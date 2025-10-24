Biến vỏ ca cao thành than sinh học, nông dân Đồng Nai giữ đất màu mỡ, bán được cả tín chỉ carbon

Vỏ ca cao ở Đồng Nai biến thành than sinh học mang lại giá trị kép

Ngày trước, vỏ ca cao sau khi tách hạt thường bị bỏ đi, gây ô nhiễm môi trường. Nay, với tư duy mới về nông nghiệp tuần hoàn, vỏ ca cao đã trở thành nguyên liệu để sản xuất than sinh học, một sản phẩm vừa có giá trị kinh tế, vừa giúp giảm phát thải khí nhà kính.

Tại tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức là doanh nghiệp tiên phong trong việc biến phụ phẩm thành tài nguyên.

Vùng nguyên liệu ca cao của Công ty Trọng Đức ở Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Công ty có hơn 1.000ha ca cao trên cả nước, trong đó Đồng Nai là vùng nguyên liệu trọng điểm. Không chỉ xuất khẩu hạt ca cao thô, Trọng Đức còn chế biến sâu ra nhiều sản phẩm như chocolate, bột ca cao, rượu vang và chinh phục được cả thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hàng năm, doanh nghiệp thu mua trực tiếp trái ca cao tươi của nông dân nên lượng vỏ thải ra rất lớn. Đến nay, lượng vỏ thu gom đã đạt hơn 6.000 tấn.

Thay vì bỏ phí, công ty đang hợp tác với doanh nghiệp Tromso của Nhật Bản để triển khai dự án sản xuất than sinh học (biochar) từ vỏ quả, cành và nhánh cây ca cao.

Theo ông Kimito Ota, đại diện Công ty Tromso (Nhật Bản), dự án hướng tới mô hình nông nghiệp tuần hoàn, không phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, đồng thời giúp nông dân tăng thu nhập và duy trì nền nông nghiệp bền vững.

Thông thường, vỏ ca cao sau khi tách hạt thường bị bỏ đi, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Đặng Tường Khanh – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã Phú Hòa (hợp nhất từ các xã Phú Điền, Phú Hòa và Phú Lợi) cho biết, vỏ và cành ca cao tỉa tán mỗi năm nếu để xuống đất thì lâu phân hủy.

“Khi đốt thành than sinh học, nó không chỉ cải tạo đất mà còn lưu trữ CO2, làm tơi xốp đất và tăng sức đề kháng cho cây trồng”, ông Khanh nói.

Than sinh học có nhiều công dụng như giữ ẩm cho đất, phối trộn làm phân bón, tăng năng suất và góp phần giảm phát thải khí nhà kính.

Vỏ ca cao được cắt, phơi chuẩn bị cho quá trình làm than sinh học từ vỏ ca cao. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Khanh cho biết thêm, công nghệ chế tạo than sinh học từ vỏ ca cao không chỉ xử lý được 6.000 tấn vỏ gây ô nhiễm mà còn tận dụng được nhiệt lượng từ quá trình đốt để sấy hạt ca cao trong mùa mưa, phục vụ chế biến.

Nhờ đó, bài toán môi trường được giải quyết, còn doanh nghiệp có thêm nguồn năng lượng sạch để phục vụ sản xuất. Đây cũng là một mắt xích trong chuỗi kinh tế tuần hoàn mà Trọng Đức đang theo đuổi.

Mô hình than sinh học từ vỏ ca cao ở Đồng Nai mở hướng cho nông nghiệp xanh và kinh tế tuần hoàn

Theo ông Đặng Tường Khanh, sản xuất ca cao theo hướng kinh tế tuần hoàn là hướng đi tất yếu. Nếu chỉ bán hạt thô, doanh thu không đáng kể. Nhưng khi tận dụng phụ phẩm để tạo thêm sản phẩm, giá trị cây ca cao được nhân lên nhiều lần.

“Chúng tôi đang hướng tới tính toán tín chỉ carbon để nông dân có thêm thu nhập từ việc giảm phát thải”, ông Khanh nói.

Vỏ ca cao phơi khô và mẫu than sinh học từ vỏ ca cao (phải) thu được sau quá trình đốt. Ảnh: Nguyên Vỹ

Than sinh học từ vỏ ca cao cũng sẽ được Trọng Đức chia sẻ cho nông dân vùng nguyên liệu. Khi được trộn vào đất, biochar sẽ giúp cải thiện cấu trúc của đất, giữ lại carbon lâu dài trong đất , giảm phát thải CO₂.

Sáng kiến này của Trọng Đức càng có ý nghĩa khi hôm nay, ngày 22/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức công bố đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến 2050”.

Mục tiêu của đề án là hướng tới nền nông nghiệp phát thải thấp, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Than sinh học từ vỏ ca cao phù hợp với quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp xanh tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Nguyên Vỹ

Theo kế hoạch, đến năm 2035, ngành trồng trọt phải giảm ít nhất 15% lượng phát thải khí nhà kính so với năm 2020. Mỗi tỉnh, thành sẽ triển khai 1-2 mô hình sản xuất trồng trọt giảm phát thải có thể nhân rộng.

Riêng Đồng Nai dự kiến có 2 mô hình gồm: Bưởi da xanh phát thải thấp và điều phát thải thấp. Hai biện pháp giảm phát thải là bón phân hữu cơ, giảm phân hóa học và bón phân đạm chậm tan giảm phất thải N2O; hai là tận dụng phụ phẩm trồng trọt làm phân hữu cơ, than sinh học cải tạo đất trồng điều, tăng năng suất và giảm phát thải khí nhà kính.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung cho biết sau khi có quy trình giám sát, đo đạc, ngành sẽ triển khai mô hình trao đổi tín chỉ carbon và kết nối thị trường carbon. Đề án này là lời cam kết của nông nghiệp Việt Nam trước thế giới về phát triển xanh, bền vững và trách nhiệm với biến đổi khí hậu.