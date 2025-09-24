Bộ Chính trị chủ trương Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương, sẽ luân chuyển, điều động cán bộ

Sáng 24/9, tại Nhà Quốc hội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định chủ trương thành lập Đảng ủy Quốc hội là đúng đắn, tạo vị thế mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời điểm lại những thành tựu to lớn của đất nước và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Media Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sự nghiệp cách mạng của dân tộc có được thành công như ngày hôm nay, đặc biệt qua các cuộc kháng chiến cứu nước, là nhờ sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dẫn chứng từ các chuyến công tác đối ngoại gần đây như Đại hội đồng AIPA-46 hay Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ niềm tự hào khi vị thế, tầm vóc và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế đang rất cao. Trong bối cảnh nhiều nước trong khu vực đối mặt với bất ổn, xung đột, Việt Nam vẫn giữ vững được chế độ chính trị ổn định, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.

"Sau 40 năm đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng", Chủ tịch Quốc hội nói và cho biết các thành tựu này sẽ được tổng kết sâu sắc trong văn kiện Đại hội XIV sắp tới.

Đại biểu tham dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Media Quốc hội

Công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đang được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến địa phương theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thời gian qua, Quốc hội đã họp bất thường, họp thường kỳ để cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, trong đó có việc sắp xếp các đơn vị hành chính. Cả nước đã sắp xếp từ 63 tỉnh, thành phố còn 34; kết thúc hoạt động 696 đơn vị cấp huyện; sáp nhập từ hơn 10.000 xã còn hơn 3.300 xã.

Trong bối cảnh đó, công tác cán bộ được xác định là “cái gốc của mọi công việc”, là “then chốt của then chốt”.

“Báo các đồng chí, hướng Bộ Chính trị tới là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương. Sẽ xử lý trong tuần này, tuần tới, còn khoảng 3 đơn vị nữa thôi là sẽ có việc luân chuyển, điều động dưới lên, trên xuống”, Chủ tịch Quốc hội thông tin.

Ông nhấn mạnh, việc lựa chọn cán bộ phải đảm bảo đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài, có nhiệt huyết với công việc, với cách mạng. Phải xây dựng cơ chế để cán bộ “có lên, có xuống, có vào, có ra”, không có tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống.

"Cán bộ phải quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm, nhưng phải bằng quyết làm mới có sản phẩm. Hô hào mà không làm thì không thể có kết quả", theo Chủ tịch Quốc hội.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Media Quốc hội

Nhiệm vụ của Đảng bộ Quốc hội trong giai đoạn mới

Đối với Đảng bộ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhận định công việc ngày càng nhiều, phức tạp và có nhiều vấn đề chưa có tiền lệ. Tổ chức bộ máy của Đảng bộ mới được kiện toàn gần 7 tháng, đang trong quá trình vừa hoạt động vừa hoàn thiện theo tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng".

Ông yêu cầu Đảng bộ Quốc hội phải khẩn trương kiện toàn tổ chức, sắp xếp các ban để đảm bảo sự lãnh đạo thông suốt, hiệu quả. Sức mạnh của Đảng bộ phải đến từ các đảng ủy, chi bộ trực thuộc.

Đồng thời, cần tiếp tục rà soát, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề cần điều chỉnh để mô hình hoạt động ngày càng hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin, sắp tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ có sắp xếp về nhân sự, tổ chức đối với 4 đảng bộ mới thành lập, bao gồm Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.



Tại phiên họp trù bị, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; đồng thời thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.