Thủ tướng đề nghị các địa phương nêu bất cập của chính quyền 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ

Sáng 7/8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 trực tuyến với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chúng ta đã bước sang tháng 8, thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, trong khi công việc nhiều, đòi hỏi phải tăng tốc, bứt phá hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. Ảnh: VGP

Nhìn lại tháng 7 và 7 tháng vừa qua, Thủ tướng đánh giá, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức.

Ở trong nước, chúng ta triển khai tích cực, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để vận hành thông suốt, hiệu quả bộ máy mới sau sắp xếp địa giới hành chính và chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế từ 8,3-8,5% và ứng phó với các biến động của thị trường thế giới; triển khai "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị; tập trung chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội Đảng lần thứ XIV; tổ chức kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và tích cực chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9…

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định bố trí 76.769 tỷ đồng cải cách tiền lương với cán bộ, công chức

Đồng thời, ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân, khắc phục nhanh nhất hậu quả mưa lũ, sạt lở đất; đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc.

Thủ tướng khẳng định, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc tích cực của Chính phủ, các bộ, ngành, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, cơ bản đạt các mục tiêu đề ra.

Nổi bật là kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; bội chi ngân sách Nhà nước, nợ công, nợ Chính phủ, bội chi ngân sách được kiểm soát tốt; tăng trưởng được thúc đẩy, cả 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều phát triển tích cực.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm, không để ai thiếu ăn thiếu mặc; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được củng cố, tăng cường; đối ngoại được đẩy mạnh…

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ, nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và khó khăn, thách thức còn rất lớn, đòi hỏi phải chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả, khi tình hình thế giới phức tạp, sức ép điều hành kinh tế vĩ mô trong nước chịu áp lực lớn, nhất là về tỷ giá, lạm phát và vấn đề thuế quan; các động lực tăng trưởng mới đi vào cuộc sống chưa mạnh mẽ.

Ngoài ra, thể chế, pháp luật, thủ tục hành chính còn rườm rà, vướng mắc; đời sống của một bộ phận người dân, nhất là người nghèo, nhân dân sống ở vùng biên giới, hải đảo còn khó khăn; thiên tai, bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhất là dịch tả lợn châu Phi…

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá tình hình; các địa phương nêu các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu phân tích các bài học kinh nghiệm từ đầu năm và trong 5 năm qua để tiếp tục phát huy và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng tốc, bứt phá, táo bạo, thần tốc hơn nữa nhằm đạt các mục tiêu của năm 2025 và cả nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra.