Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Kinh tế
Thứ bảy, ngày 20/09/2025 17:30 GMT+7
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025

Bộ Công Thương cụ thể hoá hàng loạt Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị cho lĩnh vực nông nghiệp

+ aA -
Dân Việt Thứ bảy, ngày 20/09/2025 17:30 GMT+7
Ngay sau khi các Nghị quyết của Bộ Chính trị về kinh tế và ngành nông nghiệp nói riêng được ban hành, với tư các bộ chủ quản kinh tế vĩ mô, Bộ Công Thương đã nhanh chóng đưa ra các kế hoạch, kịch bản, chương trình hành động để các chính sách đi vào cuộc sống từ sớm, thấm vào mọi lĩnh vực, đối tượng.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo thống kê, từ năm 2022 đến nay, Bộ Chính trị ban hành nhiều Nghị quyết, chính sách lớn về phát triển, trong đó lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn được quan tâm đặc biệt.

Nông dân, nông nghiệp là chủ thể, là trọng tâm phát triển

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, năm 2022, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, để cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết nói trên, ngày 04/11/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19. Kế hoạch đã đề ra 05 giải pháp trọng tâm để thực hiện Nghị quyết.

Trong đó, Bộ Công Thương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng căn cứ nội dung Nghị quyết số 19, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, cụ thể hóa, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Xây dựng nội dung và phương pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả, hình thức đa dạng, phong phú, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Kịp thời sơ kết, tổng kết, rà soát, sửa đổi các văn bản theo chủ trương định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tập trung thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng; hoàn thiện hệ thống pháp luật về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, khả thi, ổn định, công khai, minh bạch.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 19 của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh những nơi làm chưa tốt.

Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 19; tuân thủ các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và phương thức lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, quyết tâm chính trị cao, với các giải pháp, nhiệm vụ, lộ trình triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 19.

Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết số 19, Bộ Công Thương đã đề ra 06 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó, thống nhất nhận thức, hành động về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm tại chỗ cho lao động nông thôn, nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống của nông dân và cư dân nông thôn; thực hiện đột phá chiến lược trong phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa; phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn;

Cuối cùng, Bộ Công Thương đặt mục tiêu nâng cao trình độ khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo để phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng sản phẩm nông nghiệp.

Đột phá ứng dụng khoa học, công nghệ vào nông nghiệp

Liên quan đến Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, mới đây Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo xây dựng hoàn thiện dựng định hướng Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của ngành giai đoạn 2026 – 2030.

Nông nghiệp đang có ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, canh tác

Trước mắt, Bộ Công Thương đề nghị bổ sung những định hướng, nhiệm vụ triển khai mới theo yêu cầu triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Thứ hai là Rà soát, cập nhật các định hướng đã được phê duyệt tại Chiến lược (Quyết định 2795/QĐ-BCT) được ban hành và thực hiện từ ngày 30/10/2023 cho đến nay.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 70-NQ/TW về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để kịp thời đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị vào đời sống, ngay sau ít ngày Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành, ngày 4/9, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh, Nghị quyết 55-NQ/TW năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã trở thành "kim chỉ nam", tạo nền tảng định hướng phát triển năng lượng quốc gia. Trên cơ sở đó, Bộ Công Thương cùng các tập đoàn đã triển khai nhiều chiến lược, quy hoạch và đạt kết quả quan trọng. 

Bước vào giai đoạn mới, Bộ Công Thương thành lập tổ công tác xây dựng Nghị quyết 70-NQ/TW, huy động sự tham gia của nhiều đơn vị, chuyên gia, "với tinh thần nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật, phân tích đúng tình hình, đánh giá chính xác khó khăn, vướng mắc", từ đó kiến nghị những giải pháp căn cơ và chủ trương chiến lược.

Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định Nghị quyết 70-NQ/TW đặt ra yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải vào cuộc, Bộ Công Thương giữ vai trò nòng cốt, song cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức liên quan. "Triển khai bao giờ cũng là khâu khó khăn nhất, đòi hỏi quyết tâm rất cao, nỗ lực lớn và hành động thật sự quyết liệt”.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long nhấn mạnh: Nghị quyết 70-NQ/TW đã được hoàn thiện, phản ánh đúng mong mỏi, nguyện vọng và yêu cầu phát triển của ngành năng lượng. "Nghị quyết mới chỉ là khởi đầu. Thách thức lớn nhất chính là tổ chức triển khai vào thực tế. Đây là giai đoạn khó khăn, gian nan, đòi hỏi sự quyết liệt, sự sáng tạo và tinh thần "làm ngay, làm luôn". Không còn khái niệm tiến từng bước, mà ngay từ năm 2025 chúng ta đã phải giải quyết những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách",

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu ngành năng lượng, các doanh nghiệp quán triệt tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", chủ động xây dựng kế hoạch hành động, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc khoa học, hợp lý; tích cực tham gia, đóng góp để đảm bảo sự thống nhất và hiệu quả triển khai Nghị quyết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Gia Lai triển khai 2 dự án "khủng", Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không để người dân thiệt thòi

Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai ngày 23/9, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, hai dự án lớn gồm đường sắt tốc độ cao và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Ông yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác bồi thường, tái định cư, đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ

Kinh tế
Đà Nẵng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc cho dự án vành đai gần 500 tỷ

Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Dự báo chiều nay xăng dầu trong nước giảm mạnh?

Kinh tế
Giá xăng dầu hôm nay 25/9: Dự báo chiều nay xăng dầu trong nước giảm mạnh?

Bộ Xây dựng quyết định tạm đóng cửa sân bay Cà Mau trong 1 năm

Giao thông - Xây dựng
Bộ Xây dựng quyết định tạm đóng cửa sân bay Cà Mau trong 1 năm

Vi phạm trong khai thác khoáng sản: Thanh tra Đà Nẵng chỉ mặt điểm tên nhiều doanh nghiệp

Kinh tế
Vi phạm trong khai thác khoáng sản: Thanh tra Đà Nẵng chỉ mặt điểm tên nhiều doanh nghiệp

Đọc thêm

Hà Nội: Ca mắc sốt xuất huyết tăng, nhiều trường hợp biến chứng nguy kịch
Xã hội

Hà Nội: Ca mắc sốt xuất huyết tăng, nhiều trường hợp biến chứng nguy kịch

Xã hội

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) thời gian gần đây ghi nhận nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng, thậm chí nguy kịch do tiểu cầu giảm sâu.

The Economist báo động gấp gáp về Ukraine
Thế giới

The Economist báo động gấp gáp về Ukraine

Thế giới

Ukraine rõ ràng đang tồn tại, nhưng đang dần bị khoét rỗng và mất đi không gian để xoay xở. “Chúng ta có thể chiến đấu trong nhiều năm, nhưng lại dần mất đi vị thế”, một quan chức cấp cao nói - theo The Economist.

Hà Nội FC chi “tiền tấn”, đón HLV nổi tiếng thế giới?
Thể thao

Hà Nội FC chi “tiền tấn”, đón HLV nổi tiếng thế giới?

Thể thao

Sau khi nói lời chia tay với HLV Makoto Teguramori vì khởi đầu không như kỳ vọng ở mùa giải 2025/2026, Hà Nội FC đang gấp rút tìm kiếm thuyền trưởng mới.

Lực lượng xã hội - Điểm tựa vững chắc cho công cuộc giảm nghèo bền vững ở Việt Nam
Lao động việc làm

Lực lượng xã hội - Điểm tựa vững chắc cho công cuộc giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

Lao động việc làm

Công cuộc giảm nghèo bền vững là công cuộc vất vả, bền bỉ, lâu dài. Nó không chỉ cần sự nỗ lực của một cá nhân, một tổ chức mà còn cần sự cố gắng chung tay của toàn Đảng toàn dân, tất cả các bộ ngành, người dân và đặc biệt là các lực lượng xã hội.

