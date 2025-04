Tuần qua, trong phát biểu kết luận tại hội thảo khoa học cấp quốc gia “Thực tiễn đổi mới tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân – Những bài học kinh nghiệm và giá trị tham khảo trong đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị”, do Bộ Công an phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tổ chức, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết: Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an luôn gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh, gọn, mạnh với 3 lần sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời khẳng định Bộ Công an sẽ tiếp tục chủ động bố trí sáp nhập hợp lý Công an cấp tỉnh và Công an cấp xã theo chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đảm bảo hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ: Bộ Công an tiếp tục chủ động bố trí sáp nhập hợp lý công an cấp tỉnh và công an cấp xã. Ảnh Bộ Công an

Từ thực tiễn kết quả sắp xếp, tổ chức bộ máy của Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã chỉ ra một số bài học kinh nghiệm, đó là cần xác định rõ việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Công an đơn vị, địa phương phải đi đôi với việc đổi mới, sắp xếp về mô hình tổ chức Đảng trong CAND, gắn với việc bố trí nhân sự cấp ủy, cán bộ, đảng viên phù hợp với vị trí việc làm, bảo đảm tinh, gọn, mạnh.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải thường xuyên, sâu sát và quyết liệt; kịp thời ban hành các văn bản cần thiết, tạo hành lang pháp lý để thực hiện; tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện một cách công khai, dân chủ, minh bạch, thống nhất, có lộ trình phù hợp; vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo tính khả thi cao, hiệu quả thiết thực.

Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, từ đó thống nhất nhận thức, tăng cường sự đoàn kết, đồng lòng của toàn lực lượng CAND; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên đối thoại, trao đổi, kịp thời giải đáp những tâm tư, nguyện vọng, thắc mắc của cán bộ, chiến sĩ; kiên quyết phòng, chống việc lợi dụng chủ trương này để tiêu cực, tham nhũng hoặc lãng phí.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy cần phải được tiến hành đồng bộ với sắp xếp, tinh giản và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, bảo đảm “đúng người, đúng việc, đúng trình độ, đúng năng lực, đúng sở trường”, khắc phục tình trạng “đội ngũ cán bộ đông nhưng không mạnh, vừa thừa, vừa thiếu, trái ngành, trái nghề, không đúng vị trí việc làm đã ấn định”, kịp thời đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ theo phương châm “cần gì, thiếu gì thì kịp thời đào tạo, bồi dưỡng nội dung đó sao cho phù hợp yêu cầu vị trí việc làm của từng cá nhân theo lĩnh vực”.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, không được làm gián đoạn công việc; tổ chức bộ máy được thực hiện theo nguyên tắc “Một cơ quan, đơn vị có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc chỉ giao cho một cơ quan, đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách nhanh, thuận lợi nhất.

Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy phải gắn với tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phục vụ đắc lực cho mục tiêu chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, nhất là gương mẫu đi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.