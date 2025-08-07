Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Tin tức
Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:52 GMT+7

Thủ tướng: Lực lượng công an phải "gần dân, hiểu dân, vì dân" trong giai đoạn phát triển mới

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ năm, ngày 07/08/2025 06:52 GMT+7
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo bước vào giai đoạn phát triển mới Công an nhân dân phải có thái độ thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, “gần dân, hiểu dân, vì dân”, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tối 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ 9, do Bộ Công an tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).

Cùng dự sự kiện có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9. Ảnh: VGP

Lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình

Những năm qua, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới toàn diện, phát triển sâu rộng xuống tận cơ sở, đi vào thực chất hơn, tạo thành phong trào hành động cách mạng, lan tỏa mạnh mẽ, thật sự trở thành động lực, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thật sự là chỗ dựa của nhân dân, tô thắm hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng nghìn những tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, được tặng các phần thưởng cao quý. Trong đó, 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động, hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng Công an Nhân dân được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ Tổ quốc". Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người làm công an cách mệnh phải có lòng nhân ái, vì dân mà phục vụ. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép,” lực lượng Công an nhân dân luôn nỗ lực, cống hiến, sáng ngời phẩm chất cách mạng, vì đất nước, vì nhân dân, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình;” luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trên mọi tuyến đầu, ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý, lãnh đạo, không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn góp phần kiến tạo, mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy nền hành chính minh bạch, hiện đại; làm sâu sắc hơn văn hóa phụng sự, văn hóa người Công an cách mạng, vì Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng công an triệt phá thành công nhiều đường dây, tổ chức phạm tội lớn, xuyên quốc gia liên quan ma túy, lừa đảo; kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao; đổi mới công tác đối ngoại công an theo hướng “đi trước mở đường,” tiếp tục là “trụ cột” quan trọng trong đối ngoại của Đảng, Nhà nước...

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, những thành tựu, kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, an toàn, lành mạnh, cuộc sống của nhân dân thanh bình, hạnh phúc, ấm no, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

"Có thể khẳng định, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta có dấu ấn, đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân; qua đó cũng làm tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh, hành động quyết liệt, vì dân quên mình; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Thủ tướng khẳng định.

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Ảnh: VGP

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự để phát triển đất nước

Thủ tướng lưu ý bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với việc thực hiện nhiều quyết sách mang tính lịch sử, đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức phức tạp, khó lường hơn; phát sinh nhiều vấn đề mới đối với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân khó khăn, nặng nề hơn nhưng cũng vinh quang và có ý nghĩa quan trọng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Lực lượng Công an phải gắn kết chặt chẽ kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh; thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho người dân; phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm theo phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải đánh thắng”, lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Quân công cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo Công an nhân dân phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học công nghệ; thực hiện công vụ với tinh thần “3 đúng - đúng quy định, đúng thời hạn, đúng tinh thần vì dân phục vụ”; thái độ thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, “gần dân, hiểu dân, vì dân,” lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả.

Cùng với đó, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là cấp cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất; xây dựng văn hóa Công an nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ là một tấm gương rèn luyện, tận tụy và kỷ cương; lắng nghe, giải quyết thấu đáo khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong cuộc sống; tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu rộng, với nhận thức sâu sắc, sức mạnh nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi như lời Bác Hồ dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, trên nền tảng truyền thống vẻ vang, anh hùng của 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; với khí thế mới, động lực mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và tinh thần “Còn Đảng, còn mình,” “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất,” lực lượng Công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thành công Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc,” tạo động lực, sức mạnh to lớn để lực lượng Công an Nhân dân đạt được những chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2025-2030. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục lan tỏa, truyền thêm cảm hứng, tạo thêm động lực cho toàn lực lượng Công an Nhân dân và cho toàn xã hội đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.

Tại Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chính thức phát động Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2025-2030 với phương châm "đổi mới tư duy, sáng tạo hành động, gương mẫu đi đầu, vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân".

Tham khảo thêm

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Chủ tịch Quốc hội: Đổi mới hoạt động giám sát góp phần phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản đang thiếu trầm trọng nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp

TS Trần Du Lịch: Thị trường bất động sản đang thiếu trầm trọng nhà ở cho người thu nhập trung bình và thấp

GS.TS, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường: Nhiều đơn vị cảm ơn vì được tháo gỡ vướng mắc nhờ hoạt động giám sát

GS.TS, Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường: Nhiều đơn vị cảm ơn vì được tháo gỡ vướng mắc nhờ hoạt động giám sát

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Hỏa hoạn trong đêm thiêu rụi 2 ngôi nhà ở Quảng Ngãi, 1 người tử vong

Nghe tiếng hô hoán báo cháy của người dân, 2 người chạy thoát ra ngoài an toàn, còn anh A.L do đang ngủ say nên không kịp chạy thoát, bị bỏng nặng và tử vong.

Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Tin tức
Quảng Ngãi: Thảm kịch tại công trường, một công nhân bị tường đất 3m vùi lấp tử vong

Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích nhiều ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Tin tức
Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị mất tích nhiều ngày trên núi Hoàng Ngưu Sơn

Bí thư xã Quỳnh Văn trần tình vụ 'vượt rào' phát quà dịp Đại hội: 'Lỡ đặt hàng, không phát sợ lãng phí'

Tin tức
Bí thư xã Quỳnh Văn trần tình vụ 'vượt rào' phát quà dịp Đại hội: 'Lỡ đặt hàng, không phát sợ lãng phí'

Kho phế liệu tại Tân Triều, Hà Nội bốc cháy sau một số tiếng nổ, cột khói bốc cao

Tin tức
Kho phế liệu tại Tân Triều, Hà Nội bốc cháy sau một số tiếng nổ, cột khói bốc cao

Đọc thêm

Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Xã hội

Dùng silicon chống dột, một thanh niên bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Xã hội

Vừa chát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn, khi đứng dưới mái hiên, nước mưa có chứa silicon đã đổ lên người bệnh nhân, gây dị ứng nặng.

Thanh tra Chính phủ trả lời về việc xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai
Bạn đọc

Thanh tra Chính phủ trả lời về việc xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai

Bạn đọc

Tháng 8/2025, Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh, thành phố gửi trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, trong đó có vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai.

Đừng chỉ luộc trứng bằng nước lã, dùng loại nguyên liệu này vừa thơm ngon vừa đẹp mắt
Gia đình

Đừng chỉ luộc trứng bằng nước lã, dùng loại nguyên liệu này vừa thơm ngon vừa đẹp mắt

Gia đình

Luộc trứng theo cách này không những dinh dưỡng, ngon miệng mà còn đơn giản, dễ làm, thơm mùi trà, hình thức cũng rất đẹp mắt.

Hai xe khách chiếm trọn đường, hàng loạt xe máy 'leo' vỉa hè ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Hai xe khách chiếm trọn đường, hàng loạt xe máy "leo" vỉa hè ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội đã ghi lại cảnh hai xe khách dừng chắn ngang đường Ngô Gia Tự, phường An Đông (TP.HCM), gây ùn tắc và buộc hàng chục xe máy phải di chuyển lên vỉa hè.

Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm
Tin tức

Hàn Quốc bắn 21 loạt đại bác chào đón Tổng Bí thư Tô Lâm

Tin tức

Sáng 11/8, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc (từ ngày 10-13/8) đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ
Lai Châu Ngày Mới

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ

Lai Châu Ngày Mới

Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt-Hàn
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung; Chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác Việt-Hàn

Thế giới

Sáng 11/8, ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Tổng thống ở Thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Kế hoạch bí mật của EU và Ukraine được tiết lộ tại Đức
Thế giới

Kế hoạch bí mật của EU và Ukraine được tiết lộ tại Đức

Thế giới

Các chính trị gia châu Âu sẽ hành động cùng với chính quyền Kiev để phản đối các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột Ukraine, tờ báo Đức Die Zeit đưa tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần có lộ trình, biện pháp hỗ trợ để tiến tới cấm xe máy xăng ở Hà Nội
Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần có lộ trình, biện pháp hỗ trợ để tiến tới cấm xe máy xăng ở Hà Nội

Tin tức

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồng tình với chính sách hướng tới giảm phát thải nhưng theo ông cần có lộ trình từng bước để tiến tới cấm xe máy chạy xăng tại Hà Nội.

Công an TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy sức trẻ phục vụ người dân
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM thúc đẩy chuyển đổi số, phát huy sức trẻ phục vụ người dân

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 11/8, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm "Công an TP.HCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng" và phát động phong trào "Tuổi trẻ Công an TP đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác giai đoạn 2025-2030.

Nữ thiếu tá công an xinh đẹp chia sẻ khi vào vai 'Girl phố' khiến rất nhiều người bất ngờ
Tin tức

Nữ thiếu tá công an xinh đẹp chia sẻ khi vào vai "Girl phố" khiến rất nhiều người bất ngờ

Tin tức

Xuất hiện với mái tóc xõa, trang phục bụi bặm và thần thái ngổ ngáo trong màn diễn trấn áp "quái xế" tại Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, thiếu tá Lê Mai Ly khiến khán giả bất ngờ khi biết ngoài đời chị là nữ công an vốn gắn với hình ảnh chỉn chu, nghiêm nghị.

