Thủ tướng: Lực lượng công an phải "gần dân, hiểu dân, vì dân" trong giai đoạn phát triển mới

Tối 6/8, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Đại hội thi đua Vì an ninh Tổ quốc lần thứ 9, do Bộ Công an tổ chức nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2025).

Cùng dự sự kiện có: Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, địa phương; các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc và 246 điển hình tiên tiến trong Công an nhân dân và Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại biểu Mẹ Việt Nam Anh hùng dự Đại hội Thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9. Ảnh: VGP

Lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình

Những năm qua, thấm nhuần tư tưởng và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới toàn diện, phát triển sâu rộng xuống tận cơ sở, đi vào thực chất hơn, tạo thành phong trào hành động cách mạng, lan tỏa mạnh mẽ, thật sự trở thành động lực, thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, thật sự là chỗ dựa của nhân dân, tô thắm hình ảnh đẹp người chiến sỹ Công an Nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Từ những phong trào thi đua, đã xuất hiện hàng nghìn những tấm gương sáng thể hiện bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sáng tạo, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu, được tặng các phần thưởng cao quý. Trong đó, 44 tập thể, cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân; 78 Huân chương Quân công, 735 Huân chương Chiến công, 59 Huân chương Lao động, hơn 3.000 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Dũng cảm và hàng vạn lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống, lực lượng Công an Nhân dân được tặng thưởng Huân chương Sao vàng lần thứ năm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ Tổ quốc". Ảnh: VGP

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, suốt 80 năm qua, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Người làm công an cách mệnh phải có lòng nhân ái, vì dân mà phục vụ. Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép,” lực lượng Công an nhân dân luôn nỗ lực, cống hiến, sáng ngời phẩm chất cách mạng, vì đất nước, vì nhân dân, dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình;” luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trên mọi tuyến đầu, ở bất cứ nơi đâu, trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Đặc biệt, trong 5 năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản lý, lãnh đạo, không chỉ bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà còn góp phần kiến tạo, mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội; thúc đẩy nền hành chính minh bạch, hiện đại; làm sâu sắc hơn văn hóa phụng sự, văn hóa người Công an cách mạng, vì Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Lực lượng công an triệt phá thành công nhiều đường dây, tổ chức phạm tội lớn, xuyên quốc gia liên quan ma túy, lừa đảo; kiềm chế, kéo giảm tội phạm bền vững, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao; đổi mới công tác đối ngoại công an theo hướng “đi trước mở đường,” tiếp tục là “trụ cột” quan trọng trong đối ngoại của Đảng, Nhà nước...



Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, những thành tựu, kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, xây dựng xã hội ngày càng văn minh, an toàn, lành mạnh, cuộc sống của nhân dân thanh bình, hạnh phúc, ấm no, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển đất nước.

"Có thể khẳng định, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước ta có dấu ấn, đóng góp rất quan trọng của lực lượng Công an nhân dân; qua đó cũng làm tỏa sáng những phẩm chất cao đẹp của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam Anh hùng: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; bản lĩnh vững vàng, kỷ luật nghiêm minh, hành động quyết liệt, vì dân quên mình; chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung", Thủ tướng khẳng định.

Các đại biểu dự Đại hội Thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ IX. Ảnh: VGP

Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự để phát triển đất nước

Thủ tướng lưu ý bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với việc thực hiện nhiều quyết sách mang tính lịch sử, đất nước ta có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách thức phức tạp, khó lường hơn; phát sinh nhiều vấn đề mới đối với bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội.

Nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân khó khăn, nặng nề hơn nhưng cũng vinh quang và có ý nghĩa quan trọng hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, anh hùng, tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân vững chắc; bảo đảm tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Lực lượng Công an phải gắn kết chặt chẽ kinh tế-xã hội với quốc phòng, an ninh; thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia và của các địa phương; chú trọng bảo vệ an ninh con người, đảm bảo quyền con người, quyền công dân, tạo môi trường sống an toàn, hạnh phúc cho người dân; phát hiện, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm theo phương châm “đánh đúng, đánh trúng, đánh đến cùng và phải đánh thắng”, lấy phòng ngừa là chính, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo, lấy sự bình yên, ấm no, hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Quân công cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: VGP

Thủ tướng chỉ đạo Công an nhân dân phải nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa phương thức quản lý, trọng tâm là chuyển đổi số, đột phá phát triển khoa học công nghệ; thực hiện công vụ với tinh thần “3 đúng - đúng quy định, đúng thời hạn, đúng tinh thần vì dân phục vụ”; thái độ thân thiện, trách nhiệm, chuyên nghiệp, “gần dân, hiểu dân, vì dân,” lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả.

Cùng với đó, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nhất là cấp cơ sở, nơi gần dân, sát dân nhất; xây dựng văn hóa Công an nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ là một tấm gương rèn luyện, tận tụy và kỷ cương; lắng nghe, giải quyết thấu đáo khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong cuộc sống; tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” sâu rộng, với nhận thức sâu sắc, sức mạnh nhân dân là cội nguồn của mọi thắng lợi như lời Bác Hồ dạy: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng, trên nền tảng truyền thống vẻ vang, anh hùng của 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; với khí thế mới, động lực mới, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và tinh thần “Còn Đảng, còn mình,” “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất,” lực lượng Công an nhân dân sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện thành công Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc,” tạo động lực, sức mạnh to lớn để lực lượng Công an Nhân dân đạt được những chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2025-2030. Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ tin tưởng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an nhân dân tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục lan tỏa, truyền thêm cảm hứng, tạo thêm động lực cho toàn lực lượng Công an Nhân dân và cho toàn xã hội đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, Kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng như lời của Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định.

Tại Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã chính thức phát động Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2025-2030 với phương châm "đổi mới tư duy, sáng tạo hành động, gương mẫu đi đầu, vì an ninh Tổ quốc, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân".