"Bình dân học vụ số" - Kỳ 1: Người Lô Lô “cãi” đá núi, học làm du lịch

Sùng Thiên Long Thứ bảy, ngày 08/11/2025 06:00 GMT+7
Hơn một thập kỷ trước, Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang) chỉ là một thôn nghèo nằm lọt thỏm giữa bốn bề đá núi, ngay dưới chân Cột cờ Lũng Cú linh thiêng. Nhưng hôm nay, cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi, không chỉ nhờ du lịch cộng đồng, mà còn nhờ một cuộc "bình dân học vụ" đặc biệt: "xóa mù" công nghệ.
Ông Sình Dỉ Gai, người đàn ông Lô Lô sinh năm 1976, chính là người "đốt" ngọn lửa du lịch đầu tiên ở Lô Lô Chải. Ảnh: Sùng Thiên Long.

Trưởng thôn "bị chỉ định" làm du lịch…

Người mà chúng tôi tìm gặp đầu tiên khi đến Lô Lô Chải là ông Sình Dỉ Gai, người đàn ông Lô Lô sinh năm 1976. Ông Gai chính là người "đốt" ngọn lửa du lịch đầu tiên ở cái thôn nghèo khó này.

Nhớ lại những ngày tháng trước năm 2011, ông Gai không khỏi rùng mình: "Lúc đó thôn nghèo đói lắm. Cả thôn 105 hộ thì có 67 hộ nghèo, còn lại là cận nghèo. Môi trường thì bẩn thỉu do bà con chăn thả gia súc, gia cầm ngay cạnh nhà".

Bước ngoặt đến vào năm 2009, khi ông Gai được cán bộ tỉnh cho đi tham quan mô hình du lịch cộng đồng ở Sa Pa (Lào Cai). "Tôi thấy đồng bào bên đó họ làm du lịch tốt quá, có cả người Tây, người Việt. Tôi nghĩ, họ làm được, tại sao mình không làm được?", ông Gai kể.

Ông Gai và phòng nghỉ homestay mà gia đình ông đang kinh doanh. Ảnh: Sùng Thiên Long.

Nghĩ là làm, nhưng không dễ. Năm 2011, khi có cán bộ Đại sứ quán Luxembourg đến thăm và ngỏ ý tài trợ cho 4 hộ làm du lịch, chẳng ai dám nhận. "Họ bảo không biết làm du lịch kiểu gì. Cán bộ thôn, xã, huyện vận động cũng không ai làm", ông Gai cười nhớ lại.

Cuối cùng, với vai trò là trưởng thôn, xã Lũng Cú "chỉ định" gia đình ông Gai làm hộ đầu tiên. "Khó khăn lắm, vừa học, vừa hỏi, vừa làm. Cái khó nhất là quảng bá, lúc đó làm gì có facebook, internet như bây giờ. Nhiều lúc vừa khóc, vừa cười, vừa làm. Khó đến đâu gỡ đến đấy", ông Gai chia sẻ.

Từ một phòng nghỉ cộng đồng cho 6 khách, gia đình ông dần mở rộng lên 12 khách, rồi 20 khách. Cái chuồng lợn, chuồng gà hôi hám ngày nào, nay đã biến thành những phòng nghỉ homestay sạch sẽ, thơm tho.

Ông Gai đã tự học cách chụp ảnh, lập fanpage, quay video quảng bá trên Facebook. Ảnh: Sùng Thiên Long.

Thấy ông Gai làm được, nhưng bà con vẫn... đứng nhìn. Ông Gai hiểu, người dân tộc trên này "khó bảo lắm". "Mình cứ phải làm, đem lại lợi ích, no cái bụng cho họ nhìn thấy thì họ mới nghe. Tuyên truyền suông họ không làm đâu".

Ông quyết định làm một mô hình điểm. Ông Gai đưa 5 triệu đồng cho hộ ông Dìu Dỉ Séng, cam kết phải di dời gia súc ra khỏi nhà trong 3 ngày và mở phòng đón khách.

"Không ngờ, 1 năm sau, gia đình ông Séng khách ra vào tấp nập. Vừa có thu nhập, nhà lại sạch sẽ. Quan trọng nhất là gia đình này mua được chiếc xe ga 40 triệu đồng và thoát nghèo", ông Gai giọng đầy tự hào.

Cú hích từ chiếc xe tay ga lớn hơn mọi lời tuyên truyền. Các hộ dân trong bản đua nhau học theo. Chẳng cần cán bộ vận động, bà con tự bảo nhau di dời chuồng trại, giúp nhau mở phòng làm du lịch. Từ 1 hộ, đến năm 2018, Lô Lô Chải đã có 21 hộ làm du lịch cộng đồng. Khu chăn nuôi được quy hoạch riêng, cách thôn 1km.

"Bình dân học vụ số" và cuộc đổi đời

Du lịch phát triển, nhưng bước nhảy vọt thực sự đến từ sau năm 2019, khi Lô Lô Chải bắt đầu "cuộc cách mạng" chuyển đổi số.

"Trước đây không biết quảng bá thế nào. Bây giờ, các hộ tự quảng bá trên Facebook, TikTok, Zalo…", ông Gai nói. Chiếc điện thoại thông minh trở thành "cần câu" lợi hại.

Từ chỗ chỉ biết dùng điện thoại để "a-lô", giờ đây người Lô Lô, người Mông ở Lô Lô Chải đã tự học cách chụp ảnh, lập fanpage, quay video giới thiệu văn hóa bản địa.

Chị Lù Thị Phương đã sử dụng Facebook, TikTok, Zalo để giới thiệu homestay, quảng bá sản phẩm và văn hóa bản địa. Ảnh: Sùng Thiên Long.

Chị Lù Thị Phương, một bà mẹ đơn thân, từng phải rời quê đi làm công nhân, nay đã trở về làm chủ homestay Pa Lỏ. "Trước đây 4 phòng này là chuồng bò, chuồng lợn", chị Phương chỉ tay. "Nhờ được trưởng thôn Gai, cán bộ xã hướng dẫn dùng điện thoại thông minh, kết bạn, tham gia nhóm du lịch để quảng bá... khách đến với tôi nhiều hơn".

Từ tháng 9 đến nay, trung bình mỗi tháng chị Phương thu nhập 7-8 triệu đồng. Chị đã thoát nghèo và tự tin nuôi 2 con ăn học.

"Chuyển đổi số lợi rất nhiều", ông Sình Dỉ Gai, nay là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Lô Lô Chải, khẳng định. "Khách biết nhiều hơn đến Lô Lô Chải, giúp bà con phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững".

Chị Lù Thị Phương cũng đã từ bỏ công việc công nhân xa quê để về làm du lịch tại địa phương của mình. Ảnh: Sùng Thiên Long.

Từ chỗ 100% là hộ nghèo và cận nghèo, Lô Lô Chải giờ chỉ còn 4 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Thu nhập của các hộ làm du lịch đạt từ 16 - 30 triệu đồng/tháng. Riêng nhà ông Gai, mỗi tháng lãi trên 20 triệu đồng.

Một cuộc "bình dân học vụ số" thực sự đã diễn ra trên cao nguyên đá, nơi người dân không chỉ học chữ, mà còn học cách dùng công nghệ để "xóa mù" thông tin, tìm ra con đường thoát nghèo bền vững.

