Hỗ trợ tiền cho lao động đi làm việc ở nước ngoài không may phải về nước trước hạn

Ngoài Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài , Bộ Nội vụ cũng đang dự thảo Quyết định hỗ trợ lao động chẳng may gặp rủi do, phải về nước trước hạn.

Bộ Nội vụ đề xuất, người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài được hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/người.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Quyết định về Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Dự thảo này do Bộ Nội vụ xây dựng và dự kiến sẽ được trình Chính phủ ban hành trong thời gian tới.

Dự thảo Quyết định quy định doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải đóng góp vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước với mức 150.000 đồng/người lao động/hợp đồng.

Người lao động đi làm việc ở nước ngoài đóng góp quỹ mức 100.000 đồng/người/hợp đồng.





Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nếu chẳng may phải về nước trước hạn có thể sẽ được hỗ trợ. Ảnh: N.C

Đối với người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ 10-30 triệu đồng/trường hợp khi người lao động phải về nước trước thời hạn do bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, ốm đau, bệnh tật đến mức không còn khả năng tiếp tục làm việc ở nước ngoài.

Hỗ trợ 7-20 triệu đồng/trường hợp người lao động phải về nước trước hạn vì người sử dụng lao động ở nước ngoài bị giải thể, phá sản hoặc thu hẹp sản xuất do thiên tai, dịch bệnh, bất ổn chính trị, chiến tranh, suy thoái kinh tế hoặc vì lý do bất khả kháng khác.

Đồng thời, hỗ trợ người lao động phải về nước trước thời hạn do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động khi bị người sử dụng lao động ngược đãi, cưỡng bức lao động, hoặc có nguy cơ rõ ràng đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khoẻ, hoặc bị quấy rối tình dục trong thời gian làm việc ở nước ngoài. Mức hỗ trợ cho các trường hợp này từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng/trường hợp.

Hỗ trợ thân nhân của người lao động bị chết, mất tích trong thời gian làm việc ở nước ngoài 40 triệu đồng/trường hợp.

Người lao động phải về nước trước hạn quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12 dự thảo Quyết định có nhu cầu được đào tạo chuyển đổi nghề, được hỗ trợ chi phí đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề để tham gia thị trường lao động, ổn định cuộc sống được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng, tối đa 6 tháng/người/khoá học.

Trước đó, Việt Nam đã ban hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. Luật này cũng quy định nguyên tắc hoạt động của Quỹ hỗ trợ lao động ngoài nước. Theo đó, các lao động đi làm việc ở nước ngoài không may phải về nước do thiên tai, hỏa hoạn, hoặc do yếu tố chủ quan... đều sẽ được hỗ trợ. Múc hỗ trợ từ 7 triệu đồng đến 20 triệu đồng/người.

Theo ước tính của Bộ Nội vụ, hiện cả nước có khoảng gần 700.000 lao động Việt Nam đang làm việc và sinh sống ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, năm 2024 Việt Nam đưa khoảng 150.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhiều nhất là: Đài Loan (Trung Quốc); Nhật Bản; Hàn Quốc;... Mỗi năm lực lượng lao động này mang về lượng kiều hối khoảng 3,5 -4 tỷ USD.