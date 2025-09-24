Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc trọng thể, với sự tham dự của 293 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.700 đảng viên của 14 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và một số ý kiến tham luận tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - tổ chức Đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị.

Đây cũng là một trong 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ nhất - Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặt nền móng cho công tác trong giai đoạn 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội: Cần đánh giá kết quả kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng trong xây dựng pháp luật

Tổng Bí thư cho biết Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận và đánh giá cao Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chỉ đạo công tác chuẩn bị cho Đại hội rất tích cực, khẩn trương, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo đúng Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị.

Trong bối cảnh mới được thành lập, các đảng bộ trực thuộc vừa hợp nhất, sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy với quy mô lớn; đồng thời, trong Đảng bộ có thiết chế rất đặc thù, đặc biệt của hệ thống chính trị (cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, cơ quan tư pháp, lý luận, đào tạo, báo, tạp chí, xuất bản), các cấp ủy trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên.

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội cần tiếp tục thảo luận, đánh giá sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; về vai trò, vị trí quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, từ đó bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp đột phá trong thời gian tới.

Tổng Bí thư đồng thời nhấn mạnh 3 yêu cầu đối với toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới. Theo đó các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội.

Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu - làm tấm gương để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo. Tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ.

Các ban, cơ quan của Đảng phải thiết lập cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ giữa các cơ quan, tạo thành một khối thống nhất, một “bộ tổng tham mưu chiến lược” gắn kết chặt chẽ giữa: Tham mưu - tổ chức - kiểm tra - nội chính - chính sách, chiến lược - tuyên giáo, dân vận - lý luận, tuyên truyền... Tất cả vì một mục tiêu chung, phục vụ tốt nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: TTXVN

Dịp này, Tổng Bí thư cũng nêu rõ 4 định hướng lớn để Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược. Phải đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất các giải pháp chiến lược, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh phải đặc biệt coi trọng giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, rộng hơn là đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm hạt nhân duy trì đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ luật của Đảng, kỷ cương của Nhà nước; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính răn đe và phòng ngừa sai phạm; chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ “bị động” sang “chủ động”, bảo đảm không có “vùng tối”, không có “khoảng trống” mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được.

Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.