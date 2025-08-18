Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2026 giảm 19 Nhân dân tệ, xuống mức 3.324 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 1, được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc, giảm 1,27% xuống còn 774,5 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 107,83 USD/tấn), hợp đồng này đã giảm 1,34%.

Trên sàn giao dịch Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 9 (SZZFU5) giảm 0,14% xuống còn 101,95 USD/tấn, ghi nhận mức giảm 0,2% trong tuần.

Trên sàn giao dịch Tương lai Thượng Hải, các chỉ số chuẩn thép đều giảm.

Sản lượng thép thô của Trung Quốc trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy tháng, giảm 4% so với tháng 6 và đánh dấu tháng giảm thứ hai liên tiếp. Nguyên nhân đến từ nỗ lực hạn chế tình trạng dư thừa công suất, cùng với nhiệt độ cao và lượng mưa lớn làm chậm lại hoạt động xây dựng ngoài trời.

Giá nhà mới tại Trung Quốc trong tháng 7 giảm 0,3% so với tháng trước, phản ánh nhu cầu vẫn yếu mặc dù nhiều chính quyền địa phương tung ra ưu đãi cho người mua nhà. Đầu tư bất động sản trong bảy tháng đầu năm giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thép tại miền Bắc

Theo SteelOnline.vn, thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.320 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240, có giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Trung

Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.500 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Giá thép tại miền Nam

Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Ở diễn biến liên quan khác, Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép mạ xuất xứ Trung Quốc. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá chính thức được áp dụng cao nhất là 37,13% đối với hàng hóa xuất xứ từ Trung Quốc.



Quyết định áp thuế lần này được Bộ Công Thương đưa ra sau quá trình điều tra vụ việc theo yêu cầu của 5 công ty gồm Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen; Công ty CP Thép Nam Kim; Công ty Tôn Phương Nam; Công ty CP Tôn Đông Á; Công ty China Steel & Nippon Steel Việt Nam.



Các doanh nghiệp này cáo buộc các sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam, gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước.



Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, từ khi biện pháp chống bán phá giá với thép mạ hết hiệu lực vào tháng 5/2022, thép mạ Trung Quốc đã tràn vào Việt Nam một cách ồ ạt, chiếm 64 - 67% tổng lượng thép nhập khẩu trong giai đoạn 2022 - 2023. Tình trạng này không có dấu hiệu dừng lại mà còn gia tăng, gây áp lực nặng nề lên ngành sản xuất thép trong nước.