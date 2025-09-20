Bộ Công Thương cụ thể hoá hàng loạt Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị cho lĩnh vực nông nghiệp

Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay, Bộ Chính trị ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách lớn về phát triển, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn được quan tâm đặc biệt.

Nông dân, nông nghiệp là chủ thể, là trọng tâm phát triển

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, năm 2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, để cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết nói trên, ngày 04/11/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19. Kế hoạch đã đề ra 05 giải pháp trọng tâm để thực hiện Nghị quyết.

Trong đó, Bộ Công Thương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ nội dung Nghị quyết số 19, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi các văn bản theo chủ trương định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng; hoàn thiện hệ thống pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 19; tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, quyết tâm chính trị cao, với các giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19.

Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 19, Bộ Công Thương đã đề ra 06 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn; thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn;

Cuối cùng, Bộ Công Thương đặt mục tiêu nâng cao trình độ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp.



Đột phá ứng dụng khoa học, công nghệ vào nông nghiệp

Liên quan đến Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mới đây Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo xây dựng hoàn thiện dựng định hướng Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của ngành giai đoạn 2026 – 2030.

Nông nghiệp đang có ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, canh tác

Trước mắt, Bộ Công Thương đề nghị bổ sung những định hướng, nhiệm vụ triển khai mới theo yêu cầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thứ hai là Rà soát, cập nhật các định hướng đã được phê duyệt tại Chiến lược (Quyết định 2795/QĐ-BCT) được ban hành và thực hiện từ ngày 30/10/2023 cho đến nay.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để kịp thời đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị vào đời sống, ngay sau ít ngày Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành, ngày 4/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, Nghị quyết 55-NQ/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã trở thành "kim chỉ nam", tạo nền tảng định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương cùng các tập đoàn đã triển khai nhiều chiến lược, quy hoạch và đạt kết quả quan trọng.

Bước vào giai đoạn mới, Bộ Công Thương thành lập tổ công tác xây dựng Nghị quyết 70-NQ/TW, huy động sự tham gia của nhiều đơn vị, chuyên gia, "với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, phân tích đúng tình hình, đánh giá chính xác khó khăn, vướng mắc", từ đó kiến nghị những giải pháp căn cơ và chủ trương chiến lược.

Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định Nghị quyết 70-NQ/TW đặt ra yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc, Bộ Công Thương giữ vai trò nòng cốt, song cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan. "Triển khai bao giờ cũng là khâu khó khăn nhất, đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn và hành động thật sự quyết liệt”.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: Nghị quyết 70-NQ/TW đã được hoàn thiện, phản ánh đúng mong mỏi, nguyện vọng và yêu cầu phát triển của ngành năng lượng. "Nghị quyết mới chỉ là khởi đầu. Thách thức lớn nhất chính là tổ chức triển khai vào thực tế. Đây là giai đoạn khó khăn, gian nan, đòi hỏi sự quyết liệt, sự sáng tạo và tinh thần "làm ngay, làm luôn". Không còn khái niệm tiến từng bước, mà ngay từ năm 2025 chúng ta đã phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách",

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu ngành năng lượng, các doanh nghiệp quán triệt tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", chủ động xây dựng kế hoạch hành động, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc khoa học, hợp lý; tích cực tham gia, đóng góp để đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả triển khai Nghị quyết.