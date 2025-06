Xót xa cảnh học sinh nghèo học giỏi mồ côi cha, mẹ bỏ đi

Qua sự kết nối của chính quyền xã Nga My (huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), phóng viên Dân Việt đã tiếp xúc với hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ ở Nghệ An là gia đình ông Kha Chiến Bình (62 tuổi) ở bản Xốp Kho.

Vợ chồng ông Bình sinh được 4 người con, 1 nam, 3 nữ đều đã lập gia đình. Cuộc sống nghèo khó đeo bám ông Bình gần cả cuộc đời. Thời trai trẻ, vất vả làm nông mưu sinh, nuôi các con. Về già, lại tiếp tục phải thay con chăm sóc cháu nội, ngoại.



Sổ hộ nghèo của gia đình ông Kha Chiên Bình.

Điều ông Bình trăn trở, lo lắng nhất là cậu cháu ngoại Lô Hữu Thịnh (sinh năm 2014) đang học lớp 5A3, Trường PTDTBT Tiểu học Nga My. Cháu sáng dạ, học giỏi trong suốt những năm học cấp 1 nhưng ông bà ngày càng già yếu, không biết có thể nuôi cháu ăn học tới đâu.

"Trong sổ hộ nghèo, gia đình tôi có 8 khẩu gồm: Vợ chồng tôi, con trai duy nhất Kha Văn Vọng, con gái út Kha Thị Giang, hai cháu nội là Kha Thị Nhàn (SN 2006), Kha Thị Tuyết Trang (SN 2008) và hai cháu ngoại là Lô Nguyễn Cương (SN 2012), Lô Hữu Thịnh (SN 2014).

Tặng sinh kế cho người dân Nghệ An: Hi vọng thoát nghèo nhờ gà giống

Cháu Thịnh và anh năm nay học lớp 7. Cha cháu bị tai nạn mất cách đây mấy năm. Mẹ cháu là Kha Thị Giang cũng bỏ lại hai anh em, đi lập gia đình riêng, thi thoảng lắm mới gửi được 500.000 - 1.000.000 đồng về nhà nuôi con.

Vợ chồng tôi giờ không còn sức lao động, nhà cũng không có đất làm ruộng, làm nương nên chỉ biết trông chờ vào đồng lương con trai đi làm công nhân ở Hải Phòng gửi về để ông cháu sống qua ngày".

Ông Bình bảo, con trai mình cũng đã ly hôn vợ, đời sống ở miền núi khó khăn nên phải rời quê đi làm xa kiếm tiền, để hai con gái đang gửi ông bà chăm sóc. Thắt lưng buộc bụng, bữa no bữa đói, ông bà và các cháu cũng có thể sống qua ngày. Nhưng điều kiện học tập cho các cháu thì vô cùng thiếu thốn.

"Tôi chỉ cảm thấy an ủi phần nào khi các cháu đều ngoan ngoãn, tự giác học tập, giúp đỡ ông bà việc nhà. Căn nhà của gia đình tôi cũng tương đối chắc chắn, không lo mưa to gió lớn.

Khổ là mỗi khi nhìn cháu Thịnh nằm bò trên ghế học bài, tôi lại buồn quá. Vợ chồng tôi không có tiền để mua cho cháu cái bàn học tử tế. Cũng may các con gái tôi lấy chồng gần nhà nên cũng hay qua lại thăm hỏi, hỗ trợ. Con rể thứ 2 của tôi thường xuyên chở các cháu tới trường học", ông Bình bộc bạch.

Ông Kha Chiến Bình thương cháu không có nổi một cái bàn học tử tế. Ảnh: Lương La

Nhắc về những bữa cơm hằng ngày của gia đình, về món thịt dành cho các cháu trong mỗi bữa ăn, ông Bình cười gượng như muốn xua tan đi cái nghèo đeo bám gia đình mình bao năm qua:

"Có chứ! Dăm bữa nửa tháng cũng phải cho cháu có thịt cá ăn, bồi dưỡng sức khoẻ mới học tập được. Khi thì hàng xóm có đồ ăn cũng mang sang cho các cháu. Vợ chồng tôi quen với cái nghèo rồi, chỉ thương các cháu nghèo khổ quá, nhưng biết làm sao".

Điều may mắn nhất đối với ông Bình là lúc này vợ chồng ông vẫn không bệnh tật gì, không phải tốn tiền đi bệnh viện: "Có tuổi rồi nên trái gió trở trời là vợ chồng tôi lại đau nhức xương khớp, đau đầu thôi, sức khỏe vẫn bình thường (cười).



Mong ước thì mong ước nhiều lắm, nói ra cũng phiền. Bây giờ, tôi chỉ ước sao các cháu được ăn học tới nơi tới chốn. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu, đặc biệt là cháu Thịnh, cháu ngoan, học giỏi".

Hiểu rõ hoàn cảnh gia đình cậu học trò Lô Hữu Thịnh, thầy Chương Văn Giang - Giáo viên Chủ nhiệm lớp 5A3 - Trường PTDTBT Tiểu học Nga My nhìn nhận: "Hoàn cảnh của gia đình em Thịnh khó khăn, thiếu người kèm cặp nhưng cháu có ý thức tự giác rất cao. Em Thịnh thông minh, học giỏi nhất môn Toán. Trong mọi hoạt động của lớp chia theo nhóm, Thịnh luôn được tôi giao nhiệm vụ làm trưởng nhóm, cùng các bạn hoàn thành các bài tập.



Các hoạt động của nhà trường như vệ sinh trường lớp, văn hóa văn nghệ, em cũng hăng hái đi đầu, hoàn thành tốt. Có điều, mỗi khi bài học liên hệ tới cha là em lại tủi thân. Cả lớp đều hiểu điều đó và chia sẻ với Thịnh".

Cháu Lô Hữu Thịnh thông minh, học giỏi. Ảnh: Lương La

Về phía chính quyền địa phương, ông Lương Tuấn Dũng - Chủ tịch UBND xã Nga My cho biết: "Gia đình ông Bình là hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của xã. Gia đình không có đất để canh tác, lọt thỏm trong bản, có mỗi chỗ đất để dựng căn nhà.

Ông bà cũng đã già không còn sức lao động chỉ biết trông vào đồng lương con trai đi làm công ty ở Hải Phòng để nuôi các cháu ăn học. Cháu Thịnh và anh đáng thương lắm, mồ côi cha, mẹ bỏ đi nhưng rất ngoan, cố gắng học tập.

Thời gian qua, chính quyền xã cũng như huyện Tương Dương có chương trình "Mẹ đỡ đầu", quyên góp tiền của các cán bộ xã góp lại, giúp đỡ các cháu học sinh nghèo vượt khó được 500.000 đồng/tháng, trong đó có trường hợp của cháu Thịnh.

Thông qua sự kết nối của Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, chúng tôi mong quý nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình ông Bình có tiền nuôi anh em cháu Thịnh ăn học đầy đủ hơn".

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:



Ông Kha Chiến Bình ở bản Xốp Kho, xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.



Số điện thoại: 0833.903.286



Số tài khoản: 9704229207627162237. Ngân hàng MB. Chủ tài khoản: Lương Văn Thuyết (cháu ông Bình)



Vui lòng ghi rõ: Bạn đọc Báo Dân Việt ủng hộ cháu Thịnh.