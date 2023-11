Bình Dương "chiếm sóng" nguồn cung mới, giá bán căn hộ tiếp tục tăng cao

Bình Dương dẫn đầu nguồn cung căn hộ

Giai đoạn cuối năm 2023, nhiều doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án không thể tiếp tục ngồi chờ, thăm dò thị trường nữa mà phải tái khởi động một số dự án để có doanh thu, kinh phí vận hành bộ máy.

Tại TP.HCM, dù gặp phải nhiều hạn chế về mặt pháp lý và nguồn vốn, một số dự án (chủ yếu tập trung tại khu Đông) đã rục rịch chào sân thị trường. Tuy nhiên, nguồn cung này vẫn được đánh giá là rất "nhỏ giọt" trong bối cảnh nhu cầu nhà ở của người dân liên tục gia tăng.

Trong khi đó, tại thị trường Bình Dương - địa phương được đánh giá là đỡ áp lực hơn về thời gian, quy trình thủ tục pháp lý, nhiều chủ đầu tư đang dồn lực, tập trung giới thiệu, mở bán nhiều dự án ra thị trường.

Thị trường căn hộ Bình Dương đang dẫn đầu nguồn cung khu vực. Ảnh: Gia Linh

Theo các chuyên gia, Bình Dương sở hữu nhiều tiềm năng để thu hút nhà đầu tư bất động sản. Địa phương sở hữu vị trí đắc địa, liền kề TP.HCM, là thủ phủ công nghiệp, một trong những địa phương dẫn đầu về thu hút lực lượng lao động trên cả nước. Đây là nguồn cầu lớn cho các doanh nghiệp địa ốc khi nhu cầu về chỗ ở của người lao động, công nhân, giới chuyên gia rất cao.

Ghi nhận thực tế, trong các tháng qua, nhiều dự án căn hộ đã được các chủ đầu tư có chiến lược phát triển tại địa bàn Bình Dương, đặc biệt là tại TP.Dĩ An (khu vực giáp ranh TP.Thủ Đức). Đơn cử, dự án Bons Polaris (đường Lê Trọng Tấn, TP.Dĩ An) của Tập đoàn Bcons; dự án Phú Đông Sky Garden (đường An Bình, TP.Dĩ An) của Phú Đông Group; dự án Picity Sky Park Bình Dương (đường Lê Trọng Tấn, TP.Dĩ An) của Pi Group; dự án The Emerald 68 của chủ đầu tư Lê Phong, dự án Astral City của chủ đầu tư Phát Đạt, dự án Happy One Central của Vạn Xuân Group...



Báo cáo thị trường bất động sản TP.HCM và vùng phụ cận tháng 10/2023 của DKRA Group, nguồn cung mới phân khúc căn hộ trong tháng 10 tăng 56% so với tháng trước nhưng ghi nhận sụt giảm 67% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, Bình Dương dẫn đầu về nguồn cung mới, chiếm hơn 2/3 tổng số căn hộ mở bán toàn thị trường trong tháng.

Phân khúc căn hộ hạng B chiếm 55% nguồn cung và 72% lượng tiêu thụ mới toàn thị trường, các dự án tập trung tại khu vực TP.Dĩ An và TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Giá bán căn hộ tại Bình Dương liên tục tăng

Theo dữ liệu của DKRA, giá căn hộ mới mở bán tại Bình Dương trong tháng 10 mức cao nhất đạt 51,4 triệu/m2. Trong khi đó, giá căn hộ mới mở bán tại TP.HCM mức cao nhất trong tháng 10 là 96,6 triệu/m2.

Giá bán căn hộ tại Bình Dương tiếp tục tăng. Ảnh: Gia Linh

Theo đó, trong vòng 3-5 năm qua, với tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường địa ốc, giá nhà tại Bình Dương đang tăng nhanh tiệm cận TP.HCM. Nếu như thời điểm trước dịch, căn hộ trung bình tại Bình Dương dao động từ 20 - 25 triệu đồng/m2 thì hiện nay đã tăng đến 40 - 45 triệu đồng/m2. Thậm chí, một số dự án mở bán tại vị trí đắc địa, giáp ranh TP.HCM cũng đã cán mốc 47 - 51 triệu đồng/m2.

Đơn cử, dự án The Emerald 68 của chủ đầu tư Công ty Lê Phong đang được chào bán với giá từ 35-37 triệu/m2; giá bán dự kiến của dự án dự án Bons Polaris vào khoàng 37- 41 triệu đồng/m2; giá bán dự án Phúc Đạt Connect 2 của Phúc Đạt Group dự kiến khoảng 40 triệu/m2; giá bán dự án Picity Sky Park dự kiến khoảng 40 -45 triệu đồng/m2...

Đây là mức giá được đánh giá khá cao so với mặt bằng chung các dự án. Bởi cách đó không xa, dự án chung cư Flora Novia của Nam Long nằm mặt tiền đường Phạm Văn Đồng (TP.HCM) đã bàn giao nhà vài năm và đang được giao dịch với mức giá trong khoảng 40 - 42 triệu/m2.

Nhà đầu tư quan tâm đến phân khúc căn hộ tại Bình Dương. Ảnh: Gia Linh

Ông Lê Văn Lập (nhà đầu tư bất động sản thâm niên hơn 15 năm) cho biết tốc độ tăng giá của các dự án căn hộ tại Bình Dương hiện nay tăng quá nhanh. Nguyên nhân chính là do làn sóng đầu tư đổ về địa phương để đón sóng hạ tầng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, chủ đầu tư thời gian qua đã phải gánh nhiều khoản chi phí, vì đảm bảo bài toán lợi nhuận nên đưa mức giá bán cao so với giá đất nền thổ cư cùng khu vực. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều nhà đầu tư dần chuyển hướng sang thị trường thứ cấp, tìm mua các dự án đã bàn giao, có sổ hồng mà mức giá vẫn khá hợp lí.

Trong khi đó, bà Thanh Thảo - Giám đốc kinh doanh Phú Đông Group cho biết hiện nay thị trường Bình Dương cũng đang chịu những ảnh hưởng, khó khăn chung từ nền kinh tế và các vấn đề về pháp lý, tín dụng... Tuy nhiên, khách hàng vẫn đang dành sự quan tâm cho các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực và có giá tiền hợp lí. Theo đó, các sản phẩm căn hộ có giá từ 2-3 tỷ đồng vẫn đang có lượng giao dịch, bàn giao tương đối ổn định, tạo thanh khoản cho doanh nghiệp và thị trường.