Công an xác định nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ tử vong dưới hầm múc Sao Mai ở Tây Ninh
Tin tức

Công an xác định nguyên nhân cái chết của đôi nam nữ tử vong dưới hầm múc Sao Mai ở Tây Ninh

Tin tức

Hai thi thể nổi trên hầm múc Sao Mai được Công an tỉnh Tây Ninh làm rõ nguyên nhân bước đầu, không phát hiện dấu vết tội phạm

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm
Media

Cận cảnh khách sạn hàng trăm tỷ đồng nằm trong diện di dời để mở rộng không gian phía Đông hồ Gươm

Media

Hà Nội có chủ trương di dời một số trụ sở, nhà dân ở phía Đông hồ Gươm để mở rộng không gian công cộng. Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ cũng nằm trong diện di dời, đáng chú ý là tòa khách sạn 10 tầng trị giá hàng trăm tỷ nằm trên mặt đường Lý Thái Tổ.

Chủ tịch TP.HCM: Sẽ kiểm điểm người đứng đầu nếu chậm trễ giải phóng mặt bằng
Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch TP.HCM: Sẽ kiểm điểm người đứng đầu nếu chậm trễ giải phóng mặt bằng

Chuyển động Sài Gòn

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định, địa phương nào chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, để dự án ì ạch thì người đứng đầu sẽ bị kiểm điểm.

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton, cảnh sát phong toả một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ
Chuyển động Sài Gòn

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong thùng carton, cảnh sát phong toả một con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

Chuyển động Sài Gòn

Người dân tại khu vực đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM, bàng hoàng khi phát hiện một thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ lại trong thùng carton. Vụ việc được phát hiện tại một con hẻm không số, nằm bên hông siêu thị Co.opmart, sáng 25/9.

Camera AI giám sát giao thông nhận diện hơn 20 hành vi vi phạm, có khả năng nhận diện người mang theo hung khí
Tin tức

Camera AI giám sát giao thông nhận diện hơn 20 hành vi vi phạm, có khả năng nhận diện người mang theo hung khí

Tin tức

Hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) do Cục CSGT triển khai đã tự động phát hiện hơn 20 hành vi vi phạm giao thông, từ không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, truy tìm xe bỏ trốn đến người cầm hung khí trên đường.

Lợi dụng quen biết thẩm phán TAND tối cao, nam ca sĩ nhận 2,8 tỷ đồng để 'chạy án'
Pháp luật

Lợi dụng quen biết thẩm phán TAND tối cao, nam ca sĩ nhận 2,8 tỷ đồng để "chạy án"

Pháp luật

Tại tòa, Ngô Quang Tú thừa nhận do kinh doanh khó khăn trong dịch Covid-19 nên chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của một đương sự nhờ ông ta "chạy án" tại TAND tối cao. Bị cáo xin tòa giảm nhẹ bởi bản thân là ca sĩ, được tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

'Cao thủ thần bí nhất Lương Sơn Bạc' trong Thủy Hử: Đời thực đầy tai tiếng
Đông Tây - Kim Cổ

"Cao thủ thần bí nhất Lương Sơn Bạc" trong Thủy Hử: Đời thực đầy tai tiếng

Đông Tây - Kim Cổ

Công Tôn Thắng là một vị chân nhân đắc đạo thành tiên và là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn Bạc của tác phẩm Thủy Hử. Nam diễn viên từng thủ vai này ngoài đời từng bị bắt vì tàng trữ ma túy.

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai hé lộ 3 hành lang kinh tế, 3 vùng động lực tăng trưởng và 6 chiến lược trọng tâm
Kinh tế

Quy hoạch tỉnh Đồng Nai hé lộ 3 hành lang kinh tế, 3 vùng động lực tăng trưởng và 6 chiến lược trọng tâm

Kinh tế

Đồng Nai mới sau khi sáp nhập đang đứng trước cơ hội định hình không gian phát triển toàn diện, với 3 hành lang kinh tế, 3 vùng động lực tăng trưởng và 6 chiến lược trọng tâm để vươn lên thành cực tăng trưởng vùng Đông Nam Bộ.

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs Svay Rieng trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp Thép xanh Nam Định vs Svay Rieng trên kênh nào?

Thể thao

Thép xanh Nam Định chắc chắn muốn có trận ra quân tưng bừng tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026 bằng chiến thắng trước Svay Rieng (Campuchia).

