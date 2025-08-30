Bộ GDĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học, hỗ trợ tuyển sinh đại học thêm 3 ngày

Tối ngày 30/8, theo kế hoạch trước đó của Bộ GDĐT sẽ là ngày kết thúc xác nhận nhập học trên Hệ thống. Tuy nhiên, Bộ GDĐT quyết định kéo dài thời gian để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Cụ thể, Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung (thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn) sẽ tiếp tục mở đến 17h ngày 02/9/2025 để thí sinh vào xác nhận nhập học.

Thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Tào Nga

Theo quy định của Bộ GDĐT, tất cả thí sinh trúng tuyển (bao gồm cả diện xét tuyển thẳng) phải xác nhận nhập học trực tuyến nếu có nguyện vọng theo học. Trường hợp không xác nhận và không có lý do chính đáng, kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy.

Như vậy, thời gian xác nhận nhập học của thí sinh được "nới" thêm 3 ngày. Điều này được cho là nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có thêm thời gian xác nhận nhập học trên hệ thống.

Trước đó, sau phản ánh trục trặc của hệ thống tuyển sinh, đại diện Bộ GDĐT cho hay, năm nay, với khối lượng dữ liệu rất lớn, cùng với các phương thức, điều kiện tuyển sinh đa dạng của các trường ĐH, CĐ, việc xảy ra sai sót là khó tránh khỏi, dù ở tỷ lệ rất nhỏ. Cũng như các năm trước, sai sót chủ yếu xuất phát từ dữ liệu đầu vào tuyển sinh (phương thức, điều kiện, tiêu chí, minh chứng ưu tiên, chứng chỉ ngoại ngữ...). Ngoài ra, còn có một số sai sót do thao tác thủ công của cán bộ tuyển sinh.

Bộ GDĐT cho biết, theo quy chế tuyển sinh, việc giải quyết sai sót thuộc trách nhiệm của các trường, trong trường hợp cần thiết Bộ sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo các trường đại học khác phối hợp xử lý.

Cũng theo lịch của Bộ GDĐT, từ ngày 1/9/2025 đến tháng 12/2025, thí sinh có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung của cơ sở đào tạo, thực hiện theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin tuyển sinh của cơ sở đào tạo (nếu cơ sở đào tạo xét tuyển bổ sung, thí sinh đã trúng tuyển và đã xác nhận nhập học không được xét tuyển bổ sung, trừ các trường hợp được thủ trưởng cơ sở đào tạo cho phép không nhập học).

Thí sinh nộp hồ sơ minh chứng xét tuyển tại cơ sở đào tạo (theo hướng dẫn của cơ sở đào tạo). Thí sinh xét tuyển có môn năng khiếu, sử dụng điểm năng khiếu của cơ sở đào tạo khác để xét tuyển, phải liên hệ với cơ sở đào tạo để đăng ký dự thi, dự thi, hoặc nộp điểm thi năng khiếu.