Bùi Vĩ Hào báo tin vui cho Becamex TP.HCM và U22 Việt Nam
Thể thao

Bùi Vĩ Hào báo tin vui cho Becamex TP.HCM và U22 Việt Nam

Thể thao

Tiền đạo Bùi Vĩ Hào tiết lộ rằng, quá trình hồi phục chấn thương của anh đang tiến triển tốt. Chân sút 22 tuổi chuẩn bị trở lại tập luyện với bóng.

Họa sĩ nhí 13 tuổi vừa nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 đã mang tranh vào TP.HCM triển lãm
Chuyển động Sài Gòn

Họa sĩ nhí 13 tuổi vừa nhận giải thưởng Khát vọng Dế Mèn 2025 đã mang tranh vào TP.HCM triển lãm

Chuyển động Sài Gòn

Vừa nhận giải Khát vọng Dế Mèn năm 2025 cách đây hơn 2 tháng, họa sĩ nhí 13 tuổi Phạm Hải Nguyên đã được Artonis và 22 Gallery tổ chức triển lãm cá nhân ở TP.HCM từ 15-25/8.

Đà Nẵng: Hàng trăm bị hại dự phiên tòa xét xử vụ công ty tài chính “ảo” chiếm đoạt 139 tỷ đồng
Pháp luật

Đà Nẵng: Hàng trăm bị hại dự phiên tòa xét xử vụ công ty tài chính “ảo” chiếm đoạt 139 tỷ đồng

Pháp luật

Sáng 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái – hai bị cáo cầm đầu Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital “ảo”, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng của 288 bị hại. Phiên xử có hàng trăm nạn nhân đến tham dự để theo dõi và đòi quyền lợi.

Nữ sinh Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội vì giống hệt cố minh tinh Từ Hy Viên
Xã hội

Nữ sinh Trung Quốc nổi tiếng trên mạng xã hội vì giống hệt cố minh tinh Từ Hy Viên

Xã hội

Một nữ sinh 24 tuổi ở Trung Quốc bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ ngoại hình được cho là giống hệt cố diễn viên Đài Loan Từ Hy Viên.

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu
Kinh tế

Cảng Cái Mép - Thị Vải: Từ cảng địa phương đến vị thế dẫn đầu toàn cầu

Kinh tế

Với những lợi thế tự nhiên và đầu tư mạnh mẽ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng mà còn khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải toàn cầu, khi mới đây được xếp hạng thứ 7 về hiệu suất khai thác.

Vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân: Bắt giam 2 đối tượng
Chuyển động Sài Gòn

Vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân: Bắt giam 2 đối tượng

Chuyển động Sài Gòn

Liên quan đến vụ 2 người đàn ông cầm gậy đuổi đánh nhau trên đường Tô Ngọc Vân, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam 2 đối tượng để điều tra.

Đà Nẵng: Tìm lại kỷ vật 20 năm bị rơi xuống biển cho nữ du khách
Xã hội

Đà Nẵng: Tìm lại kỷ vật 20 năm bị rơi xuống biển cho nữ du khách

Xã hội

Trong chuyến du lịch Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hoàng Quý đánh rơi nhẫn cưới khi tắm biển Mỹ Khê. Nhờ sự hỗ trợ của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, kỷ vật gắn bó suốt 20 năm đã được tìm thấy và trao trả cho chị.

Lai lịch bí ẩn của chiếc tàu hoang ở Côn Đảo
Xã hội

Lai lịch bí ẩn của chiếc tàu hoang ở Côn Đảo

Xã hội

Tàu Sheng Li tại Côn Đảo được đề xuất đánh chìm để phục vụ lặn biển cao cấp. Lai lịch chiếc tàu này khá bí ẩn, từng trôi dạt vào biển Vũng Tàu và không rõ chủ nhân.

Tổng lực ra quân, Đà Nẵng “kích hoạt” cao điểm bảo vệ tuyệt đối trước loạt sự kiện trọng đại
Tin tức

Tổng lực ra quân, Đà Nẵng “kích hoạt” cao điểm bảo vệ tuyệt đối trước loạt sự kiện trọng đại

Tin tức

UBND TP Đà Nẵng vừa phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, siết chặt an ninh trật tự trên toàn địa bàn nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng sắp diễn ra.

Cụ bà 90 tuổi tự học luật để bảo vệ cho cho con trai bị cáo buộc tống tiền 16 triệu USD
Xã hội

Cụ bà 90 tuổi tự học luật để bảo vệ cho cho con trai bị cáo buộc tống tiền 16 triệu USD

Xã hội

Một cụ bà 90 tuổi ở Trung Quốc đã khiến nhiều người xúc động khi tự tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu hồ sơ để ra tòa bảo vệ cho con trai bị cáo buộc tống tiền số tiền lên tới 117 triệu nhân dân tệ (khoảng 16 triệu USD).