Quán cà phê 'thay áo mới' trước thềm Trung thu, hút giới trẻ check-in
Xã hội

Quán cà phê "thay áo mới" trước thềm Trung thu, hút giới trẻ check-in

Xã hội

Chỉ còn hơn một tuần nữa là tới Tết Trung thu. Hiện tại, trên các tuyến phố tại Hà Nội, nhiều quán cà phê đã khoác lên mình "tấm áo mới" rực rỡ sắc màu để chào đón mùa trăng rằm. Không gian lung linh ấy đã nhanh chóng trở thành điểm check-in, chụp ảnh thu hút đông đảo bạn trẻ.

Bất cập: Phân bón đang lưu hành cũng phải... chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp phải chi tiền tỷ
Nhà nông

Bất cập: Phân bón đang lưu hành cũng phải... chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp phải chi tiền tỷ

Nhà nông

Ngành sản xuất phân bón Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức lớn khi các quy định pháp lý, đặc biệt là Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) 01-189:2019, được cho là không còn phù hợp với thực tế sản xuất và nguồn nguyên liệu hiện tại, gây ra gánh nặng chi phí và mất cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp, mà cuối cùng nông dân là người phải gánh chịu.

Đại diện Hợp tác xã chỉ ra 'lỗ hổng hệ thống' từ tem truy xuất nguồn gốc rau củ
Bạn đọc

Đại diện Hợp tác xã chỉ ra "lỗ hổng hệ thống" từ tem truy xuất nguồn gốc rau củ

Bạn đọc

Tem truy xuất nguồn gốc chưa phát huy hết tác dụng, mới chỉ dừng lại ở mức tham khảo, đây là lỗ hổng hệ thống, chia sẻ của đại diện hai HTX tại buổi tọa đàm do Báo NTNN/Dân Việt tổ chức.

Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Trọng Đông làm Trưởng ban chỉ đạo chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai
Tin tức

Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Trọng Đông làm Trưởng ban chỉ đạo chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai

Tin tức

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa được phân công làm Trưởng ban Ban chỉ đạo triển khai thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai của Thủ đô.

Tập huấn cho cán bộ MTTQ về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững khu vực phía Nam
Đại đoàn kết dân tộc

Tập huấn cho cán bộ MTTQ về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững khu vực phía Nam

Đại đoàn kết dân tộc

Các nền tảng số sẽ mở rộng kênh kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc với nhân dân, đồng thời huy động, kết nối nguồn lực xã hội, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Muốn thịt nướng thơm phức, vàng ruộm, ngon miễn chê cần biết cách dùng các gia vị này
Gia đình

Muốn thịt nướng thơm phức, vàng ruộm, ngon miễn chê cần biết cách dùng các gia vị này

Gia đình

Món thịt nướng làm theo cách này không chỉ là một món ăn ngon ăn cùng cơm, mà còn là một lựa chọn tuyệt vời cho các buổi nhậu với bạn bè

Cụ ông mang 3 khối u lớn ở vùng kín, chịu 'gánh nặng' nhiều năm
Xã hội

Cụ ông mang 3 khối u lớn ở vùng kín, chịu "gánh nặng" nhiều năm

Xã hội

Bệnh nhân mắc cùng lúc ba bệnh lý vùng niệu – sinh dục: phì đại tuyến tiền liệt, thoát vị bẹn phải và khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải.

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to, cảnh báo lũ
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 9 Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, Thanh Hóa, Nghệ An mưa to, cảnh báo lũ

Nhà nông

Theo bản tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão Ragasa (bão số 9) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận danh hiệu Anh hùng Lao động
Văn hóa - Giải trí

Huấn luyện viên Mai Đức Chung nhận danh hiệu Anh hùng Lao động

Văn hóa - Giải trí

Tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV của Bộ VHTTDL, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho Huấn luyện viên Mai Đức Chung.

