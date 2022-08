Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói gì về hộ chiếu mới?

Bộ Công an vừa có báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội về một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công an tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, báo cáo gồm 4 nhóm vấn đề lớn thuộc lĩnh vực trách nhiệm của Bộ Công an. Trong phiên chất vấn sáng 10/8, trách nhiệm trả lời chính thuộc về Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ngoại giao; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Bên cạnh các nhóm vấn đề như: Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên mạng Internet; tình trạng tán phát tin giả, tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội đáng báo động và đang diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng, về tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy... Bộ Công an cho hay sẽ sửa mẫu hộ chiếu mới, bổ sung nơi sinh.

Sẽ sửa hộ chiếu mẫu mới, bổ sung nơi sinh

Liên quan tới vấn đề cấp hộ chiếu mẫu mới, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội XIV đã thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, trong đó có quy định về các loại giấy tờ xuất, nhập cảnh.

Thực hiện quy định của luật, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73 ngày 29/6/2021 quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu có liên quan.

Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, so với hộ chiếu mẫu cũ, hộ chiếu mẫu mới được sản xuất, in ấn bằng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn và chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Về vấn đề hộ chiếu mới không có thông tin nơi sinh, báo cáo của Bộ Công an cho biết, theo quy định của ICAO, các thông tin khác như nơi sinh tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc phải có.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 6, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, các thông tin trên hộ chiếu không có nơi sinh. Do đó, trên cơ sở quy định tại khoản 3, Điều 6 và khoản 3, Điều 45, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 73; theo đó mẫu hộ chiếu mới ban hành theo Thông tư không có thông tin nơi sinh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân ta trong quá trình nhập cảnh.

Về vấn đề một số nước châu Âu thông báo từ chối cấp thị thực vào hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam: Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã làm việc với các cơ quan chức năng của các nước và xác định đây là vấn đề mang tính kỹ thuật, hộ chiếu thiếu nơi sinh sẽ gây khó khăn cho công tác quản lý của các nước sở tại.

Do đó, để giải quyết vấn đề trên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công dân ta khi làm thủ tục xin thị thực vào các nước trong khu vực Schengen gồm 26 quốc gia châu Âu, Bộ Công an đã thống nhất với Bộ Ngoại giao trước mắt tiến hành bị chú "nơi sinh" vào hộ chiếu mẫu mới cho công dân khi công dân có đề nghị.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho hay, về lâu dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu hộ chiếu mới, bổ sung mục "nơi sinh" và đang lấy ý kiến các cơ quan liên quan về việc này. Được biết, Bộ Công an đang lấy ý kiến của Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Ủy ban Pháp luật, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao về vấn đề này.

Tính đến nay, Bộ Công an đã cấp 272.000 hộ chiếu theo mẫu mới cho công dân trên toàn quốc. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mẫu hộ chiếu mới và thời điểm cấp hộ chiếu cũng như tiện ích của việc nộp hồ sơ trực tuyến (dịch vụ công cấp độ 4) để hạn chế công dân đến nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tìm giải pháp về hộ chiếu mẫu mới

Trước đó, ngày 3/8, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu giải pháp về vấn đề liên quan hộ chiếu mẫu mới, tránh tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Hộ chiếu mẫu mới được Bộ Công an cấp từ ngày 1/7, giữ nguyên kích thước so với hộ chiếu cũ, nhưng màu sắc ở trang bìa đổi thành xanh tím than và không thể hiện thông tin nơi sinh.