Nữ đại tá được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng của Bộ Công an

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đã trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Từ Thị Thu Hòa giữ chức Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị.
Đại tá Thu Hòa trưởng thành từ cơ sở, từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong lực lượng công an và có chuyên môn sâu trong tham mưu công tác thi đua, khen thưởng. Trước khi được bổ nhiệm, bà là Trưởng Phòng Thi đua, khen thưởng của Cục Công tác chính trị và có trình độ Thạc sĩ An ninh.
Trong quá trình công tác, Đại tá Thu Hòa được đánh giá là cán bộ trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, có nhiều đề xuất đổi mới nâng cao hiệu quả phong trào thi đua, khen thưởng trong toàn lực lượng. Bà từng được Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc.
Chúc mừng tân Phó Cục trưởng, Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh đề nghị bà tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trau dồi chuyên môn và cùng tập thể Cục Công tác chính trị xây dựng đơn vị đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, Đại tá Thu Hòa bày tỏ xúc động, cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị đã tin tưởng, hỗ trợ trong quá trình công tác, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, học hỏi và nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