Danh sách 21 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Tin tức

Danh sách 21 đại biểu chính thức và 6 đại biểu dự khuyết của Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải đã trình bày nội dung Quyết định số 2382-QĐNS/TW, ngày 19/9/2025, về việc chỉ định đại biểu của Đảng bộ Quốc hội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hà Nội thí điểm camera AI, sau đó 34 Trung tâm chỉ huy giao thông sẽ được đặt ở 34 tỉnh, thành
Tin tức

Hà Nội thí điểm camera AI, sau đó 34 Trung tâm chỉ huy giao thông sẽ được đặt ở 34 tỉnh, thành

Tin tức

Hệ thống camera AI giám sát giao thông được Cục CSGT thí điểm lắp đặt tại Hà Nội từ ngày 24/9. Tới đây, 34 trung tâm chỉ huy với mô hình tương tự sẽ được triển khai ở các tỉnh, thành.

Bản giao hưởng kết hợp hiện đại và thiên nhiên 'ẩn náu' giữa lòng phố thị
Nhà đất

Bản giao hưởng kết hợp hiện đại và thiên nhiên 'ẩn náu' giữa lòng phố thị

Nhà đất

Căn nhà 1 tầng diện tích 139 m2 giữa phố thị vừa là nơi ở, vừa là bảo tàng nhỏ, phòng triển lãm và thư viện, được kiến trúc sư cùng gia chủ dày công nghiên cứu suốt 6 năm để hoàn thiện.

Các làng cổ xa xưa ở Thái Bình có hương ước quy định như thế nào về vệ sinh, phòng bệnh?
Nhà nông

Các làng cổ xa xưa ở Thái Bình có hương ước quy định như thế nào về vệ sinh, phòng bệnh?

Nhà nông

Trong hương ước của các làng xã ở tỉnh Thái Bình thuở trước thường dành một chương hoặc mục riêng với một số điều quy định cụ thể, chi tiết về việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường sống. Ngay sau khi nước nhà giành được độc lập, phong trào xây đời sống mới, trong đó có công tác vệ sinh phòng bệnh đã sớm được triển khai sâu rộng trên cả nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18: Khát vọng vươn lên, xây dựng Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng mới
Tin tức

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 18: Khát vọng vươn lên, xây dựng Lạng Sơn trở thành cực tăng trưởng mới

Tin tức

Sáng 25/9, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển mới của tỉnh, với sự tham dự của 398 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 71.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm giao 4 nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu Đảng bộ Quốc hội thực hiện ngay
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm giao 4 nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu Đảng bộ Quốc hội thực hiện ngay

Tin tức

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao 4 nhiệm vụ cấp bách, yêu cầu Đảng bộ Quốc hội bắt tay thực hiện ngay.

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng 1m84 cưới 'chị đẹp' là tiếp viên hàng không
Thể thao

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng 1m84 cưới "chị đẹp" là tiếp viên hàng không

Thể thao

Thủ môn CLB Đông Á Thanh Hóa là Trịnh Xuân Hoàng tiết lộ bộ ảnh cưới ngọt ngào bên bạn gái Nguyễn Ngọc Ánh và thông báo: "Kết thúc ba năm danh phận bạn trai".

Nông thôn Tây Bắc: Rộn rã đêm hội trăng rằm ở một xã biên giới của tỉnh Lai Châu
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Rộn rã đêm hội trăng rằm ở một xã biên giới của tỉnh Lai Châu

Lai Châu Ngày Mới

Tại xã biên giới Pa Tần (Lai Châu), “Đêm hội trăng rằm” diễn ra trong bầu không khí vui tươi, rộn rã, mang lại niềm vui cho gần 1.200 em nhỏ trên địa bàn. Những phần quà nghĩa tình từ người lính Biên phòng và các nhà hảo tâm đã “thắp sáng” nụ cười cho trẻ em nơi biên cương còn nhiều khó khăn này.

Tin đọc nhiều

1

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

Nghệ sĩ Nhân dân là Đại tá có vẻ ngoài khác lạ sánh vai cùng chồng là Nghệ sĩ Ưu tú, Giám đốc

2

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

Tin bão mới nhất: Chuyên gia nói gì về 2 siêu bão Ragasa (bão số 9) và bão Yagi, dự báo về cơn bão mới?

3

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

4

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

Tin nóng 24/9: Nguyễn Đình Bắc bật khóc, nói về khoảnh khắc bị loại

5

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc