ngăn chặn nguy cơ, hậu quả đáng tiếc xảy ra.

Được biết, mỗi năm trên cả nước có hàng trăm nạn nhân liên quan đến pháo nổ, pháo hoa, pháo tự chế.

Theo số liệu của Bộ Y tế, chỉ trong 8 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025, có 481 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa.