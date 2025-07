Bộ Công an đang đề xuất nhiều nội dung sửa đổi trong Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động vận tải, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và phù hợp với thực tiễn. Dự luật sửa đổi này là một trong 10 luật liên quan đến an ninh trật tự được đưa vào hồ sơ thẩm định do Bộ Tư pháp công bố ngày 29/7, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Một trong những điểm đáng chú ý là việc mở rộng phạm vi bắt buộc lắp thiết bị giám sát đối với các loại xe kinh doanh vận tải. Theo quy định hiện hành, xe ô tô kinh doanh vận tải, xe chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể người lái), xe đầu kéo, xe cứu thương phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi hình người lái xe.

Tuy nhiên, tại dự thảo mới, Bộ Công an đề xuất bổ sung quy định: Tất cả xe kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị ghi hình người lái; xe vận tải nội bộ phải lắp cả thiết bị giám sát hành trình và ghi hình người lái; xe chở khách từ 8 chỗ trở lên (không kể lái xe) phải lắp thêm thiết bị ghi hình khoang hành khách.

Bộ Công an cho rằng các quy định này nhằm tăng cường quản lý hoạt động vận tải, hỗ trợ phòng ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên phương tiện giao thông đường bộ. Thiết bị ghi hình sẽ giúp giám sát việc chấp hành quy tắc giao thông của người lái, như sử dụng điện thoại, không thắt dây an toàn, điều khiển xe bằng chân, chở quá số người... Đồng thời, đây cũng là công cụ hỗ trợ xử lý các tình huống mất an ninh trật tự như hành hung giữa tài xế và hành khách hoặc truy tìm tội phạm ẩn náu trên xe vận tải.

Bộ Công an đề xuất bỏ quy định giới hạn giờ lái theo ngày và tuần của tài xế, chỉ giữ lại yêu cầu không lái liên tục quá 4 giờ.

Ngoài ra, Bộ Công an cũng đề xuất bổ sung quy định thu hồi giấy phép lái xe đối với người có hành vi gian dối khi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại. Luật hiện hành chỉ quy định thu hồi giấy phép được cấp sai quy định, chưa bao quát các trường hợp sử dụng giấy tờ giả, khai man thông tin, những vi phạm đang diễn ra phổ biến và gây khó khăn cho công tác quản lý. Việc bổ sung quy định này được cho là cần thiết để siết chặt kỷ cương trong hoạt động cấp phép và phòng ngừa tình trạng mua bán giấy phép lái xe.

Một thay đổi quan trọng khác liên quan đến thời gian làm việc của tài xế xe kinh doanh vận tải. Luật hiện nay quy định người lái không được điều khiển xe quá 10 giờ mỗi ngày, không quá 48 giờ mỗi tuần và không lái liên tục quá 4 giờ. Tuy nhiên, dự thảo sửa đổi bỏ quy định giới hạn giờ lái theo ngày và tuần, chỉ giữ lại yêu cầu không lái liên tục quá 4 giờ. Thời gian làm việc trong ngày và trong tuần sẽ áp dụng theo Bộ luật Lao động.

Theo Bộ Công an, quy định hiện hành đang gây khó khăn cho doanh nghiệp vận tải trong việc bố trí nhân sự và không phù hợp với thực tiễn hoạt động vận tải tại Việt Nam cũng như so với thông lệ quốc tế. Đề xuất sửa đổi này được xây dựng dựa trên kiến nghị của Hiệp hội Vận tải và các doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh mà vẫn đảm bảo an toàn giao thông.