Bí mật về nhà báo Mỹ tham dự vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản
Đông Tây - Kim Cổ

Bí mật về nhà báo Mỹ tham dự vụ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Đông Tây - Kim Cổ

Nhà báo Mỹ này trực tiếp ngồi trên máy bay trong phi đội Mỹ ném bom nguyên tử (tức bom A - một phiên bản của bom hạt nhân) xuống thành phố Nagasaki của Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Triển vọng ngành thép Việt Nam 'sáng cửa'
Nhà đất

Triển vọng ngành thép Việt Nam 'sáng cửa'

Nhà đất

Giá thép cây tại Trung Quốc giảm nhẹ, trong khi xuất khẩu thép đạt kỷ lục và nhập khẩu quặng sắt tăng mạnh, giúp triển vọng ngành thép Việt Nam tiếp tục khả quan nhờ đầu tư công và nhu cầu hạ tầng.

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách miễn giảm học phí
Tin tức

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả sắp xếp bộ máy, chính sách miễn giảm học phí

Tin tức

Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Song cũng bày tỏ lo lắng về các vấn đề nóng như lừa đảo bằng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, dịch bệnh và thiên tai...

Dự án lắp máy sốc tim ở nơi công cộng của PGS Nguyễn Lân Hiếu: Vì sao 'cấp thiết' đến vậy?
Xã hội

Dự án lắp máy sốc tim ở nơi công cộng của PGS Nguyễn Lân Hiếu: Vì sao "cấp thiết" đến vậy?

Xã hội

Chuyên gia y tế hoàn toàn đồng tình với đề xuất lắp máy sốc điện của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, bởi sự hiện diện của máy sốc điện tại nơi công cộng sẽ giúp người xung quanh có thể cứu sống bệnh nhân trước khi đội cấp cứu đến.

Nguyên nhân gây mất tiếng và giải pháp cải thiện từ thảo dược
Doanh nghiệp

Nguyên nhân gây mất tiếng và giải pháp cải thiện từ thảo dược

Doanh nghiệp

Mất tiếng là một trong những tình trạng rối loạn giọng nói phổ biến, thường gặp ở các giáo viên, ca sĩ, MC, phát thanh viên... Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chất lượng sống. Vậy mất tiếng do nguyên nhân nào và làm gì để cải thiện an toàn, bền vững? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Argentina
Thể thao

Xem trực tiếp bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025: nữ U21 Việt Nam vs nữ U21 Argentina

Thể thao

Qua 3 trận đấu tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gây bất ngờ khi toàn thắng, trong đó có 2 chiến thắng khó tin trước U21 Serbia và U21 Canada. Vào lúc 10h sáng nay (11/8), thầy trò Nguyễn Trọng Linh sẽ đối đầu ĐT bóng chuyền nữ U21 Argentina - ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Về vựa nhãn lớn nhất tỉnh Phú Thọ, nông dân hái quả ngọt, thu hàng trăm triệu mỗi năm
Giảm nghèo nông thôn

Về vựa nhãn lớn nhất tỉnh Phú Thọ, nông dân hái quả ngọt, thu hàng trăm triệu mỗi năm

Giảm nghèo nông thôn

Những ngày đầu tháng 8, người dân ở xã Nật Sơn (tỉnh Phú Thọ) lại tất bật vào vụ thu hoạch nhãn. Năm nay, nhãn được mùa, sai trĩu cành, giúp nông dân "hái ra tiền", có của ăn của để.

Ông Zelensky đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc gặp Putin-Trump
Thế giới

Ông Zelensky đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan sau cuộc gặp Putin-Trump

Thế giới

Cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đặt Tổng thống Ukraine Zelensky vào thế tiến thoái lưỡng nan, tờ báo Ý La Stampa đưa tin.

Xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, sau sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk
Nhà nông

Xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk có cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, sau sáp nhập 2 tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk

Nhà nông

Cầu Ông Cọp dài 800m, là cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam, bắc qua sông Phú Ngân nối liền xã Sông Cầu với xã Tuy An Đông, tỉnh ĐắkLắk mới (trước sáp nhập tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên, xã Tuy An Đông thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên cũ), được người dân địa phương xây dựng từ năm 1998.

Tin đọc nhiều

1

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

2

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

3

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

4

Tiền đạo ĐT Việt Nam đón dàn khách mời nổi tiếng ở lễ cưới

Tiền đạo ĐT Việt Nam đón dàn khách mời nổi tiếng ở lễ cưới

5

Tin chiều 10/8: Vì sao CLB CAHN gạch tên Vũ Văn Thanh?

Tin chiều 10/8: Vì sao CLB CAHN gạch tên Vũ Văn Thanh?