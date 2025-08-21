Vướng mắc thu hồi đất từ thực tiễn triển khai

Theo Luật Đất đai 2024, có 32 trường hợp Nhà nước được phép thu hồi đất để phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, nhiều loại hình dự án lớn như chỉnh trang đô thị, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế, logistics, khu dân cư - đô thị - du lịch hỗn hợp, công nghiệp văn hóa... lại chưa được quy định rõ ràng.

Thực tế, qua 1 năm thi hành Luật Đất đai cho thấy vẫn còn có một số tồn tại, vướng mắc đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi. Ảnh: Dân Việt

Theo cơ quan soạn thảo, các dự án này thường có quy mô lớn, tạo nguồn thu đáng kể cho ngân sách và mang lại việc làm cho lao động địa phương nhưng việc thiếu hành lang pháp lý đã khiến nhiều dự án bị đình trệ hoặc rơi vào tình trạng “treo” do vướng mắc về mặt bằng.

Đặc biệt, với các dự án thực hiện theo cơ chế thỏa thuận, chỉ cần một vài hộ dân không đồng ý chuyển nhượng, cả dự án có thể bị ách tắc, gây lãng phí quỹ đất và chậm tiến độ.

Bổ sung 3 trường hợp thu hồi đất

Để tháo gỡ khó khăn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung 3 nhóm dự án thuộc diện Nhà nước được thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (Điều 79).

Thứ nhất, các dự án mang tính cấp bách hoặc đặc thù như: Phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại; dự án trong khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế; dự án logistics; khu đô thị - du lịch - dịch vụ tổng hợp; dự án công nghiệp văn hóa và các dự án khác do HĐND cấp tỉnh quyết định dựa trên thực tế địa phương.

Thứ hai, khi một dự án phát triển kinh tế - xã hội đã tiến hành thỏa thuận với người dân để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu sau thời hạn quy định (hoặc thời gian được gia hạn), nhà đầu tư đã đạt được sự đồng thuận của trên 75% diện tích đất và trên 75% số hộ dân, nhưng vẫn còn một số ít hộ chưa thống nhất, thì Nhà nước sẽ thu hồi phần diện tích còn lại để giao hoặc cho thuê đất cho nhà đầu tư.

Thứ ba, tạo quỹ đất để cho thuê đất tiếp tục sản xuất, kinh doanh quy định tại điểm đ khoản 3 điều 124 của luật Đất đai năm 2024. Cụ thể: Các trường hợp tạo quỹ đất cho thuê để đảm bảo doanh nghiệp đang thuê đất trả tiền hằng năm nhưng phải di dời do ô nhiễm môi trường, mục tiêu quốc phòng, an ninh hoặc công trình công cộng vẫn có mặt bằng sản xuất - kinh doanh mới.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Ảnh: Gia Linh

2 trường hợp thu hồi đất “sớm”

Ngoài 3 trường hợp trên, dự thảo còn bổ sung quy định cho phép thu hồi đất trước khi hoàn tất phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Cụ thể, đối với trường hợp không phải bố trí tái định cư thì có thể thu hồi đất khi phương án bồi thường đã công khai nhưng chưa phê duyệt, áp dụng với dự án quan trọng quốc gia, dự án công khẩn cấp hoặc dự án có trên 75% hộ dân đồng thuận.

Trường hợp phải bố trí tái định cư chỉ áp dụng trong một số trường hợp đặc biệt như dự án tái định cư tại chỗ, dự án công khẩn cấp hoặc bố trí tái định cư theo tuyến công trình chính.